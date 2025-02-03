Астанчан приглашают на концерт «Симфоническая классика XX века»

Фото: пресс-служба театра «Астана Опера»

9 февраля ценителей академической музыки ждет интересный концерт «Симфоническая классика XX века», который пройдет на сцене «Астана Опера», сообщает Kazpravda.kz

В программу вечера включили произведения композиторов-классиков прошлого столетия – Тлеса Кажгалиева, Сергея Прокофьева и Джорджа Гершвина.

За дирижерским пультом – заслуженный деятель Казахстана маэстро Айдар Абжаханов, который не только представляет программу, но и является автором и идейным вдохновителем вечера.

Украшением концерта станет выступление приглашенного пианиста - заслуженного артиста Казахстана профессора Алтая Кусаинова.

«Программа концерта «Симфоническая классика XX века» отражает удивительное многообразие музыкального языка прошлого столетия. Каждое произведение, представленное в этом вечере, - это и часть мировой культуры, и энциклопедия жизни, идей и стремлений, которыми жил человек той эпохи. Особое место занимает симфоническая поэма «Кыз куу» Тлеса Кажгалиева – это наша национальная гордость, воплощение традиций казахского народа через музыку. Симфоническое скерцо «Кыз куу» в переводе означает «Догони девушку», оно полно красок и энергии, прекрасных, почти зримых звуков, будоражащих воображение, заставляющих слушателей живо представить себе молодых всадников – девушку и юношу, скачущих по бескрайней степи», – рассказал Айдар Абжаханов.

Маэстро добавил, что джазовое обаяние «Рапсодии в стиле блюз для фортепиано с оркестром» Джорджа Гершвина в сочетании с сюитой из балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева, наполненной яркой экспрессией, придает программе разнохарактерность, полифонию.

«Для меня, как дирижера, важно, чтобы каждый зритель почувствовал этот невероятный контраст культур, но при этом ощутил единство, которое дарит музыка. Это вечер, который соединяет Восток и Запад, прошлое и будущее, классику и современность», – подчеркнул дирижер «Астана Опера» заслуженный деятель Казахстана Айдар Абжаханов.

Театралы не раз отмечали, что проекты Айдара Абжаханова отличаются оригинальностью и высоким художественным вкусом. В его творческом багаже также многочисленные постановки мирового балетного репертуара. Сам же маэстро признается, что любит исполнять еще и джаз.