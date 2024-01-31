Аплодисменты Индии

В исполнении наших музыкантов прозвучали индийские и казахстанские произведения. Концерты состоялись в четырех городах. Благодарная публика на ура приняла совместное выступление с камерным хором Дели.

– Зрители восхищались, а критики говорили, что наш оркестр – мирового уровня, – передал реакцию индийцев художественный руководитель струнного квартета Belcanto Артем Кислощей.

Областная филармония им. Акана серы уже много лет является образцом исполнения классической, эстрадной и народной музыки в Северном Казах­стане. В филармонии работают 14 творческих коллективов, в том числе эстрадно-симфонический оркестр, оркестр казахских народных инструментов им. Сегіз сері, оркестр эстрадной и джазовой музыки, оркестр русских народных инструментов, ансамбль народной музыки «Қызыл жар», фольклорный ансамбль «Әлқисса», ансамбль казахского танца «Әдемі-ау», камерный хор и другие коллективы. В филармонии работают более двадцати солистов-вокалистов.

За более чем полувековую историю филармонии на ее сцене выступали выдающиеся музыкальные деятели Казахстана, дальнего и ближнего зарубежья.