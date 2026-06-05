Зафиксирован профицит выработки электроэнергии

Энергетика
Гурий Шедин

По итогам пяти месяцев в Казахстане отмечен избыток электрогенерации в объеме около 300 млн кВт·ч. Как сообщили в пресс-службе Министерства энергетики, при выработке 53,6 млрд кВт·ч электроэнергии потребление за отчетный период составило 53,3 млрд кВт·ч.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как подчеркивают отраслевые эксперты, возникший профицит свидетельствует о сбалансированном развитии отечественной энергосистемы, устойчивой работе генерирующих мощностей и надежном обеспечении внутреннего спроса на электроэнергию.

К слову, участвуя на днях в работе тематического круглого стола, организованного на полях Международного энергетического форума BEW 2026 в Баку, министр энергетики РК Ерлан Аккенженов отметил, что стратегическим приоритетом государственной политики Казахстана остается соблюдение баланса между модернизацией инфраструктуры, развитием зеленой генерации и жестким укреплением энергетической безопасности. То есть развитием традицион­ных видов энергетики.

Что же касается ВИЭ и их успешной интеграции в национальную энергосистему, то в числе базовых условий казахстанской стороной были обозначены развитие систем накопления энергии, модернизация традиционных передающих мощностей, внедрение интеллектуальных систем управления.

Кроме того, Ерлан Аккенженов принял участие в министерской пленарной сессии «Международное сотрудничество для устойчивого и диверсифицированного энергетического будущего», где обсуждались вопросы укрепления международного партнерства, обеспечения энергетической безопасности и развития устойчивых источников энергии.

Как сообщил глава Минэнерго РК, в 2026 году в республике планируется обеспечить выработку электроэнергии на уровне 126,5 млрд кВт·ч. Также ожидается ввод 2,6 ГВт мощностей традиционной и возобновляемой энергии. В частности, будут сданы в эксплуатацию четыре газовые станции, планируется­ расширение двух электростанций.

Кроме того, будут введены в эксплуатацию 10 новых объектов ВИЭ, включая четыре ветряные, пять солнечных электростанций и одну мини-ГЭС. Осуществление этих проектов позволит уже к концу первого квартала 2027 года полностью решить вопрос энергодефицита в стране, а к 2029-му обеспечить выход на устойчивый профицит электроэнергии.

 

#Минэнерго #электроэнергия #профицит

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