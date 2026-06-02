В Актау откроется консульство РФ

Ирина Логвинова
собственный корреспондент по Мангистауской области

Вопрос открытия консульства Российской Федерации в Актау обсуж­дался в ходе государственного визита Президента ­Касым-Жомарта Токаева в РФ в ноябре 2025 года.

Фото: gov.kz

Тогда между сторонами состоялся обмен соответствующими дипломатическими нотами. В настоящее время, по информации Министерства иностранных дел РК, проводится организационная работа, необходимая для открытия учреждения.

«Межрегиональное сотрудничество традиционно занимает важное место в казахстанско-российских отношениях. Особая роль в этом процессе отводится Актау – одному из крупнейших транс­портно-логистических центров страны на побережье Каспийского моря», – прокомментировали в МИД РК.

В ведомстве подчеркнули, что Мангистауская область обладает значительным потенциалом для расширения взаи­модействия с российскими регионами в сфере транс­порта, морской логистики, торговли, туризма и гуманитарных обменов. Открытие консульства должно способствовать дальнейшему укреплению деловых контактов, развитию межрегионального сотрудничества и расширению связей на Каспийском направлении.

Для Мангистауской области эта тема может иметь и практическое значение. В последние годы регион активно развивает туристическую сферу, международные транспортные маршруты и морскую инфраструктуру. Через порт Актау проходят важные грузовые потоки.

Кроме того, консульское присутствие может упростить решение ряда вопросов для граждан, предпринимателей и участников международных проектов, связанных с поездками, деловыми контактами и гуманитарным сотрудничеством.

#Мангистау #РФ #консульство

Популярное

Все
Болельщикам сборной Саудовской Аравии бесплатно раздадут билеты на матчи ЧМ‑2026
Крупное хищение выявили при строительстве соцжилья в Кокшетау
NVIDIA представила ИИ-чип нового поколения
Минфин раскрыл суммы и источники финансирования казахстанских «иноагентов»
Пакет важнейших законов
Тающий ледник Судного дня угрожает шести странам
Расширяя профессиональные горизонты
В Актау откроется консульство РФ
В промышленном парке займутся переработкой бокситов
Стратегическое доверие и прагматичное партнерство
Проводник цифровой повестки
Консультации по вопросам безопасности
Ребенок нуждается в помощи государства
Впервые в истории численность населения Австралии превысила 28 млн
Новая модель диалога государства и общества
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Портрет Димаша из LEGO создали школьники в Актобе
Производства получили новый импульс
«Водный след» столичного школьника
В Казахстане введут KPI по травматизму для руководителей производств
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
«Елимай» заряжен на победу
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Сердце Прометея
Юбилей Олжаса Сулейменова отметили на международном форуме в Алматы
Казахстан и Россия: литературный диалог
Международный фестиваль клоунов пройдет в Астане
Адвокатура в новой Конституции: шаг к справедливому правосудию
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Путь Алатау от бетона к экосистеме «Процветания» и статусу первого регенеративного города ЦА
От Таможенного союза к альянсу ИИ и глубокой кооперации
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Свыше миллиарда тенге «заработал» иностранец на фиктивных счетах-фактурах в Алматы
Административной юстиции – пять лет
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Город, соединявший континенты
Пять лет на защите прав граждан
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Где в мире больше всего рождается детей
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП

Читайте также

Консультации по вопросам безопасности
В промышленном парке займутся переработкой бокситов
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в…
Страны ЕАЭС и ЦА обсудили будущее цифровой аккредитации в А…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]