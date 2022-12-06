«Alageum Electric»: путь становления казахстанского бренда электротехнического машиностроения

25-летний юбилей отмечает «Alageum Electric» – компания – лидер казахстанского электротехнического машиностроения. За эти годы ее трудовой коллектив прошел тернистый путь от выхода из банкротства до создания Группы специализированных предприятий, ставшей брендом Казахстана и успешно выполняющей заказы любой сложности.

Поиски и открытия

Выпускаемое предприятиями флагмана машиностроения оборудование обслуживает стратегически важные объекты страны. Добиваясь все новых успехов в эффективности производства и качестве выпускаемой продукции, компания с брендом «Alageum Electric» стала известна не только в Казахстане, но и в мире. Сегодня она крупнейший производитель трансформаторов и электротехнической продукции в СНГ.

Своим созданием холдинг обязан команде энтузиастов во главе с Сайдуллой Кожабаевым, смелые идеи которой изменили ход развития электротехнического машиностроения Казахстана.

Так, 17 ноября 1997 года была основана Группа «Alageum Electric», являющаяся сегодня локомотивом инновационного развития отрасли. «Alageum Electric» сохранила профиль своей деятельности и специализируется на проектировании, производстве и монтаже электротехнической продукции.

Вся история Группы компаний – это годы поисков и открытий, преодоления трудностей и решения сложных проблем.

Благодаря перспективному мышлению основателей холдинга, грамотному управлению и профессионализму команды «Alageum Electric» Группа на своем примере доказала способность казахстанских предприятий занять достойное место на мировом рынке. «Alageum Electric» входит в рейтинг 50 крупнейших компаний Казахстана по версии Forbes.

– Старейшее предприятие холдинга – Кентауский трансформаторный завод (КТЗ. – Прим. авт.) – было образовано в 1959 году. В 1997 году, на момент вхождения в «Alageum Electric», завод находился на стадии банкротства, долги по налогам достигали 76 миллионов, по заработной плате – 53 миллиона тенге. За 25 лет наши специалисты не только спасли предприятие от финансового краха, но и подняли на высокий уровень производственные процессы и финансовые результаты. При этом объем выпуска товарной продукции вырос в 200 раз, а по Группе компаний – в тысячу раз, – говорит председатель совета директоров Группы компаний «Аlageum Electric» Нурмахан Абдрахманов.

По его словам, в 1997-м году предприятие выпускало лишь 10 видов готовой продукции, а сегодня перечень наименований расширился более чем в сорок раз, и все эти ранее не производившиеся в Казахстане изделия востребованы не только в стране, но и за рубежом.

На КТЗ впервые в истории Казахстана были освоены и запущены в серию силовые трансформаторы напряжением 35 и 110 кВ мощностью до 80 000 кВ, весом до 125 тонн. Общая сумма налоговых выплат в бюджет страны только Кентауского трансформаторного завода за последнее пятилетие составила более 14 млрд тенге.

Другое предприятие холдинга «Alageum Electric» – Уральский трансформаторный завод – было введено в эксплуатацию в 2014 году с учетом результатов полувекового опыта работы КТЗ.

Производственная мощность предприятия – 13 тыс. трансформаторов в год. 95% заводской продукции отправляется на экспорт. На заводе внедрены новые технологии производства электротехнического оборудования. Сейчас здесь работают около 300 человек.

– Входящий в Группу Актауский трансформаторный завод выпускает электрощитовое оборудование. Он единственный в Казахстане производитель бетонных трансформаторных подстанций. Предприятие спроектировано и запущено в рамках реализации Карты индустриализации Мангистауской области в 2018 году, – с гордостью отмечает председатель совета директоров АО «Кентауский трансформаторный завод» Сергазы Кунтуаров.

Курс на опережение

В том же году в Шымкенте начал работать завод «Asia Trafo» по выпуску мощных трансформаторов и реакторов весом до 300 тонн напряжением в 110, 220 и 500 кВт. Теперь «Asia Trafo» – самый крупный в Центральной Азии завод по выпуску трансформаторного оборудования. Основная его продукция – силовые масляные трансформаторы и автотрансформаторы классом напряжения 110, 220, 500 кВ мощностью до 500 МВА, а также реакторы. Проектная мощность завода – свыше 12 000 МВА в год.

– На «Asia Trafo» внедрены прогрессивные и экологически чистые технологии, многие из которых только недавно начали применяться мировыми производителями. Установлена новейшая система управления производством на базе современного программного обеспечения и опыта работы мировых лидеров машиностроения, начиная от разработки конструкторской документации и заканчивая отгрузкой и сервисным обслуживанием выпускаемых изделий, – поясняет Сергазы Кунтуаров.

В состав «Alageum Electric» входит и АО «Электромонтаж» (АО «ЭЛМО»), объединяющее более 10 специализированных монтажных управлений, расположенных во всех областных центрах РК.

С момента вхождения в Группу «Alageum Electric» предприятие значительно повысило экономический потенциал, были систематизированы бизнес-процессы, повышены стандарты работ. В составе АО «Электромонтаж» работает завод электромонтажных изделий, который производит лотки, стойки, полки кабельные и короба перфорированные, предоставляя услуги горячего цинкования.

В 2021 году в Петропавловске «Alageum Electric» на территории СЭЗ «Qyzyljar» запустила Петропавловский электротехнический завод. Ежегодно с конвейера уникального для северного региона предприятия сходит до 13 тыс. единиц продукции.

Ключевая особенность этого молодого предприятия состоит в том, что 98% выпускаемой продукции будет экспортироваться в страны СНГ. В том числе распределительные трансформаторы, высоковольтные ячейки и многое другое.

Инвестируя в развитие Северо-Казахстанской области более 10 млрд тенге, компания «Alageum Electric» не только создает новые рабочие места, но и способствует производственному и экономическому росту региона.

Петропавловский электротехнический завод может обеспечить рабочими местами более 350 человек. Помимо стабильной зарплаты работникам предоставляется жилье: в 2022 году сдан в эксплуатацию 40-квартирный дом, в планах – строительство еще одного – 104-квартирного дома.

Таким образом в течение одного года при поддержке местного акимата на территории СЭЗ «Qyzyljar» был реализован этот экспортоориентированный инвестиционный проект. Помимо Петропавловского электротехнического завода еще одним недавно завершенным проектом стал Уральский завод панельных радиаторов – единственное в своем роде предприятие в СНГ.

Благодаря эффективному управлению заводы «Alageum Electric» продолжали работать, наращивая мощности, и в период пандемии. Шагая в ногу со временем, компания постоянно внедряет новые технологии. За минувшие несколько лет освоена полная продуктовая линейка электротехнической продукции в диапазоне напряжения 4–500 кВ. В номенклатуре производимой продукции есть энергосберегающее трансформаторное оборудование разной модификации, экологически чистые сухие трансформаторы.

Благодаря постоянному инновационному развитию трансформаторы «Alageum Electric» заслужили репутацию высококачественного, надежного оборудования. Кентауским трансформаторным заводом специально для «Astana EXPO 2017», впервые в истории Казахстана были изготовлены трансформаторы на 110 кВ мощностью 80 000 КВА и весом 93 тонны. Это оборудование способно обслуживать десятки тысяч потребителей электроэнергии. При этом данная модель трансформатора не дороже одного автомобиля бизнескласса, но это продукт большого стратегического значения.

Люди как ценность

– Основным фактором успеха компании являются наши сотрудники – команда специалистов, способная обеспечить решение любых, даже самых сложных задач. На наших производственных предприятиях внедрены корпоративные ценности, которые базируются на том, чтобы нести пользу обществу через саморазвитие с учетом привнесения наукоемкого производства, рациональности и стремления к инновациям. Успешно внедрена японская система Кайдзен, цель которой состоит в постоянном улучшении производственных процессов, оптимизации управления, работе над всеми аспектами жизни сотрудников. С момента создания холдинга численность сотрудников увеличилось до 4 500 человек, – говорит основатель и акционер холдинга Сайдулла Кожабаев.

Группа компаний внедряет энергосберегающие технологии на производстве, доказывая верность принципам бережливого отношения к природным ресурсам. Офис предприятия «Asia Trafo» в 2020 году был признан победителем в конкурсе «Зеленый офис-2020» среди промышленных предприятий. Почему? Потому что произведенные «Asia Trafo» трансформаторы имеют низкий уровень шума при эксплуатации и, значит, меньшую вероятность воздействия на окружающую среду.

При строительстве завода инновационным и технически выверенным решением для эффективного поддержания оптимального микроклимата стало мультифункциональное стекло, которое работает по принципу теплового зеркала. Окно успешно отражает тепловые лучи в обе стороны, что позволяет сохранять тепло в зимний период и предотвращать чрезмерный нагрев в летний зной. Это, в совокупности с функцией рекуперации тепла до 90%, существенно экономит ресурсы при отоплении или охлаждении офисных помещений.

Также на заводе внедрены и действуют автоматическая система освещения, автополив и капельное орошение зеленых насаждений, установлены контейнеры для раздельного сбора мусора. С 2017 года по настоящее время высажено более 1 000 деревьев.

Осознавая свою социальную ответственность в регионах присутствия, компания ежегодно выделяет средства на благотворительную помощь. За последние 10 лет на спонсорство и благотворительность потрачено более 2 млрд тенге.

В последние пять лет компания оказала значительную поддержку развитию культуры в Казахстане – благотворительную помощь получили театр оперы и балета в Астане и Национальная академия хореографии. Наряду с этим «Alageum Electric» вкладывает деньги в реализацию инфраструктурных проектов. Так, в 2017 году в Костанае было реконструировано освещение в районе одного из мостов, а в Шымкенте возведена въездная арка в индустриальную зону «Тассай».

Ощутима и спонсорская помощь различным неправительственным организациям, среди которых ассоциация «Асыл бала», занимающаяся защитой прав детей.

При поддержке «Alageum Electric» в 2017 году проведена профессиональная олимпиада для студентов с ограниченными возможностями. Холдинг ежегодно оказывает адресную помощь детям из малоимущих семей и ветеранам. Вот почему в 2018 году по версии интернет-журнала «Vласть» «Alageum Electric» занял 26-е место в рейтинге благотворительности среди промышленных компаний Казахстана.

Кентауский политехнический колледж при АО «КТЗ», созданный для подготовки квалифицированных кадров, служит примером сотрудничества с базовым предприятием для решения кадровых вопросов холдинга, от внедрения стипендиальной системы до гарантированного трудоустройства выпускников.

Свое 25-летие холдинг встречает достижениями на лидирующих позициях в области разработки и выпуска электротехнического оборудования. Следуя современным тенденциям и требованиям заказчиков, обладая собственной разветвленной сетью по всей стране в составе более десятка филиалов и представительств, оснащенных складами и специализированными производственными базами, компания выступает в качестве единого «окна продаж» всей продукции холдинга, предоставляя полный комплекс услуг «под ключ».

Продукция компании «Alageum Electric» соответствует казахстанским и международным стандартам качества и экспортируется в страны СНГ и Ближнего Востока.

Не останавливаясь на достигнутом, «Alageum Electric» держит уверенный курс на строительство и запуск новых производственных предприятий, расширение производства высокомощного электротехнического оборудования. Группа компаний намерена продолжить развитие отечественного машиностроения и экспортных возможностей, демонстрируя миру качественный казахстанский продукт.