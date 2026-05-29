Перед лицом глобальных вызовов

Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

В Астане прошел форум лидеров вузов – членов Альянса азиатских университетов (AUA). Среди участников – представители высших учебных заведений Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Таиланда, Японии и других стран.

Фото предоставлено пресс-службой Назарбаев университета

Напомним, альянс был основан в 2017 году в Университете Цинхуа в Пекине и объединил 15 ведущих вузов региона. К слову, Назарбаев Университет является одним из сооснователей AUA.

– Наша стратегия основана на смелых партнерствах и институциональной гибкости. Мы отказались от замкнутых подходов прошлого и сформировали 40 партнерств с ведущими исследовательскими университетами мира, открывая в регионе кампусы международного уровня. Это позволяет ускоренно локализовать глобальные знания, развивать трансфер технологий, обновлять образовательные программы в соответствии с изменяющимся рынком труда и модернизировать инфраструктуру, – отметил министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек, приветствуя участников форума.

Глава ведомства отдельно остановился на вопросе развития технологий искусственного интеллекта. В стране создана собственная ИИ-инфраструктура: суперкомпьютер Alеm.Сloud по мощности занимает 86-е место в мире.

– Национальная программа AI-SANA по развитию ИИ-грамотности уже охватила 673 тысячи студентов из 95 университетов. Казахстан стал одной из первых стран мира, сделавших искусственный интеллект обязательной частью национальных образовательных программ, – добавил министр.

Главными вопросами форума стали переосмысление моделей управления вузами и укрепление сотрудничества с бизнесом и промышленностью.

Президент Назарбаев Университета профессор Вакар Ахмад отметил, что за последние два десятилетия центр тяжести высшего образования заметно сместился. Сегодня одни из самых динамично развивающихся и глобально значимых исследовательских вузов находятся в Азии.

– В Альянс азиатских университетов входят как признанные мировые лидеры – Tsinghua University, Peking University, The University of Tokyo, Seoul National University и The Hong Kong University of Science and Technology, так и более компактные, но высокоспециализированные цент­ры академического превосходства, такие как Indian Institute of Technology Bombay и Nazarbayev University. Нас объединяет стремление к сотрудничеству в решении глобальных вызовов через исследования и образование, – подчеркнул Вакар Ахмад.

Профессор Университета Объединенных Арабских Эмиратов Айша Аль Дахери отметила, что сегодня высшие учебные заведения региона сталкиваются с возрастающим давлением экономики и нестабильной политической ситуацией. Все это требует большей гибкости и способности реагировать на глобальные вызовы.

– Поэтому традиционные модели управления, которые мы практикуем сейчас, должны быть пересмотрены. Важно, чтобы они поддерживали современные тенденции в образовательных учреждениях. Речь идет о цифровой трансформации, инновациях, финансовой и институциональной устойчивости, – сообщила профессор.

Вице-президент Токийского университета Каори Хаяси рассказала об изменении модели управления вузами в Японии.

– Мы сформировали весьма независимую организационную структуру, в которой каждый факультет обладает значительными полномочиями самостоятельно решать, какими направлениями заниматься. У нас нет цент­рализованного механизма, который позволял бы, к примеру, регулировать такие вызовы, как глобальное потепление или управление искусственным интеллектом, – уточнила она.

По ее словам, важно уметь держать баланс – сохранять автономию и одновременно объединяться и развиваться с другими университетами и организациями.

Участники также проанализировали роль индустрии в высшем образовании. Они затронули вопросы партнерства, которые могут усиливать процесс обу­чения, поддерживать практико-ориентированное направление и помогать адаптировать образовательные программы к требованиям рынка труда.

В рамках форума состоялись рабочие заседания по финансовой устойчивости альянса и разработке его трехлетней стратегии. Были рассмотрены достигнутый прогресс, сроки реализации будущих инициатив и приоритеты следующего этапа сотрудничества.

#ВУЗы #форум #университеты

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