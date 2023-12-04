Более 40 уголовных дел завели на безработного жамбылца

Злоумышленник обманывал доверчивых казахстанцев в социальных сетях, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на медиапортал МВД

Фото: polisia.kz

Житель Жамбылской области заявил в полицию на неизвестного, который, взломав его страницу в социальной сети, просил деньги у знакомых потерпевшего и причинил ущерб в 55 тысяч тенге.

Факт зарегистрировали по уголовной статье «Мошенничество». Оперативники установили личность подозреваемого – безработного жителя этой же области – и задержали его на съемной квартире в Шымкенте.

Как выяснилось, молодого человека разыскивает суд Астаны по 42 аналогичным уголовным делам.