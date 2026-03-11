Казахстанский файтер Асу Алмабаев (23-3) улучшил позицию в рейтинге наилегчайшего веса UFC, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

Фото: prosports.kz

Так, Алмабаев в обновленной версии топ-15 дивизиона поднялся с девятой на седьмую строчку. Мексиканский боец Брэндон Морено (23-10-2), в свою очередь, потерял два пункта и теперь сам расположился на девятом месте.

Напомним, что на недавнем турнире UFC Fight Night 268 в Мехико (Мексика) Морено в рамках мэйнивента неожиданно проиграл единогласным решением судей англичанину Лониру Каване (10-1). Изначально соперником мексиканца должен был стать Алмабаев, однако «Зульфикар» в начале февраля снялся из-за полученной травмы.