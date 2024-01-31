Аплодисменты Индии

Статьи
44
Андрей Кратенко

На всемирном музыкальном фестивале «Лакшминараяна» в Индии с успехом выступил эстрадно-симфонический оркестр Северо-Казахстанской областной филармонии им. Акана серы.

фото филармонии СКО

В исполнении наших музыкантов прозвучали индийские и казахстанские произведения. Концерты состоялись в четырех городах. Благодарная публика на ура приняла совместное выступление с камерным хором Дели.

– Зрители восхищались, а критики говорили, что наш оркестр – мирового уровня, – передал реакцию индийцев художественный руководитель струнного квартета Belcanto Артем Кислощей.

Областная филармония им. Акана серы уже много лет является образцом исполнения классической, эстрадной и народной музыки в Северном Казах­стане. В филармонии работают 14 творческих коллективов, в том числе эстрадно-симфонический оркестр, оркестр казахских народных инструментов им. Сегіз сері, оркестр эстрадной и джазовой музыки, оркестр русских народных инструментов, ансамбль народной музыки «Қызыл жар», фольклорный ансамбль «Әлқисса», ансамбль казахского танца «Әдемі-ау», камерный хор и другие коллективы. В филармонии работают более двадцати солистов-вокалистов.

За более чем полувековую историю филармонии на ее сцене выступали выдающиеся музыкальные деятели Казахстана, дальнего и ближнего зарубежья.

#СКО #Индия #фестиваль #филармония #Лакшминараяна

Популярное

Все
Обязаны ли родители помогать с внуками?
Прославил родной Кокшетау
Если в сердце живет любовь
Аплодисменты Индии
Неприкосновенность гарантируется
Қазақ күресі в Европе
Укреплять доверительный диалог
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
На участке голанского преткновения
Срединный коридор открывается
Напал на школьницу
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
К вулкану по полярному плато
Медсестры с автоматами
Осужден подросток, сообщивший о «бомбе» в ТРЦ Петропавловска
Алихан Смаилов: 8 тысяч молодых семей смогут приобрести жилье на льготных условиях
Землетрясение в Алматы: Оштрафованы распространившие фейки женщины
Казахстанские хоккеисты выиграли бронзу Юношеской Олимпиады в Канвоне
Казахстан и Таджикистан договорились о сотрудничестве в банковской сфере
Почетное консульство Казахстана открылось в Канаде
Религиозных радикалов задержал КНБ
Деньги 3.0: главное – зарабатывать по правилам
Электронную платформу для выбора школьных учебников разработали в Казахстане
«Захват» школы в Актобе: О провокации заявили стражи порядка
Закончен процесс по громкому делу о стрельбе в баре, в результате которой погиб мужчина
Вспомнить забытое старое…
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Как Казахстан расширил свое присутствие в ЮНЕСКО, рассказал Ерлан Карин
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
О возможной отмене рейсов предупредил аэропорт Астаны
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи

Читайте также

Қазақ күресі в Европе
В Бишкеке откроют зарубежный филиал Центра педагогического …
В роли миротворца
К вам пришел трубочист

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]