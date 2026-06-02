Димаш поддержал новый проект Центра кино «Таймас»

Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген посетил съемочную площадку художественного фильма «Таймас». Во время визита артист встретился со съемочной группой и пожелал успехов в работе над картиной, сообщает Kazpravda.kz

«Таймас» – первый отечественный кинопроект, посвященный службе сотрудников Пограничной службы КНБ РК. Картина создается кинокомпанией «i1team» по заказу МКИ при поддержке Государственного центра поддержки национального кино. Режиссером выступает Галым Асылов.

Председатель правления Центра кино Курманбек Жумагали поблагодарил Димаша Кудайбергена за внимание к проекту и поддержку отечественного кино:

«Такое внимание со стороны артистов, прославляющих Казахстан во всем мире, безусловно, вдохновляет творческую команду и придает дополнительный стимул. Мы благодарны Димашу Кудайбергену за поддержку нашего проекта, который поднимает важные темы служения Родине, ответственности и настоящей дружбы. Уверен, картина найдет отклик у зрителей и станет заметным событием в развитии отечественного патриотического кино», – отметил Курманбек Жумагали.

Напомним, съемки фильма «Таймас» стартовали недавно, первый съемочный день проекта традиционно ознаменовался церемонией разбития тарелки. В центре сюжета – история офицера-пограничника и служебного пса Тая, которые, преодолевая последствия потерь, становятся надежными напарниками в борьбе с контрабандистами.

В работе над фильмом принимают участие специально подготовленные служебные собаки, а консультантами проекта выступают профессиональные кинологи.

Кроме того, в съёмках проекта задействованы актёры, отобранные по результатам республиканского кастинга JARQYRA, проведенного Центром кино в 2025 году.