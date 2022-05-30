Атомная энергетика в Казахстане: за и против

Атомная энергетика: за и против

Участники заседания «круглого стола» «Экономические аспекты строительства АЭС в Казахстане. Вопросы энергобезопасности» обсудили преимущества и перспективы, а также риски генерации атомной энергии.

Почему нужна атомная генерация

Напомним: в феврале текущего года на совещании по вопросам развития энергетической отрасли страны Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что обеспечение энергобезопасности – одна из главных задач государства, и она остро стоит на повестке дня. Республике нужна чистая атомная энергия.

По мнению Главы государства, необходимо преодолевать фобии, активнее проводить информационно-разъяснительную работу среди населения о значении и роли атомной энергетики в современном мире.

Заседание «круглого стола» в Алматы собрало энергетиков, ученых, экономистов, финансис­тов, всесторонне обсудивших проблему, которая много лет откладывалась в дальний ящик.

Согласно выборочной оценке, 60% жителей Казахстана выступают против строительства атомной электростанции. Одна из причин такого положения – фобии, связанные с авариями на Чернобыльской АЭС и реакторе АЭС «Фукусима-1», а также память о ядерных испытаниях на Семипалатинском ядерном полигоне.

В своей презентации генеральный директор АО «Казахстанские атомные электрические станции» Тимур Жантикин, анализируя нынешнее состояние энергетической отрасли республики, отметил высокую изношенность оборудования и растущую потребность в электрической энергии, рассказал о прогнозах развития электроэнергетической отрасли. Кроме того, спикер привел ключевые аргументы в пользу строительства АЭС. Вот основные из них.

Сегодня атомная энергетика – единственный источник стабильной генерации энергии по предсказуемой цене, обеспечивающий надежное энергоснабжение потребителей в течение более 60 лет. АЭС относится к источнику «зеленой» энергии. Ежегодно работа АЭС на 1 000 МВт снижает выбросы парниковых газов на 4 млн тонн.

Кроме того, атомная энергетика – высокотехнологичная отрасль, способствующая развитию науки и образования, создающая рабочие места в смежных отраслях.

Казахстан – главный производитель топливного урана в мире, имеющий опыт в области атомных исследований. В случае одобрения проекта Правительством АЭС планируется построить в поселке Улькен на Балхаше в Алматинской области. В целом изучено 13 проектов современных реакторов, предложенных зарубежными вендорами атомных технологий (поколений III и III+)

У сторонников есть опасения

Экономист Алмас Чукин, говоря о безопасности атомных станций и существующей радиофобии, напомнил о вреде, который наносится здоровью людей выбросами угольных станций.

– Я выступаю за атомную станцию, но с очень большими оговорками, – отметил он. – Для экономики всегда важен конечный продукт и его себестоимость. Наши потребности в электричестве растут, а изношенность генерирующих мощностей увеличивается. По подсчетам, первый киловатт от атомной станции Казахстан может получить в 2035 году. Атомная станция – 2,4 МВт, это половина той энергии, которую вырабатывает Экибастузская ГРЭС. Решит ли атомная станция судьбу энергетики Казахстана?

Я большой сторонник возобновляемой энергии, но именно поэтому я за АЭС или глубокую модернизацию угольных станций, потому что без базовых мощностей, которые обеспечивают эти две технологии, нельзя достичь 100-процентного перехода к ВИЭ в ближайшем будущем.

Второе – АЭС достаточно чистая технология, несмотря на боязнь людей из-за радиационных отходов. Третий фактор – Казахстан является производителем номер один урана, но надо учитывать, что АЭС – одна из самых дорогих технологий. Самая лучшая цена в мире 1КВт атомной энергии – 6 центов, худшая – 14 центов. Оптовая цена на электричество в Казахстане составляет около 2,5 цента. Это говорит о том, что электричество станет в несколько раз дороже. Надо понимать, что это недешевое решение. Строительство АЭС может обойтись нам в 15 миллиардов долларов.

– Ключевой вопрос – финансирование, кто эти деньги даст на 20–25 лет? Сможет ли население оплачивать высокие тарифы? Я больше склоняюсь к тому, что этот проект скорее мертв, чем жив. Его убьет экономика, – выразил свою точку зрения Алмас Чукин.

Энергетик с большим профессиональным опытом, член Союза энергетиков РК Марат Дулкаиров твердо убежден в необходимости строительства атомной станции. И в своем выступлении он напомнил о том, что впервые озвучил этот вопрос еще в далеком 1998 году.

Казахстану при дефиците энергии необходимы разные источники генерации, но при всей привлекательности ВИЭ они составляют пока всего 3% от общего объема производимой энергии в стране. Казалось бы, около 20 лет назад Правительство Казахстана дало зеленый свет их развитию, создано законодательство и все условия. Однако сегодня на законодательном уровне все затраты, связанные с установкой и работой ВИЭ, Правительство переложило на традиционные источники, которые покупают выработанную ими электроэнергию.

Это ведет к удорожанию себестоимости электроэнергии всех станций. При всех преимуществах ВИЭ они остаются нестабильным и неустойчивым источником энергии, который зависит от многих природных факторов.

Казахстан нельзя сравнивать по территории и температурным колебаниям с Данией или Нидерландами. Энергетика должна быть надежной и стабильной. Сегодня страна вырабатывает 70% энергии от общей доли за счет угольной генерации, но в среднесрочной перспективе от нее придется отказываться. Во-первых, из-за экологии, во-вторых – из-за трансграничных налогов, которые будут распространяться абсолютно на всю продукцию согласно Парижскому соглашению.

Эксперт считает ошибочным доводы о том, что в стране много газа. В Казахстане нет ни одного чисто газового месторождения. Все голубое топливо добывается у нас попутно на нефтяных разработках. Перспективы ГЭС тоже не так радужны из-за растущего дефицита воды. Остается атомная электрическая станция как наиболее приемлемый вариант для выработки стабильной и экологически чистой энергии.

– Меня пугает, что на сегодняшний день мы нигде ничего не строим. Наше оборудование уже давно отработало свои сроки, осталось максимум 10–15 лет для его эксплуатации. Существует аксиома, что электроэнергетика должна развиваться опережающими темпами. Сегодня при потреблении 4 000 МВт мы вырабатываем только 50% своей энергии. Правительство должно без промедления приступать к проектированию атомной электростанции, – заявил Марат Дулкаиров.

Участники заседания говорили о том, что в энергетическом балансе любой страны приветствуются разные виды энергетической генерации. Атомная энергетика признана экологически чистой и безопасной, и будущее поколение страны оценит стратегическое решение о строительстве атомной станции.

Вместе с тем эксперты выразили озабоченность возможным влиянием АЭС на экосистему озера Балхаш, которое и без того сегодня подвержено обмелению.

Аргументы противников

Энергетик Асет Наурызбаев – один из последовательных противников строительства атомной станции. Он убежден, что весь мир движется в сторону строительства ВИЭ и внедрения новых технологий. Человечество изобрело более дешевый, чем АЭС, быстрый и безопасный источник получения энергии от солнца и ветра. Об этом свидетельствуют мировые тренды, которые показывают снижение стоимости 1 кВт.ч альтернативной энергии, в то время как киловатт-час атомных станций все время дорожает, ибо все больше требуется расходов на безопасность.

Потребители Казахстана, по его словам, станут ежегодно переплачивать 675 млрд тенге за электроэнергию, если будет реализован проект АЭС. Параллельно также снижается стоимость хранения электроэнергии в аккумуляторных батареях. К примеру, весь Казахстан может питаться в течение 10 дней энергией от одной батареи, которые Илон Маск планирует производить на своем заводе Terafactory.

Существует мнение, что атомные станции – самые стабильные. Приводя графики, энергетик отметил, что в регулировке нуж­даются все источники энергии, включая и атомную энергетику. Асет Наурызбаев отметил, что в случае осуществления проекта АЭС возникнет необходимость в обеспечении безопасности хранения ядерных отходов в течение тысяч лет, а это потребует немалых материальных ресурсов.