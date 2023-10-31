Арина Алтухова завоевала лицензию на парижскую олимпиаду

В этом виде соревнований разыгрывались всего две лицензии

Фото: пресс-служба НОК РК

Представительница команды Казахстана по пулевой стрельбе Арина Алтухова завоевала лицензию на участие в Олимпийских играх - 2024 в Париже, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

На чемпионате Азии в стрельбе из пневматической винтовки (50 метров, три позиции) она вышла в финал с результатом 590 очков.

В итоге Арина стала пятой, тем самым завоевав олимпийскую квоту. В этом виде разыгрывались две лицензии.

Напомним, с 22 октября по 2 ноября в Чангвоне (Южная Корея) проходит лицензионный чемпионат Азии по спортивной стрельбе. В соревнованиях принимают участие более 800 спортсменов из 30 стран.

На чемпионате Азии разыгрываются 24 олимпийские лицензии.