В Актау откроется консульство РФ

Вопрос открытия консульства Российской Федерации в Актау обсуж­дался в ходе государственного визита Президента ­Касым-Жомарта Токаева в РФ в ноябре 2025 года.

Тогда между сторонами состоялся обмен соответствующими дипломатическими нотами. В настоящее время, по информации Министерства иностранных дел РК, проводится организационная работа, необходимая для открытия учреждения.

«Межрегиональное сотрудничество традиционно занимает важное место в казахстанско-российских отношениях. Особая роль в этом процессе отводится Актау – одному из крупнейших транс­портно-логистических центров страны на побережье Каспийского моря», – прокомментировали в МИД РК.

В ведомстве подчеркнули, что Мангистауская область обладает значительным потенциалом для расширения взаи­модействия с российскими регионами в сфере транс­порта, морской логистики, торговли, туризма и гуманитарных обменов. Открытие консульства должно способствовать дальнейшему укреплению деловых контактов, развитию межрегионального сотрудничества и расширению связей на Каспийском направлении.

Для Мангистауской области эта тема может иметь и практическое значение. В последние годы регион активно развивает туристическую сферу, международные транспортные маршруты и морскую инфраструктуру. Через порт Актау проходят важные грузовые потоки.

Кроме того, консульское присутствие может упростить решение ряда вопросов для граждан, предпринимателей и участников международных проектов, связанных с поездками, деловыми контактами и гуманитарным сотрудничеством.