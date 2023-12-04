Более 40 уголовных дел завели на безработного жамбылца

Злоумышленник обманывал доверчивых казахстанцев в социальных сетях, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на медиапортал МВД
Житель Жамбылской области заявил в полицию на неизвестного, который, взломав его страницу в социальной сети, просил деньги у знакомых потерпевшего и причинил ущерб в 55 тысяч тенге.
Факт зарегистрировали по уголовной статье «Мошенничество». Оперативники установили личность подозреваемого – безработного жителя этой же области – и задержали его на съемной квартире в Шымкенте.
Как выяснилось, молодого человека разыскивает суд Астаны по 42 аналогичным уголовным делам.
«Проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован. Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, составляет около 2 млн тенге. Полиция не исключает, что количество жертв мошенничества может возрасти. Выясняются все обстоятельства», — заключили в департаменте полиции.