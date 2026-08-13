Баян Алагузова выиграла суд у целительницы по делу о клевете

Продюсер участвовала в процессе онлайн и категорически отказалась от примирения сторон

Фото: instagram.com/bayanmaxatkyzy/

Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова и телеведущая Динара Сатжан одержали победу в суде против знахарки Багдагуль Лепесовой из Актобе, сообщает Kazpravda.kz

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Актобе признал целительницу виновной в публичной клевете. Поводом для разбирательства стали видеоролики в соцсетях, где говорится о наркотической зависимости и нецелевом использовании бюджетных средств.

Сама обвиняемая вину не признала, утверждая, что не публиковала эти материалы, а ее защита даже предположила использование искусственного интеллекта для создания фейков. Продюсер участвовала в процессе онлайн и категорически отказалась от примирения сторон.

По словам Алагузовой, жесткая травля в сети вынудила ее удалить свой аккаунт в TikTok, поэтому данный процесс должен стать уроком для всех, кто безнаказанно оскорбляет людей в интернете.

В итоге суд назначил Багдагуль Лепесовой административный штраф в размере 1 557 000 тенге по статье 73-3 КоАП РК, который она обязана выплатить в течение 30 дней.

При этом точка в конфликте еще не поставлена, так как в Астане против целительницы параллельно расследуется уголовное дело по статье «Оскорбление».