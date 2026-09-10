Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Астане в эти выходные

На ярмарках будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана

Фото: акимат Астаны

В Астане 12 и 13 сентября пройдут очередные городские сельскохозяйственные ярмарки, передает официальный сайт акимата столицы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

На ярмарках будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана. Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое по выгодным ценам.

Мероприятия будут проходить 12 и 13 сентября с 10:00 ч. до 19:00 ч. в ТЦ «Keryen Joly» по Шоссе Алаш, 35Б и в «ERA» базары по шоссе Коргалжын 96.

Для удобства посетителей рядом с местами проведения ярмарок курсируют автобусные маршруты № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 66, 81, 305, 307, 312, 317.