Наполнить жизнь благодатным светом

Столетие за столетием, с апос­тольских времен и до дня сегодняшнего Святая Церковь проповедует о Воскресении Христовом как о судьбоносном, ключевом событии в истории человеческого рода и в жизни каждого человека. Крестом и Воскресением одолел Господь смерти жало и открыл нам Царство Небесное, и теперь «всякий верующий в Него имеет жизнь вечную».

Победа Христа – залог будущего всеобщего воскресения, начало нового, святого, вечного и блаженного бытия. Всякий раз Пасхальным торжеством начинается новый период нашей жизни, открывается новая страница бытия. В единении с воскресшим Христом мы имеем реальную возможность преображать себя, наполнять благодатным светом свою жизнь и жизнь окружающих нас людей.

«О, Пасха – избавление от скорби!» – восклицаем мы вместе с учителем Церкви преподобным Иоанном Дамаскиным. Давайте умножим радость праздника делами любви и милосердия. С пасхальным приветствием принесем страдающим утешение, враждую­щим – мир, нуждающимся – помощь, унывающим – радость, а Христу – просветленные души.

Сердечно поздравляю всех с торжеством Воскресения Христа из мертвых, с Пасхой Божией спасительной и вновь приветствую словами всерадостного гимна победы жизни над смертью: Христос Воскресе! – Воистину Воскресе!

С благопожеланиями,

глава Православной церкви

Казахстана, митрополит Астанайский и Казахстанский Александр