Число долларовых миллионеров в мире в 2025 году превысило 25 млн человек

В мире,Lifestyle
Айман Аманжолова
корреспондент

Состоятельными людьми считаются лица с активами свыше $1 млн (без учета стоимости их основного жилья), передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Число состоятельных людей (high-net-worth individuals, HNWI) в мире в прошлом году повысилось на 7,9% и составило 25,3 млн человек, сообщается в ежегодном докладе World Wealth Report компании Capgemini.

Совокупное состояние всех долларовых миллионеров в 2025 году увеличилось на 8,7%, максимальными темпами за пять лет, и достигло $98,3 трлн.

В общей группе выделяется подгруппа сверхбогатых людей (ultra-HNWI) с состоянием более $30 млн. Таких в мире насчитывается около 250 тыс. человек (около 1% общего числа), но они владеют 34,8% активов всей группы. За прошлый год их число увеличилось на 9,4%, а их совокупное состояние - на 9,7%.

Состояние богатых людей в Северной Америке выросло на 9,9% (до $32,9 трлн), в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 10,5% (до $29,7 трлн), в Европе - на 8% (до $20,5 трлн), в Латинской Америке - на 5,1% (до $9,6 трлн), в Африке - на 7% (до $2,1 трлн). Между тем на Ближнем Востоке показатель сократился на 1,5%, до $3,5 трлн.

Количество HNWI в Северной Америке повысилось на 9,1% и достигло 9,2 млн человек. В Азии за год стало на 9,4% больше миллионеров (8,3 млн), в Европе - на 6,5% (6,1 млн), в Латинской Америке - на 0,3% (0,6 млн), в Африке - на 4,1% (0,2 млн). На Ближнем Востоке число миллионеров сократилось на 1,4%, до 0,9 млн.

В акциях в 2025 году хранилось 25% состояния долларовых миллионеров против 22% годом ранее, в денежных средствах и эквиваленте - 24% (26%), в активах с фиксированной доходностью - 20% (18%). Доля инвестиций в недвижимость не изменилась и составила 19%, вложений в альтернативные инструменты - сократилась до 12% с 15%.

 

#богатство #миллионер

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