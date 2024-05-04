В Президентском центре РК открылась тематическая выставка, посвященная героическим подвигам наших соотечественников

В Президентском центре Управления делами Президента Республики Казахстан состоялось открытие фондовой выставки «Огнестрельное оружие: пистолетная история», посвященной Дню защитника Отечества Республики Казахстан, Дню Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию Р. Кошкарбаева и С. Нурмагамбетова

Фото: РГУ «Президентский центр Республики Казахстан»

Торжественная церемония началась с показа дефиле роты почетного караула Службы государственной охраны Республики Казахстан, а также исполнения музыкальных композиций творческим коллективом Президентского оркестра.

Как отметил в своей приветственной речи директор Президентского центра Управления делами Президента Республики Бакытжан Темирболат, цель сегодняшнего мероприятия – патриотическое воспитание и стимулирование интереса к истории родной страны. В рамках выставки впервые продемонстрированы уникальные образцы исторического и современного оружия из музейного собрания Президентского центра, представляющие собой неотъемлемую часть военной истории и военного исккуства. Всего на обозрение посетителей выставлено 80 экспонатов, из них более 30 единиц огнестрельного оружия.

По словам заместителя исполнительного директора Фонда Нурсултана Назарбаева Алькея Маргулана, проведение подобной выставки, демонстрирующей этапы развития Вооруженных сил Казахстана, а также великие ратные подвиги наших соотечественников в годы Великой Отечественной войны, будет способствовать воспитанию нового поколения патриотичной казахстанской молодежи.

В своём выступлении государственноый и общественный деятель, генерал-лейтенант Абай Тасболатов отметил:

«Есть много проявлений настоящего патриотизма. Одно из них – знание истории родной земли, своего народа, знание и почитание подвигов предков, внесших неоценимый вклад в развитие нашей страны. Только вдумайтесь, герой сегодняшней выставки Сагадат Нурмагамбетов получил звание Героя Советского Союза, когда ему было всего 20 лет. Вот такими выдающимися личностями должны гордиться и брать с них пример наши юные военослужащие. Только тогда Вооруженные силы Казахстана ждет большое будущее».

По мнению заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками по воспитательной и идеологической работе Министерства обороны РК полковника Ермияна Бятова Вооружённые Силы страны прошли сложный длительный путь развития. Сегодня Казахстан имеет сильную и боеспособную армию, надёжно защищающую независимость государства и продолжающую ратные традиции, заложенные нашими предками в годы войны.

В экспозиции выставки представлены материалы, отражающие героические подвиги воинов, защищавших Родину в годы ВОВ, а также материалы о формировании и развитии Вооруженных сил Республики Казахстан. Основу экспозиции составляет коллекция огнестрельного оружия из фондов Президентского центра.

Выставка состоит из 3 разделов:

І. «Герои Великой Отечественной войны». В разделе показаны материалы о подвигах воинов-казахстанцев в годы Великой Отечественной войны.

Так, в 2024 году исполняется 100-лет со дня рождения Халық Қаһарманы Рахимжана Кошкарбаева (19.10.1924-10.08.1988), первым водрузившим красный флаг над Рейхстагом и 100-лет Герою Советского Союза, первому обладателю звания «Халық Қаһарманы», первому Министру обороны независимого Казахстана Сагадату Нурмагамбетову (25.05.1924 – 24.09.2013).

Казахстанцы храбро сражались на фронте, более 500 из них стали Героями Советского Союза, а четверо – Т. Бегельдинов, С. Луганский, Л. Беда и И. Павлов – стали дважды Героями.

Подвиги казахских женщин, среди которых А. Молдагулова, М. Маметова, Х. Доспанова, являются ярким примером отваги и преданности Родине. Они навсегда останутся в народной памяти как великие женщины, боровшиеся во имя свободы и независимости страны.

В разделе представлены также материалы из личного архива гвардейца-панфиловца Аяпбергенова Сагная Адамовича.

ІІ. «Коллекция пистолетов из фондов Президентского Центра УДП РК». В данном разделе на примере коллекции огнестрельного оружия из фондов Президентского центра, представлена эволюция развития пистолетов – от револьверов до современных экземпляров стрелкового оружия.

С тех пор как человек освоил орудия труда, а затем холодное и метательное оружие, они стали средством выживания и добычи пропитания. Позже примитивное оружие станет способом разрешения конфликтов и противоречий. Развитие инженерной мысли, науки и техники способствовали созданию новых видов оружия – огнестрельного (стрелкового).

Экспозиция позволяет посетителям познакомиться с творениями выдающихся конструкторов оружия, таких как Лефоше, Кольт, Браунинг, Федерле, Стечкин и других. Представлены пистолеты и револьверы мировых оружейных производителей стран Европы, США, России и Турции. Среди экспонатов имеются антикварные экземпляры – бундельревольвер, револьвер Лефоше и дуэльные пистолеты.

ІІІ. «Вооруженные силы Республики Казахстан».

Раздел знакомит зрителей с историей формирования Вооруженных сил Республики Казахстан начиная с 7 мая 1992 года. В этот день были подписаны указы о преобразовании Государственного комитета обороны Республики Казахстан в Министерство обороны Республики Казахстан и о создании Вооруженных сил Республики Казахстан.

Материалы из собрания Президентского центра ретранслируют историческое наследие в сфере военной безопасности, а также формирование казахстанской государственности сквозь призму создания современных Вооруженных сил РК.

Выставка будет действовать до 30 мая 2024 года.