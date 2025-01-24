Астанчан приглашают на концерт «Вечер танго»

Уникальная звуковая палитра будет создана благодаря необычным инструментальным сочетаниям - скрипки, виолончели, баяна и фортепиано

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Государственная академическая концертная организация «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой 25 января приглашает на концерт «Вечер танго», где прозвучат мелодии, наполненные живыми эмоциями, выразительным ритмом и непередаваемой экспрессией, сообщает Kazpravda.kz

Уникальная звуковая палитра будет создана благодаря необычным инструментальным сочетаниям - скрипки, виолончели, баяна и фортепиано. Вечер подарит зрителям незабываемое погружение в мир танго, где музыкальное искусство и хореография создадут гармоничное единство.

Популярные мелодии, такие как «Нью-Йорк Танго», «Кумпарсита», «Запах женщины» и «Танго для Клода», перенесут публику в мир классического танго, а казахское танго в современном звучании объединит традиции и джазовые мотивы.

Особое место в программе займут шедевры Астора Пьяццоллы - «Зима», «Обливион» и «Либертанго», а также эксклюзивная премьера авторской композиции, написанной специально для этого концерта.

На сцене в этот вечер выступят звезды Қазақконцерта: артист группы Saz & Soul, лауреат международных конкурсов, обладатель Президентской стипендии Толкынхан Самғар (баян), концертмейстер ансамбля «Гүлдер», лауреат республиканских и международных конкурсов, концертмейстер проектов Notre dame de Paris, «Қазақстан дауысы», «Солдат любви» Дана Мулдагалиева (фортепиано), известный композитор, мультиинструменталист, художественный руководитель группы Saz&soul Адильжан Толукпаев, лауреат Государственной молодежной премии «Дарын» Алибек Альмадиев, артисты ансамбля «Гүлдер» Амре Нұрсаулет, Ақерке Батырбек, Камилла Шкибаева.

Украсят вечер приглашенные гости — лауреаты международных конкурсов артист Президентского оркестра Енлик Касымбекова и артист оркестра театра «Астана Балет» Мадина Рахманкулова, певица, автор песен, основатель музыкального проекта I.MUSIC.U nasiafromasia (Назия Альжанова), профессиональный фингерстайл гитарист, победитель двух самых главных международных фингерстайл гитарных конкурсов в Китае Мурат Зайнула.

Вечер обещает стать ярким событием зимнего сезона, наполненным вдохновением, грацией и эмоциональной глубиной.