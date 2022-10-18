Фото: АЗРК
Экономика

Как будет регулировать госмонополистов АЗРК – создан первый реестр

В Казахстане утвержден первый реестр субъектов специального права и государственной монополии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

Агентство по защите и развитию конкуренции РК сформировало и утвердило первый государственный реестр субъектов специального права и государственной монополии. Он состоит из двух разделов, включающих 17 субъектов специального права и 17 субъектов государственной монополии.

В Реестр субъектов специального права включены операторы, чья деятельность оказывает влияние на общие условия обращения товара на соответствующем либо смежном товарных рынках.

В соответствии с Предпринимательским кодексом государственные и частные операторы, уполномоченные на реализацию экономических функций, включенные в реестр субъектов специального права, подлежат антимонопольному регулированию на следующих принципах.

1. Ценовое регулирование

В дальнейшем антимонопольный орган будет проводить экспертизу цен на товары, работы, услуги, отнесенные к специальному праву и реализуемые указанными операторами на их обоснованность, что, в свою очередь, позволит обеспечить прозрачность процесса ценообразования.

2. Запрет на занятие иной деятельностью

Операторам, включенным в реестр, запрещается заниматься другими видами деятельности, производство товаров, реализация работ, оказание услуг, кроме операторских функций, предусмотренных законом.

3. Запрет на участие в других юридических лицах

Указанным операторам запрещается создавать дочерние организации или иным образом участвовать в деятельности других юридических лиц.

4. Возмещение упущенной выгоды бизнесу

Ущерб, причиненный субъектам рынка в результате введения специального права, возмещается за счет бюджетных средств.

5. Период отсрочки на полгода для подготовки участников рынка

Субъекты рынка, ранее занимавшиеся производством, продажей или пользовавшиеся этим товаром в течение 6-месячного срока после введения в действие специального права, вправе осуществлять реализацию этого товара.

В соответствии с пунктом 3 статьи 193 Предпринимательского кодекса субъектом специального права может быть госпредприятие, акционерное общество, товарищество с ограниченной ответственностью, определенное в порядке, установленном Правительством. В реализацию указанной нормы постановлением Правительства от 30 июня 2022 года № 453 утверждены Правила определения госпредприятия, акционерного общества, товарищества с ограниченной ответственностью субъектом специального права.

При этом АЗРК на ежегодной основе будет проводить анализ деятельности отдельных субъектов специального права для подготовки предложений по передаче в конкурентную среду деятельности, отнесенной к сфере специального права. В этой связи реестр субъектов специального права в дальнейшем будет корректироваться. 

Список субъектов специального права:

АО «Жасыл даму»

ТОО «Институт космической техники и технологий»

АО «Казпочта»

АО «Национальные информационные технологии»

ТОО «СК-Фармация»

АО «Казавиаспас»

ТОО «КазМунайГаз-Аэро»

АО «Казтелерадио»

РГП на ПХВ «Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)»

АО «Республиканский центр «Казимпэкс»

АО «Республиканский центр космической связи»

АО «Центр электронных финансов»

АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары»

АО «Информационно-учетный центр»

АО «Сәтті Жұлдыз»

АО «Turar Healthcare»

АО «Казахтелеком» (исключение составляет только в части запрета на занятие иной деятельностью и участие в других юридических лицах, как оператора маркировки и прослеживаемости товаров АО «Казахтелеком» пункт 6 статьи 193 Предпринимательского кодекса).

Напомним, ранее на расширенном заседании Правительства в январе 2021 года президент Касым-Жомарт Токаев поручил Агентству по защите и развитию конкуренции провести анализ целесообразности продолжения деятельности государственных и частных операторов. Соответствующее поручение было озвучено и в послании главы государства 1 сентября текущего года.

3 января 2022 года подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития конкуренции», которым предусмотрено создание института «специального права», дополняющего и совершенствующего механизм госмонополии. Соответствующие изменения внесены и в Предпринимательский кодекс вступивший в силу 1 июля 2022 года.   

Ссылка на государственный реестр субъектов государственной монополии, специального права: https://www.gov.kz/memleket/entities/zk/documents/details/359387?lang=ru

В случае возникновения вопросов и предложений можно обращаться в Агентство по защите и развитию конкуренции РК по телефонам: 87172 74-33-05, 74-32-77, 74-91-65.

 

 

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