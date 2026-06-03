В Алматы откроется детский научный музей

Проекты
Наталия Панова

В стенах Национальной академии наук на II Форуме юных исследователей «Эпоха искусственного интеллекта» официально представлен проект Almaty Children’s Science Museum.

фото предоставлено организаторами

Школьники стали свидетелями большого события в истории отечественного образования – концепция первого в Центральной Азии детского научного музея мирового уровня приблизилась к своему воплощению, и уже этой осенью ожидается его открытие.

Идея Almaty Children’s Science Museum реализуется по прямому поручению Главы государства Касым-Жомарта­ Токаева. Он неоднократно подчеркивал: только интеллектуальные нации, ставящие во главу угла культуру, знания и науки, способны уверенно двигаться вперед. Другой важный акцент: 2026 год объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта, и новый музей органично вписывается в эту повестку.

Как было заявлено на презентации, он создается как нацио­нальная платформа для развития человеческого капитала: формирования научного мышления, повышения интереса к технологиям и инновациям, поддержания тяги к знаниям и исследовательскому труду. Его деятельность нацелена на широкую аудиторию, начиная с детей самого раннего возрас­та. И это не просто культурная инфраструктура, а долгосрочная инвестиция в тех, кто будет строить Казахстан завтра.

Проект реализуется в стратегическом партнерстве с Science Centre Singapore и компанией Kingsmen Exhibits – признанными мировыми лидерами в области научного просвещения и создания музейных экспозиций. Сингапур прошел путь от развивающейся страны к одной из самых технологически успешных во всем мире благодаря тому, что сделал ставку на образование и науку. Эта модель выходит на приоритетные позиции и в Казахстане, где живут около семи миллионов детей, каждый из которых рождается с природным любопытством и желанием понять, как устроен мир.

Almaty Children’s Science Museum еще не открыл двери для посетителей, но его команда уже живет ожиданием большого события. Эдьюкейторы, иначе говоря, воспитатели, педагоги, прошли сертификацию в KidsSTOP в Сингапуре. Образовательные программы, которые будут включены в план работы музея, апробированы в школах и детских садах Алматы. Подписаны меморандумы о сотрудничестве с Назарбаев Интеллектуальными школами и рядом других ведущих учебных заведений города.

Работает музей и на международной арене: он присоединился к Глобальному договору ООН, вступил в ECSITE (Европейская сеть научных центров и музеев) и в ASPAC (Азиатско-Тихоокеанская сеть научных и технологических центров). Казахстанский детский музей науки узнали прежде, чем он открыл двери.

Что уже сейчас известно о новом научно-историческом цент­ре? На площади 10 000 кв. м с открытой территорией в 22 100 кв. м разместятся более 200 интерактивных экспозиций и будут обеспечены 130 образовательных программ. Здесь выделяются тематические зоны, посвященные казахстанским научным открытиям эпохи Великого шелкового пути, отечественной космонавтике, лаборатории искусственного интеллекта и дополненной реальности, и уникальная зона KidsSTOP.

Музей рассчитан на обширный возрастной диапазон детства и юношества – от полутора до 18 лет. И это легко объяснимо: нау­ка – не только формулы и технологии, но и любопытство, смелость думать, радость открытия и вера в собственный потенциал, что так свойственно на ранних этапах жизни.

– Каждый ребенок рождается исследователем. Наша задача – сохранить это любопытство и дать ему пространство для рос­та. Мы мечтаем, чтобы через 20 лет среди ученых, инженеров, врачей и предпринимателей Казахстана были те, кто впервые поверил в себя именно в стенах этого музея, – заявила руководитель проекта Майра Турганова.

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