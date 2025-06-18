Алтай – золотая колыбель тюркского мира

Культура,История
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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Почти десять тысяч участников и гос­тей из 11 стран собрал в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области фестиваль «Алтай – түркі әлемінің алтын бесігі» – «Алтай – золотая колыбель тюркского мира».

фото акимата ВКО

В праздничную программу вошли состязания по кокпару и аламан байге как неотъемлемые части историко-культурного наследия казахов. Для этого в административном центре – селе Катон-Карагай полностью модернизировали ипподром. Рядом вырос этноаул из 60 юрт, где можно было познакомиться с историей, хозяйством, особенностями каждого района области.

В ходе научно-практической конференции «Ұлттық рух жыршысы» прозвучали доклады филологов и искусствоведов на темы духовного наследия и казахской литературы. Поэты Даулет Телманов, Калкаман Сарин, Аскерхан Актай и другие приняли участие в поэтическом марафоне «Төр Алтай Қалиханы мен Дидахметін жырлайды» с произведениями, посвященными замечательным литераторам и, конечно, природе Алтая.

Зрелищной частью творческой встречи стала передвижная экспозиция «Золото Великой степи», где представили более тысячи артефактов, рассказываю­щих о культуре кочевников от эпохи скифо-саков до тюрков. Гости выставки смогли увидеть реконструированные образы кимакского воина, «Золотого человека» Шиликты, а также Урджарской принцессы.

Гвоздем фестиваля стал международный айтыс с участием известных акынов из Казахстана, Кыргызстана и Монголии, а также гала-концерт тюркской музыки. На сцене выступили исполнители из 11 стран, зрителям показали феерию из этнографических композиций, национальных мелодий, исторических постановок, хореографических этюдов.

В целом традиционный этнофестиваль «Алтай – түркі әлемінің алтын бесігі» поднялся на новую ступень. В свое время он родился как научный формат для встреч в первую очередь археологов и историков по теме ранних кочевников. Однако за десятилетия праздник вырос до международного культурного и турис­тического события.

#регионы #акимат #ВКО #фестиваль #конференция #Алтай

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