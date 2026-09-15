Открылась Общественная приемная

Курултай
Ербол Тишкамбаев

На заседании бюро Курултая под председательством спикера Курултая Айбека Дадебая принято решение об открытии Общественной приемной.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С организацией работы Общественной приемной, порядком и графиком приема граждан депутатами коллег ознакомила заместитель председателя Динара Закиева.

– Открытие Общественной приемной Курултая станет важным шагом в реализации инициативы Главы государства по построению «слышащего государства». Это будет площадка для прямого диалога с гражданами, внимательного рассмотрения их обращений и предложений, а также эффективного взаимодействия общества и государства, – отметила она.

По поручению председателя разработаны Правила организации и проведения приема депутатами в Общественной приемной. Главы постоянных комитетов будут обеспечивать организацию приема граждан депутатами своих комитетов.

Динара Закиева подчеркнула, что график приема согласован со всеми фракциями и комитетами. Соответствующая информация будет размещена на официальном сайте Курултая для ознакомления.

Координацию работы Общественной приемной предлагается возложить на депутатов Курултая Константина Авершина, Айжан Аймаганову и Шолпан Каринову. По словам вице-спикера, выбор этих депутатов обусловлен прежде всего их профессиональным опытом. Константин Авершин участвовал в организации и координации работы Общественной приемной в период работы депутатом Мажилиса. Айжан Аймаганова обладает значительным опытом работы в правоохранительной сфере, а Шолпан Каринова – в социальной.

Записаться на прием к депутату можно несколькими способами. В частности, посредством электронного обращения через сайт Курултая, в письменной форме либо нарочно, а также через устное обращение непосредственно в Общественную приемную.

Общественная прием­ная начала свою работу 14 сентября этого года. Ее запуск позволит казахстанцам установить прямую связь с депутатами Курултая, а также обратиться к ним со своими вопросами и предложениями.

#заседание #курултай #Бюро

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