Летний отдых для школьников обсудили в правительстве

Общество, Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

До конца учебного года осталось чуть меньше месяца. Министерством просвещения и областными акиматами ведется активная работа по организации летнего отдыха детей.

Фото: пресс-служба правительства

Планы мероприятий по каждому региону рассматриваются на совещаниях под председательством заместителя премьер-министра РК Тамары Дуйсеновой, передает Kazpravda.kz

По данным Минпросвещения, в текущем году насчитывается более 3,1 млн школьников с 1 по 10 класс. Из них активным летним отдыхом ведомство планирует охватить 88%. В регионах составляют списки детей и готовят места в лагерях. При этом в первую очередь обращается внимание на соблюдение санитарных норм. В целом для школьников будут работать круглогодичные, сезонные и пришкольные лагеря. 

Вместе с тем в этом году в регионах реализуют ряд новых проектов в пилотном режиме. К примеру, в Карагандинской области планируют открыть ІТ-лагерь. По словам заместителя акима региона Ерлана Кусаина, 100 школьников, помимо отдыха, будут познавать азы ІТ-специальностей на базе высшего политехнического колледжа в Темиртау. В перспективе рассматривается расширение данной практики.

А в Восточно-Казахстанской области внедряют проект «Гостевая семья». В рамках его реализации для 120 детей региона планируется организовать познавательные мероприятия в Катон-Карагайском, Глубоковском районах и городе Риддер.

«Дети будут временно жить в семьях в сельской местности. Один из принимающих родителей должен быть педагогом. Предоставление детям отдельной комнаты с соблюдением санитарных норм будет находиться под строгим контролем. Для принимающих семей предусматривается оплата. В семейных лагерях детей ознакомят с бытом на селе, национальными традициями и культурным наследием. Для них также организуют экскурсии по историческим местам», — отметил заместитель акима области Дархан Сапанов.

Знакомить с национальными традициями в Павлодарской области планируют через организацию этнолагерей. 

«Необходимо предусмотреть распространение лучшего опыта в регионах. Для нас самым важным аспектом остается обеспечение безопасности детей. Поэтому заинтересованные государственные органы и местные акиматы должны совместно работать над этим. Помимо отдыха и оздоровления детей, необходимо обратить особое внимание на содержание мероприятий, направленных на всестороннее развитие школьников. Министерство просвещения должно держать этот вопрос на постоянном контроле. Важно вести широкую информационно-разъяснительную работу среди родителей о видах предоставляемого летнего отдыха», — отметила Тамара Дуйсенова.

Отметим, что в связи с паводковой ситуацией в стране ученики из нескольких регионов временно заселены в учебно-оздоровительные центры и детские лагеря. Сейчас в местах отдыха для 651 школьника созданы все условия для проживания, питания и обучения.

#дети #Правительство #отдых #лето

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