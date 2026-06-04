Карметкомбинат модернизируется

В современных условиях промышленному предприятию сложно быть конкурентоспособным, применяя технологии минувшего века. Понимая это, компания Qarmet держит курс на модернизацию своего главного актива – металлургического комбината, расположенного в городе Темиртау.

фото АО «Qarmet»

Недавно здесь в активную фазу вошел процесс строительства нового сортопрокатного комплекса. Сейчас компания-подрядчик возводит каркас будущего производственного объекта.

После сдачи в эксплуатацию сортопрокатный стан будет выдавать свыше 540 тыс. тонн стальной продукции в год. Для сравнения: мощность действующего сортопрокатного цеха составляет 400 тыс. тонн металлоконструкций. Новый комплекс будет ориентирован на выпуск арматуры марок А600 и А1000, которая выдерживает экстремальные нагрузки, а также новых видов изделий – уголков и швеллера.

Отметим, что строительство сортопрокатного комплекса – часть стратегии, направленной на модернизацию производства, повышение эффективности и развитие современных переделов.

Ее осуществление началось после того, как в 2023 году у руля Карметкомбината встал отечественный инвестор. Тогда Глава государства поставил перед ним задачу значительно нарастить объемы производства и вернуть статус одного из лидеров металлургии СНГ. Вместе с тем Президент Казахстана обозначил еще одну важную цель: наладить выпуск премиальных марок стали, в первую очередь для автомобильной промышленности.

Надо сказать, что инвестор взял это поручение в работу. Теперь он готовит проект строительства современного литейно-прокатного комплекса, который сможет выпускать горячекатаную сталь толщиной от 0,6 до 16 мм. Именно такой металл востребован в автомобилестроении, нефтегазовой и атомной отраслях, а также в производстве бытовой техники.

Добавим, что в рамках программы модернизации на Карметкомбинате уже претворяются в жизнь несколько крупных проектов. Один из них связан с переводом производства на использование природного газа. Его уже получил доменный цех. Сейчас все три доменные печи комбината работают на голубом топливе, что позволило значительно снизить расход мазута и кокса. В планах – газификация цеха обжига извести, конвертерного цеха, линий цинкования и ТЭЦ.

Другой проект, находящийся в стадии воплощения, связан со строи­тельством кокосовых батарей № 8 и № 9. Инвестиции в него составят около 639 млн долларов. Агрегаты введут в эксплуатацию в 2028 году, после чего они будут выдавать до 1,5 млн тонн кокса в год.

Третий объект – современная линия горячего непрерывного цинкования и полимерных покрытий. Она обойдется инвестору в 84 млрд тенге. Ожидается, что оборудование будет запущено в работу в 2027 году. Благодаря новой линии выпуск оцинкованной стали на Карметкомбинате возрастет более чем на 200 тыс. тонн, а продукции с полимерным покрытием – более чем на 100 тыс. тонн.

Модернизация со столь большим размахом требует серьезных инвестиций. Ожидается, что до 2028 года компания Qarmet вложит в свои инвестиционные проекты около 3,5 млрд долларов. Таким образом, будет осуществлена корпоративная стратегия с лаконичным называнием «5-9-5».

Ее главная цель – увеличить объемы производства стали и железорудного концентрата до 5 млн тонн в год, угля – до 9 млн тонн. Эту стратегию, учитывая показатели 2025 года (3,8 млн тонн стали, 3,5 млн тонн обогащенной руды и 7,5 млн тон угля), можно считать вполне достижимой.