Без клеветы

В клевете журналистку Atameken Вusiness Марину Низовкину обвинил первый замес­титель начальника департамента полиции города Шымкента Ермахан Абдраманов.

На протяжении трех судебных заседаний судья административного суда Серик Нияз­бек пытался найти административное правонарушение в посте журналиста, опуб­ликованном на личной страничке одной из социальных сетей. Автор поста задалась вопросом, почему за одни и те же нарушения подчиненных одних руководителей полиции наказывают и даже увольняют, а другим все сходит с рук. И привела примеры двойных стандартов, использовав факты из полицейской хроники.

Полковник полиции Ермахан Абдраманов узрел в них клевету, подал исковое заявление в суд и даже просил через своих адвокатов сделать рассмотрение дела закрытым, мотивируя это нежеланием распространения в публичном пространстве фактов из его личной жизни. Сам он в зале заседания так и не появился, хотя и журналист, и ее адвокаты хотели непосредственно из его уст услышать, на что же так обиделся полицейский начальник, что не нашел другого способа, как отстаивать свою честь и достоинство в суде.

Судья же, напротив, объявил слушание дела открытым, разрешив в зале заседаний присутствовать всем желающим. Выслушав мнение подсудимой и адвокатов с обеих сторон, судья прекратил дело. Но журналист не исключает, что проигравшая сторона может подать апелляцию.