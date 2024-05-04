С молитвой о мире, добре и благополучии Статьи 4 мая 2024 г. 8:30 80 Уважаемый митрополит Александр! Поздравляю Вас и в Вашем лице всех православных казахстанцев с окончанием Великого поста и наступлением главного христианского праздника – Пасхи Христовой! фото предоставлено Муфтиятом Мусульмане и православные христиане в Казахстане живут в согласии, мире и гармонии, занимаясь созидательным трудом на благо нашей Родины. За многие века нашими предками выработана уникальная модель дружественных отношений на основе взаимоуважения культур и религиозных традиций. Единство стремлений и общие цели казахстанцев помогают сохранять в нашей стране стабильность и взаимопонимание, спокойствие и согласие. Уверен, православные верующие в эти дни обращают свои молитвы к Всевышнему, просят о ниспослании мира, добра и благополучия. И мы, мусульмане, также молим Творца о продолжении на многие века дружбы и согласия в нашем казахстанском обществе. Только совместными действиями, прилагая общие усилия, мы достигнем успеха и укрепим фундамент для дальнейшего процветания нашего общего дома – Республики Казахстан. От всего сердца желаю в Вашем лице всей православной церкви Казахстана успехов в трудах по укреплению духовного здоровья наших сограждан, воспитанию патриотизма, упрочению гражданского мира и согласия. Еще раз поздравляю всех православных христиан страны с праздником Пасхи! Желаю исполнения всех ваших надежд и благих начинаний, мира, добра и любви! С искренними пожеланиями, председатель ДУМК, Верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы #верховный муфтий #Пасха #поздравления