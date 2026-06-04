Алимханулы присоединился к сборной Казахстана по боксу

Бокс

Сборная РК по боксу проводит учебно-тренировочный сбор на базе "Алматау"

Фото: sports.kz

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Жанибек Алимханулы (17-0, 12 KO) прибыл в расположение национальной сборной Казахстана по боксу в Шымкенте и приступил к спаррингам в рамках подготовки к возвращению на ринг, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

Казахстанский боксер опубликовал видео из Шымкента в своих соцсетях, где рассказал о первых тренировках и предстоящей работе в спаррингах с членами национальной команды.

"Ассалаумагалейкум всем! Как вы? У нас всё хорошо, в Шымкенте жаркая погода. Сейчас едем на спарринг. Будем работать по четыре раунда, чтобы постепенно набрать форму", — заявил боксер.

На данный момент сборная Казахстана по боксу проводит учебно-тренировочный сбор на базе "Алматау" в Туркестанской области. В сборах также участвуют национальные команды Узбекистана, Азербайджана и Кыргызстана.

Этот этап станет заключительным перед вторым этапом Кубка мира, который пройдет в Гуйяне (Китай).

Жанибек Алимханулы продолжает оставаться действующим чемпионом мира WBO. При этом он проходит период дисквалификации после обнаружения в его организме допинга в декабре прошлого года. Несмотря на это, организация сохранила за ним титул.

При этом IBF, чемпионом которой также был казахстанец, лишила Алимханулы пояса.

#бокс #сборная #тренировки #Алимханулы

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