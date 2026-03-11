Международная боксёрская федерация (IBF) опубликовала официальное заявление, в котором объяснила своё решение лишить казахстанца Жанибека Алимханулы (17-0, 12 КО) титула чемпиона мира в среднем весе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

Напомним, казахстанец завоевал титул IBF в октябре 2023 года, нокаутировав непобежденного немца Винченцо Гуальтьери.

"Правило 18. Первое нарушение гласит: "Любой боксёр, отстранённый штатом, национальной ассоциацией боксёрских комиссий, органом по боевым видам спорта или комиссией, признанной IBF, действующей в качестве RMA, за нарушение антидопинговых правил, не имеет права быть включённым в рейтинг IBF или участвовать в любом бою, санкционированном IBF, в течение одного года". Алимханулы должен провести обязательную защиту своего титула чемпиона мира IBF в среднем весе не позднее 4 июля 2026 года. IBF обязана уведомить Алимханулы о его обязательной защите не позднее примерно 4 мая 2026 года.

Правило 5.B.1 гласит, в частности: "Каждый чемпион, признанный IBF в своей весовой категории от минимального до супертяжелого веса, обязан провести обязательную защиту своего чемпионского титула в течение девяти месяцев после его завоевания в поединке, запланированном на двенадцать раундов, против ведущего доступного претендента, назначенного председателем чемпионского комитета".

Санкции, предусмотренные Правилом 18, запрещают Жанибеку Алимханулы быть включённым в рейтинг IBF или "участвовать в любом бою, санкционированном IBF" в течение одного года после его отстранения за антидопинговое нарушение. Дисквалификация Алимханулы вступает в силу со 2 декабря 2025 года, и, следовательно, годичный период недопуска истекает 2 декабря 2026 года. Соответственно, Алимханулы не может выполнить обязательство по обязательной защите титула 4 июля 2026 года.

5 марта 2026 года Совет директоров IBF провёл телеконференцию для обсуждения данного вопроса. Большинство директоров пришло к выводу, что, учитывая вышеизложенное, титул чемпиона мира IBF в среднем весе должен быть немедленно объявлен вакантным", — говорится в официальном письме IBF.