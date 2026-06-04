Сенаторы приняли закон по вопросам деятельности специальных госорганов

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Сенаторы приняли поправки в законодательство по вопросам деятельности специальных государственных органов. Изменения направлены на совершенствование порядка прохождения службы, усиление социальной защиты сотрудников и повышение эффективности работы специальных государственных органов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Уточняются условия получения пенсии за выслугу лет: право на пенсионные выплаты сохраняется за военнослужащими, сотрудниками специальных государственных и правоохранительных органов, органов гражданской защиты, государственной фельдъегерской службы, имеющими не менее 25 лет выслуги лет и уволенными по достижении предельного возраста состояния на службе.

Упрощается перевод между силовыми структурами: сотрудникам правоохранительных органов можно будет переводиться в специальные государственные органы или Вооружённые силы без прерывания срока службы и наоборот.

Усиливаются социальные гарантии сотрудников за рубежом: сотрудники специальных органов, направленные в зарубежные организации, будут обеспечиваться на условиях, аналогичных дипломатическим работникам, включая социальное и медицинское обеспечение членов их семей.

Уточняются полномочия Службы государственной охраны: ведомство сможет использовать имущество госорганов, применять не только боевую, но и иную технику, а также служебных животных для выполнения поставленных задач.

Уточняются меры по противодействию терроризму и экстремизму: закрепляется запрет на хранение террористических и экстремистских материалов, а также уточняются полномочия государственных органов в этой сфере.

Усиливается защита государственных секретов: снижение уровня их защиты отнесено к угрозам национальной безопасности, а сведения о системе президентской связи отнесены к государственным секретам.

Расширяются льготы при поступлении в ведомственные вузы: при равенстве баллов преимущество получат дети-сироты, дети ветеранов службы, обладатели знака «Алтын белгі», победители международных олимпиад и другие категории абитуриентов.

Уточняется статус военнослужащих при выполнении служебных задач: расширяется перечень случаев нахождения военнослужащего при исполнении своих служебных обязанностей, такие как: участие в действиях при кризисных ситуациях, чрезвычайных режимах и мобилизации.