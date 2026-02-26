Бойцы будут выходить к месту поединка из Овального кабинета

UFC потратит до 60 миллионов долларов на организацию турнира в Белом доме, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sport-express.net

14 июня в Вашингтоне состоится турнир UFC на южной лужайке Белого дома. Мероприятие приурочено к двум знаменательным датам: 250-летию независимости США и 80-летию президента Дональда Трампа, который лично анонсировал проведение бойцовского вечера.

По данным MMA Fighting, для проведения турнира UFC построит октагон на южной лужайке и трибуны для зрителей. Ожидается, что бойцы будут выходить к месту поединка из Овального кабинета.

Как пишет РБК, это станет одним из самых дорогих шоу в истории промоушена.

Генеральный директор UFC Дейна Уайт ранее отмечал, что только замена травы на южном газоне после мероприятия обойдется примерно в $700 тыс.

Помимо основного шоу планируется организовать трансляцию на большом экране в Национальном торговом центре (National Mall), где за боями смогут наблюдать до 60 тыс. болельщиков. Взвешивание и пресс-конференция могут пройти у Мемориала Линкольна.

Подбор соперников для турнира уже ведется, но UFC пока официально не объявила ни об одном бое. Генеральный директор TKO Group Holdings Ари Эмануэль ранее заявил, что в карде ожидается «от шести до семи боев».