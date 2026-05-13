Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане

Форум объединил представителей государственных органов, финансовых институтов, торгово-промышленных палат, международных организаций и бизнеса стран Организации тюркских государств

Фото: пресс-служба правительства РК

Заместитель Премьер-министра - министр национальной экономики Республики Казахстан Серик Жумангарин открыл бизнес-форум «Экономическая интеграция и кооперация стран ОТГ: новые возможности в промышленности, АПК, логистике и цифровизации», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

В своем выступлении Серик Жумангарин подчеркнул, что развитие сотрудничества в рамках ОТГ остается одним из приоритетных направлений внешнеэкономической политики Казахстана. По его словам, страны ОТГ формируют рынок с населением более 170 млн человек и обладают значительным промышленным, транспортным, аграрным и человеческим потенциалом.

В условиях глобальной трансформации мировой экономики и усиления конкуренции за инвестиции, технологии и логистические маршруты особое значение приобретает практическая экономическая кооперация. В этой связи, как отметил вице-премьер, основной задачей становится переход от деклараций к совместным проектам, новым производствам, технологическим альянсам и взаимным инвестициям.

«Казахстан последовательно выступает за углубление экономической интеграции тюркских государств. Мы видим большой потенциал в развитии промышленной кооперации, совместных агропромышленных проектов, транспортно-логистических коридоров, цифровых платформ и электронной торговли», — отметил Серик Жумангарин.

Особое внимание в ходе выступления было уделено деятельности Тюркского инвестиционного фонда. По словам вице-премьера, Казахстан рассматривает ТИФ как один из ключевых финансовых механизмов поддержки совместных проектов стран ОТГ.

«Для Казахстана принципиально, чтобы ТИФ стал не просто финансовым институтом, а полноценной платформой экономической интеграции, способствующей росту взаимной торговли, созданию новых производств и расширению инвестиционного сотрудничества между нашими странами», — подчеркнул он.

На первоначальном этапе Тюркский инвестиционный фонд готов направить от $20 млн на проекты софинансирования. В настоящее время уже ведутся переговоры по участию фонда в финансировании развития инфраструктуры Международного аэропорта Алматы.

Отдельно Серик Жумангарин подчеркнул значимость развития устойчивых транспортных маршрутов, включая Транскаспийский международный транспортный маршрут, а также модернизации железнодорожной и портовой инфраструктуры, что расширяет возможности для транзита и торговли между Востоком и Западом.

Вице-премьер также отметил высокий потенциал сотрудничества в сфере цифровизации. По его словам, страны ОТГ обладают широкими возможностями для совместного развития IT-сектора, стартап-экосистем, цифровых сервисов, искусственного интеллекта и инновационных решений. В этой связи он приветствовал участие в форуме представителей Astana Hub, Международного финансового центра «Астана» и других институтов развития.

Особое внимание, как подчеркнул Серик Жумангарин, необходимо уделять укреплению взаимодействия между бизнес-сообществами стран ОТГ.

«Именно предприниматели являются ключевой движущей силой интеграционных процессов. Поэтому важно создавать максимально благоприятные условия для бизнеса - снижать барьеры, расширять доступ к финансированию, поддерживать совместные инициативы и укреплять деловые контакты», — отметил он.

В завершение выступления вице-премьер выразил благодарность Организации тюркских государств, Союзу торгово-промышленных палат тюркских государств, НПП «Атамекен», а также всем партнерам и организаторам форума за совместную работу и значимый вклад в укрепление экономического взаимодействия стран региона.

 

