От маленького цеха до брендовой компании

История ТОО «Агрофирма «Тау» берет начало в 2015 году, когда в Хромтауском районе появился небольшой цех по выпуску кисломолочной продукции. Изначально производство было ориентировано на обеспечение нужд района, но постепенно компания расширила географию поставок, отправляя изделия в разные регионы области и республики.

фото из архива предприятия

Со временем был выстроен полный цикл производства – от приема сырья до поставки готовой продукции в торговые сети и фирменные точки продаж. Корреспондент «КП» побывала на производстве и увидела, как создается полюбившаяся многим покупателям продукция MilkyLand.

...В цехе соблюдается строгий санитарный режим. Перед работой сотрудники переодеваются в специальную форму. Здесь трудятся свыше 180 человек, большинство из которых – жители Хромтау. Среди них – лаборанты, фасовщики, технологи, мастера цеха, операторы производственных линий и другие специалисты, обеспечивающие бесперебойную работу предприятия.

В производственном помещении поддерживаются чистота и необходимый микроклимат, благодаря чему здесь отсутствуют запахи, характерные для пищевых производств. Технологические линии выстроены таким образом, чтобы обеспечить непрерывную переработку молока, при этом операторы контролируют температурный режим, подачу сырья и соблюдение установленных норм.

После прохождения всех этапов переработки готовая продукция поступает на линию упаковки. К слову, тара для MilkyLand изготавливается на отечественных предприятиях, что позволяет компании опираться на внутренние резервы.

Маркетолог предприятия Айгерим­ Токмурзина отмечает, что контроль качества начинается задолго до поступления молока в производство.

– Мы используем молоко, поступающее от фермерских хозяйств Хромтауского и ряда других райо­нов области. Все поставщики предоставляют обязательные ветеринарные справки, каждая партия сырья проходит строгую проверку. Для нас принципиально важно, чтобы покупатель получал натуральный качественный продукт, – говорит Айгерим Токмурзина.

По ее словам, компания постоянно развивает ассортимент продукции.

– Сегодня линейка MilkyLand включает 88 наименований. Среди них – кефир, йогурты, сметана, творог, масло, сыры, курт и другие молочные продукты. Стараемся не просто расширять ассортимент, но и сохранять качество. Для нас важно, чтобы продукт был доступным и при этом соответствовал ожиданиям потребителя, – отмечает маркетолог.

Отдельное внимание здесь уделяется технологиям. На производстве применяются два основных метода переработки: резервуарный и термостатный. Именно второй стал одним из ключевых технологических решений предприятия, поскольку позволяет выпускать продукцию без использования загустителей.

– При термостатном способе сквашивание происходит прямо в потребительской таре при температуре плюс 45 градусов. Это позволяет сохранить плотную структуру продукта и его натуральный вкус. Такая технология считается одной из наиболее щадящих в молочной промышленности. Готовая продукция должна храниться и транспортироваться при температуре плюс 2–4 градуса, – поясняет Айгерим Токмурзина.

Начав с выпуска пяти тонн продукции в сутки, предприятие постепенно пятикратно увеличило объемы производства. К таким результатам компания пришла благодаря ежегодным инвестициям и модернизации производства на протяжении последних десяти лет.

На достигнутом здесь останавливаться не собираются. В планах – модернизировать предприятие, увеличив объемы выпуска до 50–70 тонн, что позволит расширить ассортимент и повысить эффективность производства. Сегодня продукция марки MilkyLand занимает устойчивые позиции на рынке и представлена в торговых сетях и фирменных точках продаж в ряде городов страны, включая Актобе, Уральск, Астану, Кызыл­орду, Атырау, Шымкент.

На предприятии отмечают, что развитие бренда изначально строи­лось с расчетом на долгосроч­ную работу и дальнейшее расширение рынка сбыта.

В компании также подчеркивают, что развитие производства имеет значение не только для самого предприятия, но и для региона в целом. Расширение дея­тельности будет способствовать созданию новых рабочих мест и увеличению налоговых поступлений в местный бюджет, возникновению эффекта синергии для развития в области предприятий малого и среднего бизнеса.