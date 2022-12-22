АО «KEGOC»: надежность в приоритете

– Действительно, в нынешнем году АО «KEGOC» исполнилось четверть века, – говорит он. – За это время компанией проделана значительная работа по обеспечению надежного электроснабжения потребителей страны. Более того, коллектив осуществил проекты по модернизации действующих и строительству новых высоковольт­ных линий и подстанций, чтобы на перспективу обеспечить растущие потребности в электроэнергии.

К примеру, в августе текущего года мы включили в работу новую подстанцию напряжением 220 киловольт «Орталық».

Подстанция была построена в рамках проекта «Усиление схемы внешнего электроснабжения города Туркестана. Строительство электросетевых объектов». Хотел бы отметить, что необходимость в появлении данного объекта энергетики была вызвана с прогнозируемым значительным рос­том потребления электроэнергии на Туркестанском энергоузле.

Новая подстанция стала дополнительным центром электроснабжения данного региона. Благодаря чему соз­даются условия для развития местной распределительной электрической сети, обеспечивается необходимая пропускная способность региональной электросетевой инфраструктуры.

Но самое важное, что с вводом в экс­плуатацию подстанции «Орталық» есть возможность присоединить к ней мощности порядка 180 мегаватт, это в три раза больше нынешних объемов энергопотребления города Туркестана.

Мы также продолжаем реконструкцию воздушных линий электропередачи (ВЛ) 220–500 киловольт в наших филиалах, в частности на Актюбинских, Западных и Сарбайских межсис­темных электрических сетях.

В числе осуществляемых нами в настоящее время проектов – проект «Усиление электрической сети Западной зоны Единой электроэнергетической системы (ЕЭС) Казахстана. Строительство электросетевых объектов», предполагающий сооружение электросетевых объектов второй цепи существующего транзита в 220 киловольт «Уральская – Правобережная – Индер – Карабатан – Кульсары – Тенгиз» протяженностью 779,7 километра с подключением к существующим подстанциям и к новому распределительному пункту «Карабатан».

Работы должны завершиться в предстоящем 2023 году. Реализация проекта позволит повысить пропускную способность существующего транзита и надежность электроснабжения потребителей Западной зоны ЕЭС Казахстана за счет усиления электрических сетей 220 киловольт между западными областями республики.

На сегодняшний день актуальным является вопрос объединения Западного энергоузла с ЕЭС страны. В связи с этим в настоящее время для нас важнейшей задачей является исполнение поручения Президента Касым-Жомарта Токаева, закрепленного им в Указе «О мерах по реализации предвыборной программы Президента Республики Казахстан «Справедливый Казахстан – для всех и каждого. Сейчас и навсегда», пункт 56 которого предписывает «завершение строительства линии электропередачи, закольцовывающей энергосистему страны».

АО «KEGOC» начало разработку проекта «Объединение энергосистемы Западного Казахстана с ЕЭС Казах­стана. Строительство электросетевых объектов». Данный проект должен быть завершен нами в 2028 году. Это не только объединит Западную зону с основной частью ЕЭС Казахстана, но и обеспечит выдачу мощности планируемых к строительству крупных объектов ветряной и газовой генерации.

Важным является перспективный проект «Усиление электрической сети Южной зоны ЕЭС Казахстана». Он также выполняется по поручению Главы государства и направлен на повышение надежности электроснабжения потребителей Южной зоны путем усиления электрических сетей 500–220 киловольт Алматинской, Жетысуской, Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областей, в том числе путем строительства линии 500 киловольт Шу – Жамбыл – Шымкент с соответствующим расширением подстанций.

При этом нужно отметить, что все проекты мы осуществляем за счет собственных и заемных средств, без бюджетного финансирования.

Благодаря высокой репутации компании удается получить необходимый объем средств у инвесторов, в том чис­ле у ведущих международных финансовых институтов. Часть средств поступает за счет размещения облигаций.

Здесь я бы хотел обратить внимание на то, что в текущем году мы изменили этот вид ценных бумаг KEGOC, перейдя на выпуск «зеленых» облигаций, первый выпуск которых состоялся осенью 2022 года. Объем выпуска составил 35 миллиардов тенге из расчета 35 миллионов купонных облигаций без обеспечения номинальной стоимос­тью 1 000 тенге за штуку. Облигации размещены в ноябре текущего года на Казахстанской фондовой бирже (KASE).

Средства от их размещения также будут направлены на осуществление проектов компании, связанных со строительством необходимой сетевой инфраструктуры для масштабного вовлечения в энергобаланс возобновляемых источников энергии, обеспечения энергетической безопасности страны, а также повышения эффективности передачи электроэнергии.

Своевременно проведенные ремонт­но-эксплуатационные работы, модернизация действующих энергообъектов и исполнение новых инвестиционных проектов позволяют нам успешно справляться с нашими основными производственными задачами и целями. Так, 7 декабря текущего года в 10 часов 39 минут был зафиксирован максимум нагрузки – 16 459 мегаватт, что стало рекордным показателем за всю историю независимого Казахстана. При таких высоких нагрузках Национальная электрическая сеть работала надежно, в штатном режиме.

В целом наши расчеты показывают, что по итогам 2022 года АО «KEGOC» будут оказаны следующие объемы услуг: по передаче электроэнергии по Национальной электрической сети (НЭС) – 58,4 миллиарда киловатт-часов; объем услуг по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии по итогам текущего года составит 104,3 миллиарда киловатт-часов; объем оказанных услуг по организации балансирования производства – потребления электрической энергии – 203,5 миллиарда киловатт-часов.

Успешное выполнение производственных показателей помогает компании сохранять финансовую устойчивость.

Как результат мы своевременно выполняем все обязательства перед финансовыми институтами. Более того, в сентябре текущего года KEGOC досрочно полностью погасила заем Международного банка реконструкции и развития в размере 46,3 миллиона долларов. Это было сделано в целях снижения валютного риска, долговой нагрузки и расходов на обслуживание займов в иностранной валюте.

Хотел бы напомнить, что средства были привлечены в 2010 году для инвес­тиционного проекта «Строительство подстанции 500 киловольт «Алма» с присоединением к НЭС Казахстана линий напряжением 500, 220 киловольт сроком на 25 лет с датой последнего погашения в 2035-м. То есть мы его в полном объеме погасили на 13 лет раньше срока.

В АО «KEGOC» люди всегда были главной ценностью. Высокая квалификация и опыт работников – залог его успешного развития. И все перечисленные выше успехи – именно результат труда сплоченной команды сотрудников KEGOC, которая ориентирована на достижение высоких показателей.

В компании системно проводится кадровая политика, которая, основываясь на принципах меритократии, нацелена на формирование кадрового потенциала как важнейшего интеллектуального и профессионального ресурса. Тем самым в компании создаются условия для профессионального роста и личностного развития каждого сотрудника.

Другим краеугольным камнем работы с кадрами выступает раскрытие талантов. Так, в начале ноября текущего года мы провели первую в истории компании встречу с представителями перспективной молодежи производственных филиалов АО «KEGOC». Она прошла в формате двухдневного форума, в программе которого были бизнес-тренинг, интеллектуальная игра, обучающие информационные сессии по вопросам производственной безопасности, финансовой грамотности и по проектам технологического развития компании.

Данная форма взаимодействия дала возможность молодым энергетикам раскрыть себя, продемонстрировать лидерские качества, а также содейст­вовала выявлению перспективных работников, чей потенциал в будущем может послужить достижению стратегических целей компании.

Важным аспектом в рамках кадрового развития является создание условий для получения дополнительного образования руководителям среднего и высшего звена, состоящим в кадровом резерве.

В целом же в компании проводится планомерная работа по усилению социальной поддержки персонала. В феврале была повышена зарплата всем категориям работников. По случаю юбилея компании и национального праздника День Республики выплачены единовременные премии.

Также, принимая во внимание различные ситуации и события, возникающие в жизни работников, в Коллективный договор внесены изменения – предусмотрены дополнительные выплаты и оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам, таким как рождение ребенка, регистрация брака, юбилеи, уход за членами семьи и другое.

Мы продолжаем работу по улучшению благосостояния работников, и я рад сообщить, что с 2023 года планируется ряд мероприятий.

С января 2023 года будет повышена заработная плата всем категориям работников в среднем на 15%, в период с 2024 по 2025 год размер квартальной премии будет поэтапно увеличен с половины до одного должностного оклада, также размер годовой премии в 2026-м достигнет двух должностных окладов.

Кроме того, с начала следующего года будет возобновлена программа добровольного медицинского страхования, включающая услуги ведущих медицинских центров по всему Казахстану.

В качестве дополнительных мер по повышению лояльности среди ценных работников мы запускаем Программу льготного кредитования, которая будет реализована в сотрудничестве с банком-партнером. Основная задача программы – удержание и привлечение высококвалифицированных кадров путем предоставления банковского займа по льготной процентной ставке для приобретения жилья или улучшения жилищных условий.

Пользуясь случаем, хотел бы позд­равить коллег с профессиональным праздником и наступающим Новым годом. Также хотел бы заверить казахстанцев, что и в предстоящем году АО «KEGOC» приложит все усилия к тому, чтобы обеспечить эффективное функционирование НЭС и в качестве Системного оператора поддерживать высокий уровень надежности функционирования ЕЭС Республики Казахстан.