До 60 млн долларов выделил UFC на организацию турнира в Белом доме

UFC
151
Айман Аманжолова
корреспондент

Бойцы будут выходить к месту поединка из Овального кабинета

© Andrea Izzotti / Shutterstock

UFC потратит до 60 миллионов долларов на организацию турнира в Белом доме, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sport-express.net

14 июня в Вашингтоне состоится турнир UFC на южной лужайке Белого дома. Мероприятие приурочено к двум знаменательным датам: 250-летию независимости США и 80-летию президента Дональда Трампа, который лично анонсировал проведение бойцовского вечера.

По данным MMA Fighting, для проведения турнира UFC построит октагон на южной лужайке и трибуны для зрителей. Ожидается, что бойцы будут выходить к месту поединка из Овального кабинета.

Как пишет РБК, это станет одним из самых дорогих шоу в истории промоушена.

Генеральный директор UFC Дейна Уайт ранее отмечал, что только замена травы на южном газоне после мероприятия обойдется примерно в $700 тыс.

Для проведения турнира UFC возведет октагон прямо на лужайке перед резиденцией президента. Ожидается, что бойцы будут выходить к клетке со стороны Овального кабинета. Для зрителей установят трибуны на 5 тыс. мест.

Помимо основного шоу планируется организовать трансляцию на большом экране в Национальном торговом центре (National Mall), где за боями смогут наблюдать до 60 тыс. болельщиков. Взвешивание и пресс-конференция могут пройти у Мемориала Линкольна.

Подбор соперников для турнира уже ведется, но UFC пока официально не объявила ни об одном бое. Генеральный директор TKO Group Holdings Ари Эмануэль ранее заявил, что в карде ожидается «от шести до семи боев».

#турнир #UFC #Белый дом

