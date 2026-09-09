Исправлять недоделки не торопятся

Функционирование некоторых объектов ливневой канализации, построенных или отремонтированных осенью прошлого года, по-прежнему остается предметом жалоб жезказганцев. В частности, критике подвергаются результаты деятельности ТОО «Бектан», которое, согласно порталу госзакупок, в 2025-м сразу в трех регионах области Улытау взяло на себя обязательства по 12 проектам.

Тогда акиматы Жезказгана, Сатпаева и Жанааркинского района заключили с данным подрядчиком договор, определив разные задачи в сфере водо­отведения. В том числе это строительство ливневых отводов, ремонт канализационных систем и колодцев. Работы были закончены и приняты осенью минувшего года.

Стоит отметить, что единственный лот в Жанааркинском районе и договор на содержание канализационных сетей в Жезказгане были расторгнуты в одностороннем порядке. Но сейчас речь идет именно о завершенных и принятых работах в областном центре. Жалобы и обвинения в халтуре не раз звучали в соцсетях. Но насколько справедлива критика земляков? Давайте разберемся...

Текущий ремонт канализационных систем и колодцев близ жилых домов в районе железнодорожного вокзала Жезказгана был проведен в прошлом году. Но результат этой работы вызвал немало вопросов у местных жителей.

– Я не раз обращалась в акимат Жезказгана с просьбой отремонтировать ветхую ливневку рядом с нашим многоквартирным домом, – рассказывает проживающая здесь Екатерина Лебедь. – В прошлом году мы так радовались, что власть нас услышала, но в итоге оказались глубоко разочарованы. Выяснилось, что водоотводные трубы были уложены неправильно, на малой глубине и не по уровню. Крышки колодцев установлены высоко над землей. И дело тут не в сложном ландшафте – даже неспециалисту видно, как небрежно выполнена работа.

Во время дождей и таяния снегов вода стала стекать не в канализационную систему, а прямиком в подвал. И года не прошло, как уже нужно все переделывать: «утопить» колодцы ниже, поменять крышки люков, пришедшие в негодность. Там же, где их не оказалось вовсе, горожане сами прикрыли опас­ные отверстия старыми шинами или досками.

– Я писала, звонила в акимат по поводу некачественно выполненной работы, просила устранить недоделки, – пояснила Екатерина Лебедь. – Но мне возразили: мол, канализационная система совершенно новая, какие могут быть недочеты?

Другой объект ТОО «Бектан» – ливневый отвод на небольшом отрезке автодороги вдоль жилых двухэтажных домов. Осенью 2025 года его пост­роили в мес­те, где вообще нет ливневок, и после дождя воде некуда стекать. Инициатива вроде была правильной, но зиму новый объект не пережил, а с приходом лета ситуация ухудшилась. Это коммунальное недоразумение попросту разрушается, заодно приводя в негодность плитку на пешеходной дорожке.

Даже визуально видно, что отвод построен как попало. Переход, через который должна была стекать вода с дороги в канализацию, завышен. В итоге после дождя лужи так и стояли, пока их не иссушали солнце и ветер. Сейчас земля вокруг ливневого колодца проваливается. И это прямая опасность для детворы.

О недоброкачественной работе подрядчика с приложением фото- в видеодоказательств я сообщила в городской акимат через сервис E-Otinish.

На мой запрос ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана» сообщило, что с ТОО «Бектан» действительно был заключен договор о госзакупках в июле 2025 года. В соответствии с ним подрядчик брался сполна и надлежащим образом обеспечить исполнение принятых на себя обязательств с предоставлением трехлетней гарантии.

«По фактам, изложенным в обращении, касающимся засора ливневого колодца, сообщалось в официальном ответе ГУ, в адрес подрядчика направлено уведомление о необходимости устранения выявленных недос­татков в рамках исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором. Исполнение подрядчиком указанных требований находится на контроле государственного учреждения «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Жезказгана».

В моем случае эту проблему обещали исправить. Посмотрим, когда и как это сделают.

Попыталась взять комментарий у самой компании-подрядчика. Но, увы, офиса ТОО не нашла – нет контактов. Поиск по юридическому адресу тоже не дал результатов – жилой дом, на первом этаже магазины, ни о каком «Бектане» здесь и не слышали...

А что же происходит в соседнем Сатпаеве, где ТОО «Бектан» также работало в прошлом году? Как оказалось, и там есть жалобы от местных жителей. Вот что рассказал вице-президент ОЮЛ и ИП «Казахстанская ассоциация предпринимателей и сервисных услуг по области Улытау» Ринат Бикаев.

Наряду с общественностью города представитель ассоциации не раз обращал внимание на проблемы в работе ТОО «Бектан», как, впрочем, и ряда других подрядчиков, специализирующихся в регионе на ремонте инженерной инфраструктуры.

– Акимат Жанааркинского района единственный, кто расторг договор с ТОО «Бектан», так как их не устроило качество работ, – отметил Ринат Бикаев. – Что интересно, у самих акимов Жезказгана и Сатпаева, несмотря на все жалобы горожан, претензий к этому подрядчику нет. И в прошлом, и в нынешнем году жезказганцы и сатпаевцы обращают внимание на неис­правность канализационной системы, отсутствие ливневок. Работы вроде ведутся, но их качест­во оставляет желать лучшего.

В сферу ЖКХ Улытау вливают миллиарды бюджетных тенге, а в итоге зачастую получается такой вот результат с прицелом на переделку.

Как говорится, обещанного три года ждут – это я о заверениях акимата, что проблемы будут устранены. Три года – как раз срок гарантии подрядчика. Успеет ли тот исправить недочеты за это время, или же вновь будет объявлен тендер по госзакупкам услуг на ремонт и реконструкцию?

И халтурят ведь подрядчики не только по части водопроводной или канализационной систем. Большие претензии у улытаусцев и к качеству дорожных работ, которые «живут» три-четыре года, к ремонту фасадов, к установке детских площадок, к укладке брусчатки...

С момента образования облас­ти Улытау прошло четыре года. В 2022-м шла речь о том, что на приведение в порядок областного центра потребуется пять лет. В последующие годы мы слышали то же самое. Инфраструктура устарела настолько, что ее полностью нужно менять. Собственно, так и происходит – практически все заменяют на новое, те же водопроводные трубы, магистрали.

Но есть ощущение, что многие подрядные организации работают по принципу «и так сойдет». А почему? Где надзор за работами, экспертиза? Видят ли вообще в акиматах жалобы от населения? Или здесь действуют по принципу «если жилой район находится не по соседству с административным центром, то можно и глаза закрыть на недоделки»?