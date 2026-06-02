В Актау откроется консульство РФ

Вопрос открытия консульства Российской Федерации в Актау обсуждался в ходе государственного визита Президента Касым-Жомарта Токаева в РФ в ноябре 2025 года.
Тогда между сторонами состоялся обмен соответствующими дипломатическими нотами. В настоящее время, по информации Министерства иностранных дел РК, проводится организационная работа, необходимая для открытия учреждения.
«Межрегиональное сотрудничество традиционно занимает важное место в казахстанско-российских отношениях. Особая роль в этом процессе отводится Актау – одному из крупнейших транспортно-логистических центров страны на побережье Каспийского моря», – прокомментировали в МИД РК.
В ведомстве подчеркнули, что Мангистауская область обладает значительным потенциалом для расширения взаимодействия с российскими регионами в сфере транспорта, морской логистики, торговли, туризма и гуманитарных обменов. Открытие консульства должно способствовать дальнейшему укреплению деловых контактов, развитию межрегионального сотрудничества и расширению связей на Каспийском направлении.
Для Мангистауской области эта тема может иметь и практическое значение. В последние годы регион активно развивает туристическую сферу, международные транспортные маршруты и морскую инфраструктуру. Через порт Актау проходят важные грузовые потоки.
Кроме того, консульское присутствие может упростить решение ряда вопросов для граждан, предпринимателей и участников международных проектов, связанных с поездками, деловыми контактами и гуманитарным сотрудничеством.