Посвящается певцу и композитору

Принципы созидательного патрио­тизма, уважения к традиционным ценностям, нацио­нальной культуре и историческому наследию обретают альтернативные визуальные формы. В городе Жаркенте Панфиловского района области Жетысу появился мурал, посвященный выдающемуся казахскому певцу и композитору, народному артисту Казахской ССР Данешу Ракишеву.

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Арт-объект украсил стену много­этажного жилого дома по улице Жибек Жолы. Его открытие приурочено к знаковому юбилею – 100-летию со дня рождения Данеша Ракишева, который появился на свет в селе Талды Панфиловского района.

Главная цель проекта – художественное отражение масштаба личности, популяризация его богатейшего культурного наследия, а также повышение эстетической привлекательности городской среды Жаркента.

Над созданием мурала трудилась команда художников в составе Олжаса Ризабека, Мейирлана Есенгалиева, Олжаса Халила и выпускников Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова. «На создание мурала ушло три дня. Этот проект – не только дань уважения наследию талантливейшего композитора, но и источник вдохновения, а также важный вклад в культурное развитие региона», – отметил Олжас Ризабек.

Культурный ландшафт приграничного Жаркента за последние годы претерпел качественные изменения. Как справедливо отмечает местная жительница Багдат Айт­мукаева, теперь городское пространство украшают уже три концептуальных мурала. Один из них символизирует первостепенную важность общественного единства и согласия в стране, второй посвящен основоположнику казахского изобразительного искусства Абылхану Кастееву, а третий – прославленному земляку Данешу Ракишеву.