Айзат Молдагасимову уволили с новой работы

Айзат Молдагасимову уволили с должности директора Научного центра гигиены и эпидемиологии имени Жуматова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
Сообщается, что приказ об увольнении был подписан 14 сентября – Айзат Молдагасимова не прошла испытательный срок.
В ведомстве отметили, что Айзат Молдагасимову приняли на новую должность 3 июня, но с 1 июля и до середины сентября она находилась на больничном.
"Трудовой договор с ней был расторгнут в связи с отрицательным результатом работы во время испытательного срока", – отметили в Минздраве.
Напомним, ранее Айзат Молдагасимова занимала должность главного санитарного врача Алматы. Как раз в этот период вокруг женщины разгорелся скандал. 10 марта чиновница летела в Казахстан из-за границы, один из пассажиров этого рейса оказался заражен инфекцией. Однако после прибытия в страну ее не изолировали, как всех, в карантинный стационар. Вместо этого Молдагасимова вышла на работу, тем самым подвергнув риску здоровье окружающих.
Другой скандал связан с массовым заражением врачей Центральной городской клинической больницы.