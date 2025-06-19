Лето в Шымкенте – это не просто жара. Это пек­ло, которое ложится на плечи, плавит асфальт и делает воздух почти неподвижным. Но те, кто жил здесь хотя бы пару десятков лет назад, помнят: раньше город дышал по-другому.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Все благодаря арыкам – старой, почти волшебной системе водных каналов, которые не просто текли вдоль улиц, а реально спасали от жары. И вот хорошая новость: их начали восстанавливать! Это сообщение не просто про воду. Она про уважение к себе и к своей истории.

Для коренных шымкентцев старшего поколения это возвращение детства, образов из прошлого. Они охотно рассказывают, как рядом с тротуаром бежала вода. Иногда полоскали в ней босые ноги, пускали бумажные кораблики.

Это была такая простая, но живая часть города, как будто сам Шымкент говорил с тобой, журча под ногами. А потом мегаполис зашили в асфальт, бордюры, тротуары – и арыки ушли. Их засыпали, закатали в бетон, забыли.

А зря, потому что вместе с ними ушла не только вода, но и прохлада, зелень и тень. Деревь­ям без воды не выжить. А ведь арыки были настоящей экосис­темой: они охлаждали воздух, поили растения и даже просто радовали глаз.

Сейчас их возвращают, и это круто. Потому как это не просто благоустройство, а восстановление городской памяти. Уже сейчас можно увидеть, как вдоль некоторых улиц – Казыбек-би, Тауке-хана, Дулати, Желтоксан – снова побежала вода. Власти утверждают, что ирригационная система уже охватила почти треть территории Шымкента.

Очистили старые каналы БМК и Янгичек, где-то укрепляют, прокладывают заново. Появляются маленькие мостики, пологие спуски, каменные бортики – и все это красиво и функционально. Люди останавливаются, смотрят, фотографируют, потому что это не просто канавка с водой.

До конца этого года планируется запустить канал Шымкент, он охватит верхнюю часть улиц Дулати, Толстого, 11-й микрорайон, улицу Сайрамскую, обещая прохладу. На следующий год планируется закончить канал Каусар.

Планов много. Сегодняшнее решение восстановить арычную систему – это, с одной стороны, ответ на климатические вызовы, а с другой – акт культурного самоуважения. Это возвращение не только воды в город, но и связи с самим собой.

Это про экологию, ведь арыки помогают сохранять влагу в земле, охлаждают воздух, прибивают пыль. Они делают город более устойчивым к жаре и климатическим изменениям. То есть это не возвращение в прошлое, а наоборот – шаг в экологичное будущее.

Забавно, но иногда, чтобы стать современным городом, нужно просто вспомнить, каким ты был. Без стеклянных фасадов, бетонных кварталов, евроремонта улиц. Зато с водой, деревьями и тенью. С арыками. Шымкенту это удалось.

Город не копирует чужие решения, а возвращается к своим – органичным, проверенным временем, экологичным. Тот редкий случай, когда прогресс идет не вперед, а назад. Но именно в этом отступлении к корням чувствуется подлинное движение вперед.

А еще это наглядный урок для молодежи, открывающей для себя, что устойчивое развитие – не всегда про высокие технологии, а иногда про уважение к опыту предков. Если вы, гуляя по шымкентским улицам, услышите тихое журчание воды – остановитесь, прислушайтесь. Это город говорит: «Я живой. Я помню себя. И я снова дышу».