Димаш поддержал новый проект Центра кино «Таймас»

Кино
Дана Аменова
специальный корреспондент

Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген посетил съемочную площадку художественного фильма «Таймас». Во время визита артист встретился со съемочной группой и пожелал успехов в работе над картиной, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: ГЦПНК

«Таймас»  первый отечественный кинопроект, посвященный службе сотрудников Пограничной службы КНБ РК. Картина создается кинокомпанией «i1team» по заказу МКИ при поддержке Государственного центра поддержки национального кино. Режиссером выступает Галым Асылов.  

Председатель правления Центра кино Курманбек Жумагали поблагодарил Димаша Кудайбергена за внимание к проекту и поддержку отечественного кино:

«Такое внимание со стороны артистов, прославляющих Казахстан во всем мире, безусловно, вдохновляет творческую команду и придает  дополнительный стимул. Мы благодарны Димашу Кудайбергену за  поддержку нашего проекта, который поднимает важные темы служения Родине, ответственности и настоящей дружбы. Уверен, картина найдет отклик у зрителей и станет заметным событием в развитии отечественного патриотического кино»,  отметил Курманбек Жумагали. 

Напомним, съемки фильма «Таймас» стартовали недавно, первый съемочный день проекта традиционно ознаменовался церемонией разбития тарелки. В центре сюжета – история офицера-пограничника и служебного пса Тая, которые, преодолевая последствия потерь, становятся надежными напарниками в борьбе с контрабандистами.

В работе над фильмом принимают участие специально подготовленные служебные собаки, а консультантами проекта выступают профессиональные кинологи.

Кроме того, в съёмках проекта задействованы актёры, отобранные по результатам республиканского кастинга JARQYRA, проведенного Центром кино в 2025 году.

#проект #кино #Димаш Кудайберген #«Таймас»

Популярное

Все
Болельщикам сборной Саудовской Аравии бесплатно раздадут билеты на матчи ЧМ‑2026
Крупное хищение выявили при строительстве соцжилья в Кокшетау
В Актау откроется консульство РФ
NVIDIA представила ИИ-чип нового поколения
Минфин раскрыл суммы и источники финансирования казахстанских «иноагентов»
Производства получили новый импульс
Тающий ледник Судного дня угрожает шести странам
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
В промышленном парке займутся переработкой бокситов
Пакет важнейших законов
Впервые в истории численность населения Австралии превысила 28 млн
Расширяя профессиональные горизонты
Портрет Димаша из LEGO создали школьники в Актобе
Стратегическое доверие и прагматичное партнерство
Консультации по вопросам безопасности
В Казахстане введут KPI по травматизму для руководителей производств
Новая модель диалога государства и общества
Проводник цифровой повестки
«Водный след» столичного школьника
Ребенок нуждается в помощи государства
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
«Елимай» заряжен на победу
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Сердце Прометея
Юбилей Олжаса Сулейменова отметили на международном форуме в Алматы
Адвокатура в новой Конституции: шаг к справедливому правосудию
Казахстан и Россия: литературный диалог
Международный фестиваль клоунов пройдет в Астане
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Путь Алатау от бетона к экосистеме «Процветания» и статусу первого регенеративного города ЦА
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
От Таможенного союза к альянсу ИИ и глубокой кооперации
Свыше миллиарда тенге «заработал» иностранец на фиктивных счетах-фактурах в Алматы
Административной юстиции – пять лет
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Город, соединявший континенты
Пять лет на защите прав граждан
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Где в мире больше всего рождается детей
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП

Читайте также

Disney+ объявил о выходе трех спецвыпусков сериала «Симпсон…
Стартовали съемки рождественского фильма «Щелкунчик»
Кино будущего: стартовал прием заявок на международный конк…
«Эмили в Париже» завершится шестым сезоном

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]