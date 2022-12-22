АО «KEGOC»: надежность в приоритете
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Буквально на днях (18 декабря) многотысячное сообщество энергетической отрасли Казахстана отметило профессиональный праздник – День энергетика. О том, с какими успехами подошли к профессиональному празднику сотрудники АО «KEGOC», мы попросили рассказать председателя правления компании Каныша Молдабаева. Выбор нашего собеседника был не случаен: в июле текущего года исполнилось 25 лет со дня образования акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC».