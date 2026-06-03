Суперкомпьютер определил победителя ЧМ - 2026

Он провёл 10 тысяч симуляций турнира и оценил шансы национальных сборных на итоговую победу

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Статистический сервис Opta представил прогноз на чемпионат мира-2026 по футболу, который с 11 июня по 19 июля пройдёт в США, Канаде и Мексике, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

По расчётам Opta, главным претендентом на победу на ЧМ-2026 является сборная Испании. Вероятность триумфа "красной фурии" оценивается в 16,1 процента.

Испанская команда подходит к турниру в статусе действующего победителя Евро-2024, что дополнительно усиливает её позиции в рейтинге фаворитов.

В числе основных соперников по шансам на титул также оказались сборные Франции и Англии. Французская команда получила 13 процентов вероятности победы, а Англия — 11,2 процента, замкнув тройку главных претендентов по версии суперкопьютера.

Отметим, что мундиаль станет первым в истории, который примут сразу три страны, а также расширится до 48 участников.