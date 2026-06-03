Посвящается певцу и композитору

Принципы созидательного патриотизма, уважения к традиционным ценностям, национальной культуре и историческому наследию обретают альтернативные визуальные формы. В городе Жаркенте Панфиловского района области Жетысу появился мурал, посвященный выдающемуся казахскому певцу и композитору, народному артисту Казахской ССР Данешу Ракишеву.
Арт-объект украсил стену многоэтажного жилого дома по улице Жибек Жолы. Его открытие приурочено к знаковому юбилею – 100-летию со дня рождения Данеша Ракишева, который появился на свет в селе Талды Панфиловского района.
Главная цель проекта – художественное отражение масштаба личности, популяризация его богатейшего культурного наследия, а также повышение эстетической привлекательности городской среды Жаркента.
Над созданием мурала трудилась команда художников в составе Олжаса Ризабека, Мейирлана Есенгалиева, Олжаса Халила и выпускников Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова. «На создание мурала ушло три дня. Этот проект – не только дань уважения наследию талантливейшего композитора, но и источник вдохновения, а также важный вклад в культурное развитие региона», – отметил Олжас Ризабек.
Культурный ландшафт приграничного Жаркента за последние годы претерпел качественные изменения. Как справедливо отмечает местная жительница Багдат Айтмукаева, теперь городское пространство украшают уже три концептуальных мурала. Один из них символизирует первостепенную важность общественного единства и согласия в стране, второй посвящен основоположнику казахского изобразительного искусства Абылхану Кастееву, а третий – прославленному земляку Данешу Ракишеву.