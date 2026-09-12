Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области

Объект емкостью 68 млн кубометров планируется ввести в эксплуатацию до конца года

Фото: Пресс-служба Правительства

В Туркестанской области завершается строительство нового водохранилища «Бәйдібек ата». Объект готов на 86%, ввести его в эксплуатацию планируется до конца текущего года, передает Kazpravda.kz.

Ход строительства проверил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов. Водохранилище сможет накапливать до 68 млн кубометров воды весеннего стока реки Бөген для последующего использования в период вегетации.

Площадь водохранилища составит 220 га, протяженность плотины - 3,9 км. После запуска объекта дополнительные объемы воды получат 9,7 тыс. га орошаемых земель.

«Накопленная в период весеннего стока вода будет направляться в Богенское водохранилище для дальнейшего использования на нужды сельского хозяйства. Это позволит более равномерно распределять водные ресурсы в течение года и повысить надежность водообеспечения аграриев», - сообщили в Правительстве РК.

Развитие накопительной инфраструктуры особенно важно для Туркестанской области, где значительные площади занимает орошаемое земледелие. Новые водохранилища позволяют сохранять паводковые и сезонные стоки, чтобы использовать воду в периоды наиболее высокого спроса.

В этом году в Толебийском районе уже завершили строительство водохранилища «Қарақуыс» емкостью 1,2 млн кубометров. Оно обеспечит поливной водой 500 га земель.

Кроме того, совместно с Исламским банком развития начата реализация еще трех проектов. Новые водохранилища «Ақмола» планируется построить в Жамбылской области, «Қараөзек» - в Кызылординской, «Үлкен Өзен» - в Западно-Казахстанской. Сейчас по всем трем проектам проходят конкурсные процедуры.