Алекс Перейра сохранил титул чемпиона UFC в полутяжелом весе

Бразильский боец смешанного стиля Алекс Перейра победил американца Джамала Хилла в главном поединке турнира UFC 300 в Лас-Вегасе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс .

Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Перейра одолел соперника техническим нокаутом в первом раунде.

На кону боя был чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, которым владел Перейра. В результате бразилец защитил титул.

На счету 36-летнего Перейры в смешанных единоборств десять побед и два поражения.32-летний Хилл проиграл второй бой при 12 победах. Один поединок с его участием признан несостоявшимся.