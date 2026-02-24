Асу Алмабаев сохранил позицию в элите UFC
Американский промоушен UFC обновил рейтинги во всех весовых категориях после турнира UFC Fight Night 267 в Хьюстоне (США), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz
Единственный представитель Казахстана в официальных рейтингах организации — боец наилегчайшего дивизиона Асу Алмабаев (23-3) — сохранил восьмое место в своей весовой категории.
Полусредний вес: скандальный американец поднялся без боёв
В полусреднем дивизионе UFC произошли заметные перестановки. Американец Колби Ковингтон поднялся на одну позицию и теперь занимает 13-е место в рейтинге.
При этом Ковингтон (17–5) не выходил в октагон с декабря 2024 года, но всё равно продолжает оставаться в топе дивизиона, что ранее уже вызывало критику со стороны бойцов и экспертов — особенно на фоне аналогичных ситуаций с другими спортсменами.
К слову, с декабря 2024 года не проводил боёв и казахстанец Шавкат Рахмонов, который ранее занимал вторую строчку рейтинга полусреднего веса. Однако в отличие от Ковингтона, UFC исключил Рахмонова из рейтингов после появления информации о повторной травме, способной отсрочить его возвращение в октагон ещё как минимум на год.
Средний вес: Стрикленд остался третьим
Американец Шон Стрикленд, досрочно победивший соотечественника Энтони Эрнандеса, не смог обойти француза Нассурдина Имавова и сохранил третье место в рейтинге среднего дивизиона.
Эрнандес после поражения техническим нокаутом в третьем раунде опустился с 4-й на 6-ю позицию, что позволило Брендану Аллену подняться на 4-е место, а Исраэлю Адесанье — на 5-е.
Тяжёлый вес: перестановки в топ-10
В рейтинге тяжеловесов:
Сергей Спивак (победа над Анте Делижа) поднялся на 6-е место,
Ризван Куниев опустился на 7-ю строчку.
В топ-15 вошёл Витор Петрино, заменив исключённого Жаилтон Алмейда (ранее №8 дивизиона).
Наилегчайший вес: неожиданный уход
Рейтинг покинул Лонир Кавана, несмотря на то, что он должен провести бой в главном событии UFC Fight Night 268 против Брэндона Морено. Его место в топ-15 занял Джозеф Моралес.
Другие изменения в рейтингах
Урош Медич — 12-й в полусреднем весе
Мелкуизаэль Коста — 13-й в полулёгком дивизионе
Жоселин Эдвардс поднялась с 14-й на 11-ю позицию в женском легчайшем весе
Асу Алмабаев и почему он уникальный боец для Казахстана
Отметим, что Асу Алмабаев остаётся уникальной фигурой для казахстанского ММА. Он стал первым бойцом из РК, возглавившим турнир UFC. Впервые это произошло в марте 2025 года, когда он на коротком уведомлении вышел в главном событии вечера против португальца Манеля Капе (22–7) и уступил нокаутом в третьем раунде.
28 февраля текущего года Алмабаев должен был снова стать хедлайнером турнира UFC — в Мехико. Его соперником планировался местный фаворит Брэндон Морено (23-9-2), однако казахстанец сломал руку и снялся с поединка.
Последний бой Асу Алмабаев провёл 2 ноября 2025 года на турнире UFC в Дохе (Катар), где одержал досрочную победу над американцем Алексом Пересом (25–10), завершив поединок в третьем раунде.