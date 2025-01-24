Астанчан приглашают на концерт «Вечер танго»

Музыка,Культура
121
Дана Аменова
корреспондент

Уникальная звуковая палитра будет создана благодаря необычным инструментальным сочетаниям - скрипки, виолончели, баяна и фортепиано

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Государственная академическая концертная организация «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой 25 января приглашает на  концерт «Вечер танго», где прозвучат мелодии, наполненные живыми эмоциями, выразительным ритмом и непередаваемой экспрессией, сообщает Kazpravda.kz  

Уникальная звуковая палитра будет создана благодаря необычным инструментальным сочетаниям - скрипки, виолончели, баяна и фортепиано. Вечер подарит зрителям незабываемое погружение в мир танго, где музыкальное искусство и хореография создадут гармоничное единство.

Популярные мелодии, такие как «Нью-Йорк Танго», «Кумпарсита», «Запах женщины» и «Танго для Клода», перенесут публику в мир классического танго, а казахское танго в современном звучании объединит традиции и джазовые мотивы.

Особое место в программе займут шедевры Астора Пьяццоллы - «Зима», «Обливион» и «Либертанго», а также эксклюзивная премьера авторской композиции, написанной специально для этого концерта.

На сцене в этот вечер выступят звезды Қазақконцерта: артист группы Saz & Soul, лауреат международных конкурсов, обладатель Президентской стипендии Толкынхан Самғар (баян), концертмейстер ансамбля «Гүлдер», лауреат республиканских и международных конкурсов, концертмейстер проектов Notre dame de Paris, «Қазақстан дауысы», «Солдат любви» Дана Мулдагалиева (фортепиано), известный композитор, мультиинструменталист, художественный руководитель группы Saz&soul Адильжан Толукпаев, лауреат Государственной молодежной премии «Дарын» Алибек Альмадиев, артисты ансамбля «Гүлдер» Амре Нұрсаулет, Ақерке Батырбек, Камилла Шкибаева.

Украсят вечер приглашенные гости — лауреаты международных конкурсов артист Президентского оркестра Енлик Касымбекова и артист оркестра театра «Астана Балет» Мадина Рахманкулова, певица, автор песен, основатель музыкального проекта I.MUSIC.U nasiafromasia (Назия Альжанова), профессиональный фингерстайл гитарист, победитель двух самых главных международных фингерстайл гитарных конкурсов в Китае Мурат Зайнула.

Вечер обещает стать ярким событием зимнего сезона, наполненным вдохновением, грацией и эмоциональной глубиной.

#музыка #концерт #танцы #танго

Популярное

Все
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Казахстан подтвердил приверженность международным обязательствам в области прав человека
Учиться будем только на отлично
На перекрестке культур
Ураган стал причиной пожара в сельской школе
Институциональное становление Академии наук завершено
Копилка пополнилась еще двумя наградами
Серик Калимбаев: Хоккей на траве – моя религия
Радетель языка
Гаранты суверенности
То взлет, то посадка…
Дружба, рожденная в бою
А между крыльев – рюкзачки
В летнем парке зима
Степная палитра Николая Хлудова
«Латте-папа» на замену маме?
От рядового – до майора
В лидеры вышел «Хумо» из Ташкента
«Семей» продолжает погоню за «Кайратом»
Огонь унес жизни людей
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Дело о смерти одноклассника: Верховный суд оставил решение без изменений
Глава Нацбанка рассказал, какую меру будут принимать для снижения инфляции
Когда ЭЦП «гуляет» по рукам
Определены самые популярные у туристов регионы
Пик «Казправды»: преодолеть себя
Дуров пообещал следователям во Франции улучшить модерацию Telegram
Был верен своему слову
Семилетний Дмитрий Кремпин завоевал «серебро» на Oceanman в Дубае
Китайский многофункциональный центр откроют в Астане
Проблемы водного сектора Казахстана связаны с кадровым дефицитом – ученый
К паводкам готовимся заранее
Оперативно, грамотно и честно!
Казахстан может провести лицензионный отборочный турнир к ОИ - 2028
Токаев поздравил Путина с 20-летием Договора о казахстанско-российской государственной границе
Президент поставил перед Национальной академией наук ряд задач
Ерлан Нурпеисов освобожден от должности вице-министра по ЧС РК
Космический корабль Starship взорвался при наборе высоты
Астанчанка предотвратила пожар в столичном ЖК
Роналду продлит контракт с клубом «Аль-Наср»
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Год единства и созидания
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
Закон Республики Казахстан
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году

Читайте также

Выставка «Мы не одни» открылась в Астане
Карагандинский кинотеатр имени Ленина возвратили государству
Аудиокнигу Токаева «Слово об отце» разместили на портале ad…
Создать кинотеатры для показа отечественных фильмов предлож…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]