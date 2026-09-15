Устойчивая динамика несырьевого сектора

Экономика
Гурий Шедин

Реальный рост ВВП Казахстана за восемь месяцев составил 4,1% и сохраняется на этом уровне третий месяц подряд.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Об этом вчера в Астане было заявлено на состоявшемся под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина очередном заседании штаба по обеспечению экономического роста.

Как сообщила пресс-служба Правительства, членами штаба были рассмотрены оперативные итоги развития отечественной экономики за январь – август текущего года. При этом отмечено, что ее рост по-прежнему обеспечивается устойчивой динамикой несырьевого сектора.

Обрабатывающая промышленность увеличила объемы производства на 8,4%. Наиболее высокие темпы зафиксированы в машиностроении (21,2%), производстве продуктов питания (12,9%), химической промышленности (27,3%), выпуске стройматериалов (7%), готовых металлических изделий (33,3%), резиновых и пластмассовых изделий (+ 18,5%), легкой промышленности (+ 70,4%) и фармацевтике (38,9%).

В целом промышленное производство выросло на 2,6%. Значительный рост также зафиксирован в строительстве (15,6%), на транспорте и в складировании (7,3%), торговле (6%), сельском хозяйстве (5,2%) и связи (4,4%).

На заседании штаба детально проанализирована ситуация в основных отраслях обрабатывающей промышленности.

Металлургические предприятия сегодня работают с загрузкой мощностей на уровне 90–100%. В черной металлургии рост производства составил 2% за счет увеличения выплавки чугуна и стали.

В машиностроении по итогам восьми месяцев повышение объемов производства достигло отметки в 21,2%. Столь обнадеживающая динамика обеспечена в том числе за счет автопрома (+ 27,7%), включающего выпуск легковых автомобилей, автобусов, грузовой и спецтехники. В то же время в производстве подвижного состава при значительном увеличении выпуска пассажирских вагонов и платформ отмечается снижение производства грузовых полувагонов и локомотивов.

Серик Жумангарин поручил провести отдельное совещание, чтобы детально разобраться в причинах этого снижения и определить возможности для поддержания темпов роста в железнодорожном машиностроении.

– Металлургия занимает более 40 процентов в обрабатывающей промышленности. Поэтому темпы роста в этой сфере имеют особое значение для роста обработки. Не менее важно поддерживать динамику машиностроения – второй по доле отрасли в обработке. Этим направлениям мы будем уделять самое пристальное внимание до конца года, – подчеркнул Серик Жумангарин.

В сельском хозяйстве третий месяц подряд отмечаются активные темпы роста: 5,2% за восемь месяцев. Такая динамика во многом связана с сезонным фактором – разгаром уборочной кампании и поступлением нового урожая. В производстве продуктов питания также зафиксирован значительный рост – 12,9%.

В нефтегазовой отрасли наблюдается постепенное восстановление объемов добычи нефти. ИФО за восемь месяцев составил 91,6%, добыто 61,7 млн тонн нефти против 91,1% и 53,2 млн тонн по итогам января – июля 2026 года.

Скорректированный прогноз добычи нефти на 2026 год составляет 96 млн тонн, что соответствует ИФО 91,6%.

#экономика #заседание #ВВП #Серик Жумангарин

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