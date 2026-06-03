В Казахстане ужесточат наказание за пышные выпускные в школах

Несмотря на официальный запрет министерства просвещения, по всей стране продолжают фиксироваться факты проведения чрезмерно дорогих выпускных вечеров, говорится в депутатском запросе Ирины Смирновой, сообщает Kazpravda.kz

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Кортежи из премиум-автомобилей, лимузины для детсадовцев и многомиллионные траты вызывают рост социального напряжения. В ответ на это власти готовят жесткие меры реагирования, вплоть до персональной ответственности директоров школ и чиновников.

Идеология тщеславия вместо скромности

Как отметила депутат Мажилиса Ирина Смирнова, Глава государства неоднократно подчеркивал, что воспитание подрастающего поколения — это солидарная ответственность государства, педагогов и родителей. Фундамент Справедливого Казахстана строится на принципах Закона и Порядка, которые подразумевают равенство граждан и отказ от показного потребления.

Однако в последние годы проводы детей на новый жизненный этап превратились в «ярмарку тщеславия». Масштаб мероприятий вырос настолько, что пышные банкеты теперь организуют не только для 11-классников, но и для выпускников начальной школы и даже детских садов. Подобные шоу пропагандируют среди детей идеологию хвастовства и подчеркивают социальное неравенство, считает парламентарий.

В связи с этим 20 мая 2026 года министерством просвещения было выпущено строгое предупреждение об официальном запрете на проведение торжественных мероприятий в ресторанах, кафе, банкетных залах и на природе для любых образовательных учреждений (от детсадов до колледжей). Также категорически не допускается сбор денег с родителей на подарки и организацию торжеств.

Хроника нарушений: лимузины, кортежи и 1 001 роза

По словам Ирины Смирновой, несмотря на широкое освещение запрета в СМИ, часть учебных заведений проигнорировала требования министерства. Социальные сети переполнены видеороликами, демонстрирующими «конкурс кошельков».

Депутат Мажилиса упомянула о наиболее резонансных случаях последнего времени:

Актау и Жанаозен (25 мая): Выпускники 11-х классов организовали выезд кортежа из 10 автомобилей премиум-класса. Зафиксированы факты нарушения общественного порядка.

Астана (20 мая): В одном из частных детских садов столицы для празднования выпускного малышей был арендован дорогостоящий лимузин.

Жамбылская область: Для прощания с детским садом детям организовали автокортеж, банкет в ресторане и выступления приглашенных артистов.

Алматы (23 мая): Полиция была вынуждена перехватить и остановить автокортеж выпускников частной школы, создававший реальную угрозу безопасности дорожного движения.

Шымкент и Туркестанская область: Зафиксированы многочисленные факты показной роскоши, в том числе случай, когда выпускнице подарили корзину из 1001 розы.

По ее мнению, профессиональные фотосессии, аренда элитных заведений и звездных ведущих — весь этот контент активно тиражируется в TikTok и Instagram, вызывая острую общественную дискуссию о целесообразности таких трат.

Как отмечено в выступлении парламентария Смирновой, в связи с массовым игнорированием правил, профильным ведомствам, правительству и акиматам областей, а также городов Астана, Алматы и Шымкент необходимо принять экстренные меры.

Что предлагает депутат

В числе превентивных мер она предложила внедрить следующие шаги:

Информационная работа: Усилить разъяснительную работу среди родителей и школьников, популяризируя концепцию «Адал азамат» (ценности бережливости, скромности и отказа от показухи). Персональная ответственность: Руководители управлений образования, а также директора учебных заведений будут нести личную ответственность за допущение пышных торжеств и провал воспитательной работы. Изменение законов: Будут выработаны новые предложения по ужесточению нормативно-правовых документов, регулирующих окончание учебного года. Жесткий мониторинг: Будут установлены четкие ограничения на проведение мероприятий вне стен школ с закреплением понятного механизма контроля за их исполнением.

В заключении своего выступления Ирина Смирнова подчеркнула, что подобные факты свидетельствуют о системном снижении качества воспитательной работы на местах. Внедрение новых механизмов контроля должно вернуть традицию празднования окончания школы в русло здравого смысла и закона, считает она.