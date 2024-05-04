Наполнить жизнь благодатным светом

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Дорогие братья и сестры!

Ныне ликует мир видимый и невидимый, торжествует Святая Церковь, Вселенная озаряется светом благодати, ангелы и люди в веселии восклицают слова победного гимна: Христос Воскресе!

Фото предоставлено митрополией

Столетие за столетием, с апос­тольских времен и до дня сегодняшнего Святая Церковь проповедует о Воскресении Христовом как о судьбоносном, ключевом событии в истории человеческого рода и в жизни каждого человека. Крестом и Воскресением одолел Господь смерти жало и открыл нам Царство Небесное, и теперь «всякий верующий в Него имеет жизнь вечную».

Победа Христа – залог будущего всеобщего воскресения, начало нового, святого, вечного и блаженного бытия. Всякий раз Пасхальным торжеством начинается новый период нашей жизни, открывается новая страница бытия. В единении с воскресшим Христом мы имеем реальную возможность преображать себя, наполнять благодатным светом свою жизнь и жизнь окружающих нас людей.

«О, Пасха – избавление от скорби!» – восклицаем мы вместе с учителем Церкви преподобным Иоанном Дамаскиным. Давайте умножим радость праздника делами любви и милосердия. С пасхальным приветствием принесем страдающим утешение, враждую­щим – мир, нуждающимся – помощь, унывающим – радость, а Христу – просветленные души.

Сердечно поздравляю всех с торжеством Воскресения Христа из мертвых, с Пасхой Божией спасительной и вновь приветствую словами всерадостного гимна победы жизни над смертью: Христос Воскресе! – Воистину Воскресе!

С благопожеланиями,
глава Православной церкви
Казахстана, митрополит Астанайский и Казахстанский Александр

#Пасха #поздравления #митрополит

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