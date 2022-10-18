Как будет регулировать госмонополистов АЗРК – создан первый реестр

В Казахстане утвержден первый реестр субъектов специального права и государственной монополии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции РК.
Агентство по защите и развитию конкуренции РК сформировало и утвердило первый государственный реестр субъектов специального права и государственной монополии. Он состоит из двух разделов, включающих 17 субъектов специального права и 17 субъектов государственной монополии.
В Реестр субъектов специального права включены операторы, чья деятельность оказывает влияние на общие условия обращения товара на соответствующем либо смежном товарных рынках.
В соответствии с Предпринимательским кодексом государственные и частные операторы, уполномоченные на реализацию экономических функций, включенные в реестр субъектов специального права, подлежат антимонопольному регулированию на следующих принципах.
1. Ценовое регулирование
В дальнейшем антимонопольный орган будет проводить экспертизу цен на товары, работы, услуги, отнесенные к специальному праву и реализуемые указанными операторами на их обоснованность, что, в свою очередь, позволит обеспечить прозрачность процесса ценообразования.
2. Запрет на занятие иной деятельностью
Операторам, включенным в реестр, запрещается заниматься другими видами деятельности, производство товаров, реализация работ, оказание услуг, кроме операторских функций, предусмотренных законом.
3. Запрет на участие в других юридических лицах
Указанным операторам запрещается создавать дочерние организации или иным образом участвовать в деятельности других юридических лиц.
4. Возмещение упущенной выгоды бизнесу
Ущерб, причиненный субъектам рынка в результате введения специального права, возмещается за счет бюджетных средств.
5. Период отсрочки на полгода для подготовки участников рынка
Субъекты рынка, ранее занимавшиеся производством, продажей или пользовавшиеся этим товаром в течение 6-месячного срока после введения в действие специального права, вправе осуществлять реализацию этого товара.
В соответствии с пунктом 3 статьи 193 Предпринимательского кодекса субъектом специального права может быть госпредприятие, акционерное общество, товарищество с ограниченной ответственностью, определенное в порядке, установленном Правительством. В реализацию указанной нормы постановлением Правительства от 30 июня 2022 года № 453 утверждены Правила определения госпредприятия, акционерного общества, товарищества с ограниченной ответственностью субъектом специального права.
При этом АЗРК на ежегодной основе будет проводить анализ деятельности отдельных субъектов специального права для подготовки предложений по передаче в конкурентную среду деятельности, отнесенной к сфере специального права. В этой связи реестр субъектов специального права в дальнейшем будет корректироваться.
Список субъектов специального права:
АО «Жасыл даму»
ТОО «Институт космической техники и технологий»
АО «Казпочта»
АО «Национальные информационные технологии»
ТОО «СК-Фармация»
АО «Казавиаспас»
ТОО «КазМунайГаз-Аэро»
АО «Казтелерадио»
РГП на ПХВ «Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)»
АО «Республиканский центр «Казимпэкс»
АО «Республиканский центр космической связи»
АО «Центр электронных финансов»
АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары»
АО «Информационно-учетный центр»
АО «Сәтті Жұлдыз»
АО «Turar Healthcare»
АО «Казахтелеком» (исключение составляет только в части запрета на занятие иной деятельностью и участие в других юридических лицах, как оператора маркировки и прослеживаемости товаров АО «Казахтелеком» пункт 6 статьи 193 Предпринимательского кодекса).
Напомним, ранее на расширенном заседании Правительства в январе 2021 года президент Касым-Жомарт Токаев поручил Агентству по защите и развитию конкуренции провести анализ целесообразности продолжения деятельности государственных и частных операторов. Соответствующее поручение было озвучено и в послании главы государства 1 сентября текущего года.
3 января 2022 года подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития конкуренции», которым предусмотрено создание института «специального права», дополняющего и совершенствующего механизм госмонополии. Соответствующие изменения внесены и в Предпринимательский кодекс вступивший в силу 1 июля 2022 года.
Ссылка на государственный реестр субъектов государственной монополии, специального права: https://www.gov.kz/memleket/entities/zk/documents/details/359387?lang=ru
В случае возникновения вопросов и предложений можно обращаться в Агентство по защите и развитию конкуренции РК по телефонам: 87172 74-33-05, 74-32-77, 74-91-65.