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Бишкекская декларация Совета глав государств-членов ШОС – полный текст
Пресс-служба Президента РК публикует полный текст Бишкекской декларации Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, передает Kazpravda.kz.   

Руководители государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (далее – ШОС или Организация) по итогам заседания Совета глав государств-членов в Бишкеке 14 июня 2019 года заявляют о следующем.

Современный мир продолжает стремительно меняться, активно перераспределяется глобальный баланс сил, прежде всего за счет становления новых центров развития в Азии, углубляется взаимосвязанность и взаимозависимость между участниками международных отношений. Вместе с тем ситуация в глобальной политике и экономике остается турбулентной и напряженной, процесс экономической глобализации сталкивается с ростом односторонних протекционистских мер и других вызовов в международной торговле.

I

ШОС выступает в качестве надежной платформы для плодотворного сотрудничества в интересах формирования полицентричного миропорядка, обеспечивающего верховенство международного права, прежде всего Устава ООН, равную, совместную, неделимую, комплексную и устойчивую безопасность, реализацию Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, уважение самостоятельного выбора народами пути своего политического и социально-экономического развития, обеспечение интересов всех и каждого государства. Государства-члены подчеркивают важность инициативы продвигать взаимодействие в строительстве международных отношений нового типа, основанных на принципах и нормах международного права, прежде всего взаимного уважения, справедливости, равенства, взаимовыгодного сотрудничества, а также формировании общего видения идеи создания сообщества единой судьбы человечества.

Государства-члены будут и далее развивать многоплановое разностороннее сотрудничество в интересах обеспечения мира, безопасности, устойчивого роста и процветания на пространстве ШОС. В этой связи они, поддерживая усилия стран Центрально-Азиатского региона по углублению взаимодействия в политической, экономической, культурно-гуманитарной и других сферах, приветствуют принятие Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Укрепление регионального и международного сотрудничества по обеспечению мира, стабильности и устойчивого развития в Центрально-Азиатском регионе" от 22 июня 2018 года и проведение в 2019 году в г. Ташкенте второй консультативной встречи глав государств Центральной Азии.

Государства-члены подтверждают свою твердую поддержку усилиям ООН как универсальной многосторонней организации в поддержании международного мира и безопасности, стимулировании глобального развития, продвижении и защите прав человека. Они выступают за упрочение ключевой роли Совета Безопасности ООН, на который в соответствии с Уставом ООН возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности.

Государства-члены отметили намерения Республики Индии, Кыргызской Республики, Исламской Республики Пакистан и Республики Таджикистан добиваться избрания в непостоянные члены Совета Безопасности ООН, а также Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Исламской Республики Пакистан, Российской Федерации и Республики Узбекистан – в члены Совета ООН по правам человека.

Государства-члены высоко оценили итоги специального мероприятия высокого уровня "ООН и ШОС: сотрудничество во имя укрепления мира, безопасности и стабильности", которое было проведено кыргызской стороной в г. Нью-Йорке 27 ноября 2018 года.

Государства-члены считают важным ускорить принятие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Сотрудничество между ООН и ШОС".

Государства-члены, опираясь на "шанхайский дух", который воплощает взаимное доверие, взаимную выгоду, равенство, взаимные консультации, уважение к многообразию культур, стремление к совместному развитию, цели и задачи Хартии ШОС и Стратегию развития ШОС до 2025 года, намерены и далее развивать сотрудничество в сферах политики, безопасности, торговли и экономики, финансов и инвестиций, культурных и гуманитарных связей.

ШОС, являясь влиятельным и ответственным участником современной системы международных отношений, будет наращивать свое участие в усилиях по обеспечению мира и безопасности, последовательно выступая за урегулирование международных и региональных конфликтов исключительно мирными политико-дипломатическими средствами, исходя из принципов равноправия, уважения суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела государств, отказа от применения силы или угрозы ее применения.   

II

Государства-члены считают, что особого внимания, тесной координации и конструктивного взаимодействия мирового сообщества требуют возрастающие и приобретающие трансграничный характер вызовы и угрозы безопасности –терроризм, распространение террористической и экстремистской идеологии, в том числе в Интернете, возвращающиеся иностранные террористы-боевики, распространение оружия массового уничтожения, риск гонки вооружений, неурегулированные региональные и локальные конфликты, подрывающие систему международной безопасности, незаконный оборот наркотиков, организованная преступность, торговля людьми, преступность в сфере информационно-коммуникационных технологий, диспропорции развития, нестабильность на продовольственных рынках, изменение климата, нехватка питьевой воды, распространение инфекционных болезней и другие.

Подчеркнуто стремление расширять и углублять взаимодействие государств-членов в парировании угроз стабильности и безопасности на пространстве ШОС. Государства-члены отметили вступление в силу Конвенции ШОС по противодействию экстремизму, а также итоги Совещания министров обороны государств-членов ШОС (г. Бишкек, 29 апреля 2019 г.) и Встречи секретарей советов безопасности государств-членов ШОС (г. Бишкек, 14-15 мая 2019 г.).

Государства-члены решительно осуждают терроризм во всех его формах и проявлениях. Они призывают международное сообщество укреплять глобальное сотрудничество в борьбе с терроризмом при центральной роли ООН путем полного осуществления соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и Глобальной контртеррористической стратегии в соответствии с Уставом ООН и принципами международного права, без политизации и двойных стандартов, уважая суверенитет и независимость всех государств, а также добиваться консенсуса по вопросу принятия Всеобъемлющей конвенции по борьбе с международным терроризмом.

Государства-члены, подчеркивая, что не может быть никаких оправданий каким-либо актам терроризма и экстремизма, считают важным осуществление комплексных мер по усилению противодействия терроризму и его идеологии, выявлению и устранению факторов и условий, способствующих терроризму и экстремизму. Они отмечают недопустимость вмешательства во внутренние дела государств под предлогом противодействия терроризму и экстремизму, а также неприемлемость использования террористических, экстремистских и радикальных группировок в корыстных целях.   

Государства-члены ШОС, подписавшие Кодекс поведения для достижения мира, свободного от терроризма, выступают за последовательную реализацию его положений (г. Нью-Йорк, 28 сентября 2018 г.).

Государства-члены считают важной устойчивую реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и в соответствии с Резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН призывают всех участников к неукоснительному исполнению всех своих обязательств для всесторонней и результативной реализации документа.

Государства-члены, осуждая любые формы пропаганды идеологии терроризма, экстремизма и религиозной нетерпимости, проявлений нетерпимости и дискриминации по признаку религии или убеждений, приветствуют принятие Резолюции 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН "Просвещение и религиозная толерантность".

Государства-члены считают важным наращивание совместных усилий международного сообщества по противодействию попыткам вовлечения молодежи в деятельность террористических, сепаратистских и экстремистских группировок и в этой связи продолжат последовательное выполнение Совместного обращения глав государств-членов ШОС к молодежи и Программы действий по реализации его положений (г. Циндао, 10 июня 2018 г.), уделяя особое внимание недопущению распространения религиозной нетерпимости, ксенофобии и расовой дискриминации.

Государства-члены продолжат взаимодействовать в вопросах разоружения, контроля и нераспространения ядерного оружия и контроля над вооружениями, мирного использования атомной энергии, политико-дипломатического реагирования на региональные вызовы режимам нераспространения.

Государства-члены вновь подтверждают, что одностороннее и неограниченное наращивание отдельными странами или группами государств систем противоракетной обороны наносит ущерб международной безопасности и дестабилизирует обстановку в мире. Они считают недопустимыми попытки обеспечивать собственную безопасность за счет безопасности других государств.

Государства-члены, являющиеся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия, последовательно выступают за неукоснительное соблюдение положений Договора, всестороннее сбалансированное продвижение всех зафиксированных в нем целей и принципов, укрепление глобального режима нераспространения ядерного оружия, продолжение процесса ядерного разоружения с учетом всей совокупности факторов, оказывающих влияние на международную стабильность, а также содействие равноправному взаимовыгодному сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях.

Государства-члены считают, что скорейшее вступление в силу Протокола о гарантиях безопасности к Договору о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии для всех подписавших его государств внесет значительный вклад в обеспечение региональной безопасности и укрепление режима ядерного нераспространения.

Государства-члены констатируют важность сохранения космического пространства свободным от оружия любого вида и первостепенное значение неукоснительного соблюдения действующего нормативно-правового режима, предусматривающего исключительно мирное использование космоса. Они также приветствуют работу Группы правительственных экспертов ООН для рассмотрения и предоставления рекомендаций относительно субстантивных элементов имеющего обязательную юридическую силу международного инструмента по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, устанавливающего в том числе надежные гарантии неразмещения первыми оружия в космосе.
Государства-члены выступают за строгое соблюдение Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, в том числе путем принятия Протокола к Конвенции c эффективным механизмом проверки соблюдения.

Государства-члены призывают всех участников Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении объединить усилия с целью преодоления глубокого раскола в Организации по запрещению химического оружия, восстановления целостности и обеспечения эффективности Конвенции.

В ответ на угрозы химического и биологического терроризма государства-члены ШОС подтверждают и подчеркивают необходимость запуска многосторонних переговоров по международной конвенции о борьбе с актами химического и биологического терроризма на Конференции по разоружению.

Государства-члены активно и целенаправленно противодействуют международному терроризму, сепаратизму и экстремизму, транснациональной организованной преступности, незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, угрозам биологической и информационной безопасности, нелегальной миграции, выступают за дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы сотрудничества в этих сферах.

Государства-члены считают, что одним из важнейших факторов сохранения и укрепления безопасности и стабильности на пространстве ШОС является скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане. Они поддерживают усилия правительства и народа Исламской Республики Афганистан, направленные на восстановление мира, экономическое развитие страны, противостояние терроризму, экстремизму и наркопреступности. Государства-члены подчеркивают безальтернативность урегулирования конфликта в Афганистане путем политического диалога и осуществления инклюзивного мирного процесса самими афганцами и под руководством самих афганцев, призывают к наращиванию сотрудничества всех заинтересованных государств и международных организаций при центральной координирующей роли ООН в целях стабилизации и развития этой страны. В данном контексте важное значение придается дальнейшему взаимодействию в различных многосторонних форматах, включая Контактную группу "ШОС-Афганистан", Московский формат консультаций и другие.   

Государства-члены высоко оценили итоги очередного заседания Контактной группы "ШОС-Афганистан" (г. Бишкек, 18-19 апреля 2019 г.) и подписание с афганской стороной "Дорожной карты" дальнейших действий Контактной группы. Они также отметили намерение Республики Узбекистан провести во второй половине 2019 года в г. Ташкенте министерское заседание восьмой Конференции регионального экономического сотрудничества по Афганистану (RECCA VIII).

Государства-члены подтвердили общую позицию о безальтернативности урегулирования ситуации в Сирии путем диалога на основе обеспечения суверенитета, независимости и территориальной целостности этой страны.

Они считают, что взаимодействие в рамках Астанинского формата создало необходимые условия для выполнения Резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, продвижения инклюзивного процесса политического урегулирования под руководством сирийцев и самими сирийцами в целях поиска решений, отвечающих интересам народа САР и международного сообщества. В этом контексте подчеркнута важность продолжения международных усилий по оказанию помощи Сирии в деле постконфликтного восстановления страны.

Государства-члены продолжат проведение регулярных совместных военных командно-штабных антитеррористических учений "Мирная миссия" и аналогичных мероприятий по линии компетентных органов. В этой связи они отметили итоги совместной пограничной операции "Единство-2018" (20 июля – 20 октября 2018 г.).

Государства-члены и далее будут расширять сотрудничество в области обороны и безопасности, взаимодействие по вопросам обеспечения безопасности крупных мероприятий, а также по подготовке кадров в целях повышения потенциала вооруженных сил и компетентных органов государств-членов ШОС.

Государства-члены будут противодействовать использованию информационно-коммуникационных технологий в целях подрыва политической, экономической и общественной безопасности в странах ШОС, пресекать пропаганду идей терроризма, сепаратизма и экстремизма с использованием сети Интернет, выступают против дискриминационных мер под любыми предлогами, которые препятствуют развитию цифровой экономики и коммуникационных технологий. Они считают необходимой выработку универсальных правил, принципов и норм ответственного поведения государств в информационном пространстве, а также будут активно сотрудничать в данной области в целях обеспечения информационной безопасности на пространстве ШОС.

Государства-члены приветствуют принятие 73-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН резолюций "Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности" и "Противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях" и призывают все государства-члены ООН продолжить взаимодействие в целях дальнейшей выработки правил ответственного поведения государств в информационном пространстве и универсального, юридически обязывающего нормативно-правового документа по противодействию использованию ИКТ в преступных целях.

Государства-члены отмечают эффективную деятельность Региональной антитеррористической структуры ШОС по содействию сотрудничеству компетентных органов в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. С учетом возрастающих масштабов и взаимосвязанности вызовов и угроз безопасности они подчеркнули необходимость дальнейшего наращивания потенциала взаимодействия компетентных органов в этих сферах.

Акцентирована необходимость продолжения работы по созданию в рамках ШОС системы мониторинга возможных угроз в глобальном информационном пространстве и противодействию им. В этой связи подчеркнута важность дальнейшей реализации соответствующего решения Совета РАТС ШОС (г. Бишкек, 18 октября 2018 г.).

Государства-члены подчеркнули необходимость расширения международных связей РАТС ШОС и в этой связи приветствуют подписание Меморандума о сотрудничестве между Исполнительным директоратом Контртеррористического комитета СБ ООН и Региональной антитеррористической структурой ШОС (г. Братислава, 25 марта 2019 г.).

Государства-члены исходят из того, что незаконные культивирование, производство, оборот, продажа и распространение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров представляют серьезную угрозу стабильности и безопасности, здоровью и благосостоянию населения государств региона.

Подчеркивая важность трех международных конвенций о контроле над наркотиками и других соответствующих правовых документов, они считают необходимым принятие мер по формированию эффективно работающей системы совместной борьбы с наркоугрозой, установлению надежного заслона культивированию, производству, изготовлению и незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также по противодействию распространению наркомании, в том числе путем проработки проекта Концепции создания Антинаркотического центра ШОС в г. Душанбе.

Государства-члены выступают в пользу активного сотрудничества с другими заинтересованными государствами, региональными, международными организациями и структурами по данному вопросу. В этой связи отмечена необходимость проработки проекта Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Центральноазиатским региональным информационным координационным центром по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Дана позитивная оценка Совместному заявлению государств-членов ШОС на 62-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам (г. Вена, 14-15 марта 2019 г.), а также совместному мероприятию министерского уровня ШОС и Управления ООН по наркотикам и преступности "ООН и ШОС против наркотиков: сотрудничество в целях усиления международного наркоконтроля" (г. Вена, 14 марта 2019 г.). Подчеркнута важность участия ШОС в реализации инициативы "Парижский пакт".   

Государства-члены выражают готовность активизировать практическую реализацию положений Соглашения между государствами-членами ШОС о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, Антинаркотической стратегии государств-членов ШОС на 2018-2023 годы и Программы действий по ее реализации, а также Концепции ШОС по профилактике злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в целях углубления антинаркотического взаимодействия в разных сферах и совместного поиска решения региональных и международных проблем наркотиков. В данном контексте отмечены подписание Рабочего плана по выполнению Антинаркотической стратегии ШОС на 2018-2023 годы и итоги Совещания руководителей компетентных органов государств-членов ШОС, наделенных полномочиями по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (г. Чолпон-Ата, 25 апреля 2019 г.).

Государства-члены подтвердили важность проведения в рамках ШОС по инициативе Республики Казахстан антинаркотической операции "Паутина" (8-12 июля 2019 г.).

Государства-члены отметили проведение 11-й министерской встречи стран-участниц Меморандума о взаимопонимании по региональному сотрудничеству в области контроля над наркотиками (г. Ташкент, 2-3 мая 2019 г.) и Международной конференции высокого уровня «Международное и региональное сотрудничество в борьбе с терроризмом и источниками его финансирования, включая оборот наркотиков и организованную преступность» (г. Душанбе, 16-17 мая 2019 г.).

Государства-члены отмечают, что коррупция во всех ее проявлениях является угрозой национальной и региональной безопасности, приводит к снижению эффективности государственного управления, негативно влияет на международный авторитет и инвестиционную привлекательность государств, сдерживает их поступательное социально-экономическое развитие. Они выступают за дальнейшее укрепление международного сотрудничества в сфере антикоррупционной деятельности.

Государства-члены подтверждают намерение развивать практическое взаимодействие в сфере осуществления надзора за соблюдением законодательства, права и юстиции, укрепления независимости судов и судебно-экспертной деятельности. Они отметили итоги Совещания министров юстиции государств-членов ШОС (г. Чолпон-Ата, 24 августа 2018 г.) и Заседания генеральных прокуроров государств-членов ШОС (г. Душанбе, 20 сентября 2018 г.).

Государства-члены высоко оценивают практику направления миссий ШОС для наблюдения за президентскими, парламентскими выборами и референдумами.
Государства-члены считают важным активизировать контакты и сотрудничество по линии законодательных органов, наладить обмен опытом в области государственного управления и развития. В этой связи отмечено проведение встречи глав комитетов парламентов государств-членов ШОС (г. Бишкек, 14 декабря 2018 г.).

III

Государства-члены подчеркнули важность дальнейшего совершенствования архитектуры глобального экономического управления, углубления взаимодействия в целях решения задач по обеспечению прозрачных, предсказуемых и стабильных условий для развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества за счет последовательного укрепления многосторонней торговой системы, основанной на правилах Всемирной торговой организации (ВТО), противостояния фрагментации глобальной торговли и торговому протекционизму в любых проявлениях. Они считают, что односторонние протекционистские действия в нарушение правил ВТО подрывают систему многосторонней торговли и угрожают мировой экономике и торговле.

Государства-члены отметили, что ВТО остается ключевой организацией для обсуждения многосторонней торговой повестки дня и выработки многосторонних правил международной торговли. Подтверждая приверженность фундаментальным принципам и правилам ВТО, государства-члены выступают за наращивание усилий в целях повышения эффективности Организации, в том числе по обеспечению способности ВТО своевременно и действенно реагировать на современные вызовы глобальной торговле.

Государства-члены подчеркнули важность дальнейшего углубления взаимодействия в целях решения задач по совместному формированию мировой экономики открытого типа, последовательному укреплению открытой, инклюзивной, транспарентной, недискриминационной и основанной на правилах многосторонней торговой системы, поддержанию авторитетности и действенности правил ВТО, а также недопущению проявлений любых односторонних протекционистских действий в международной и региональной торговле.
Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Исламская Республика Пакистан, Российская Федерация, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан, подтверждая поддержку инициативы Китая "Один пояс, один путь", высоко оценили итоги Второго международного форума сотрудничества ОПОП (г. Пекин, 25-27 апреля 2019 г.). Они отмечают текущую работу по совместному осуществлению этого проекта, в том числе усилия по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и ОПОП.

Государства-члены согласились, что в период деятельности ШОС был наработан значительный потенциал торгово-экономических и инвестиционных отношений, который вносит свой вклад в улучшение экономического сотрудничества в Организации. Они считают, что расширение и углубление взаимодействия государств-членов ШОС в финансовой, инвестиционной, транспортной, энергетической, сельскохозяйственной и других областях отвечает интересам устойчивого экономического роста в регионе в целом.

Государства-члены выступают за содействие созданию благоприятных условий для развития торговли и инвестиций, необходимых для постепенного осуществления свободного передвижения товаров, капиталов, услуг и технологий, как это предусмотрено Хартией ШОС. Они высказались за дальнейшую проработку подходов к решению задачи упрощения процедур торговли в регионе в соответствии с Совместным заявлением глав государств-членов ШОС по упрощению процедур торговли от 10 июня 2018 года.

Государства-члены, признавая важность инноваций и цифровой экономики как ключевого фактора среднесрочного и долгосрочного экономического роста и глобального устойчивого развития, выразили готовность к согласованию инновационных политик государств-членов ШОС и содействию кооперации элементов инновационной экосистемы.

Опираясь на утвержденную Концепцию сотрудничества государств-членов ШОС в сфере цифровизации и информационно-коммуникационных технологий, они намерены объединить усилия для совместной реализации инновационных программ и проектов, а также содействовать эффективному сотрудничеству в области науки, технологий и инноваций, совместному проведению научных исследований, обмену опытом между научно-исследовательскими центрами и учеными, организации специальных конкурсов в рамках ШОС в целях поиска новых источников социального и экономического роста. В данном контексте поддержаны предпринимаемые усилия в интересах развития аналитической составляющей деятельности ШОС по экономическим вопросам.

Государства-члены считают, что развитие индустрии услуг и торговли услугами имеет важное значение для роста и трансформации экономики. Они подчеркнули необходимость продвижения сотрудничества между государствами-членами ШОС в области торговли услугами и электронной торговли на принципах взаимной выгоды, включая изучение перспектив и форм взаимодействия на данном направлении и продолжение работы по проектам документов в сфере торговли услугами и электронной торговли.

Государства-члены будут углублять региональное сотрудничество, создавать благоприятные условия для расширения взаимных инвестиций путем совершенствования инвестиционного и делового климата, прилагать усилия по содействию мирному развитию, процветанию и стабильности всех государств-членов и региона в целом, вносить свой вклад в ускорение восстановления мировой экономики.   

Государства-члены отметили важность сотрудничества между научно-исследовательскими и аналитическими центрами государств-членов ШОС по экономическим вопросам в целях изучения и комплексного анализа факторов, влияющих на экономическое взаимодействие в рамках ШОС с учетом глобальных и региональных процессов.

Государства-члены считают первостепенной задачей повышение благосостояния и уровня жизни населения путем дальнейшего укрепления сотрудничества в торговой, производственной, транспортной, энергетической, финансовой, инвестиционной, сельскохозяйственной, таможенной, телекоммуникационной, инновационной и других представляющих взаимный интерес сферах в целях инклюзивного, зеленого и устойчивого развития. В этой связи они нацелены на содействие формированию благоприятных условий для развития торгово-экономической и инвестиционной деятельности на пространстве ШОС.

Государства-члены подчеркнули важность дальнейшего углубления многостороннего сотрудничества в транспортной сфере, включая создание новых и модернизацию действующих международных маршрутов для автомобильного и железнодорожного транспорта, мультимодальных транспортных коридоров, международных мультимодальных центров логистики, торговли и туризма, внедрение инновационных и энергосберегающих технологий, оптимизацию трансграничных процедур в соответствии с лучшими международными практиками и реализацию других совместных инфраструктурных проектов, обеспечивающих эффективное использование транзитного потенциала государств-членов ШОС. Особое внимание будет уделено осуществлению проектов, обеспечивающих расширение транспортно-коммуникационных возможностей региона, в том числе с привлечением потенциала государств-наблюдателей и партнеров по диалогу. Подчеркнута необходимость продолжения работы по согласованию проектов Соглашения между правительствами государств-членов ШОС о формировании и функционировании системы интегрированного управления транспортными перевозками, а также Концепции взаимодействия железнодорожных администраций (железных дорог) государств-членов ШОС.

Государства-члены будут и далее укреплять сотрудничество в области сельского хозяйства, уделяя особое внимание эффективной реализации Программы сотрудничества государств-членов ШОС по продовольственной безопасности (г. Душанбе,12 октября 2018 г.). В этой связи они считают необходимым разработать комплекс мер, нацеленных на совершенствование сотрудничества в обеспечении продовольственной безопасности, в первую очередь развитие соответствующей нормативно-правовой базы, осуществление информационно-аналитической работы в этой сфере, взаимодействие в подготовке специалистов и налаживание сотрудничества с заинтересованными государствами и международными организациями. Важным практическим шагом на этом направлении станет дальнейшее согласование и принятие Плана по реализации Программы.

Государства-члены отметили проводимую работу по изучению вопросов создания Фонда развития (Специального счета) ШОС и Банка развития ШОС и высказались за продолжение соответствующих консультаций. Они считают важным расширять практику использования национальных валют во взаиморасчетах между государствами-членами ШОС. В этой связи будет продолжена подготовка проекта Дорожной карты по увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах между государствами-членами ШОС.

Государства-члены отметили итоги очередного Форума малого бизнеса регионов стран ШОС и БРИКС (г. Уфа, 18-19 октября 2018 г.), Бизнес-форума ШОС (г. Бишкек, 17 мая 2019 г.) с участием представителей деловых кругов государств-членов, государств-наблюдателей и партнеров по диалогу. В данном контексте они акцентировали важность проведения в рамках ШОС на регулярной основе форумов и выставок, нацеленных на наращивание объемов экспорта и импорта продукции, производимой в странах ШОС, а также содействия сотрудничеству деловых и предпринимательских кругов, особенно в секторе малого и среднего бизнеса.

Государства-члены отметили положительные результаты ознакомительной встречи в формате Форума глав регионов государств-членов ШОС (г. Челябинск, 4-6 декабря 2018 г.) и представителей регионов государств-членов ШОС (г. Чунцин, 14-16 мая 2019 г.). Они приветствовали принятие Регламента Форума глав регионов государств-членов ШОС и Программы развития межрегионального сотрудничества государств-членов ШОС.

Государства-члены продолжат усилия для последовательного раскрытия потенциала Делового совета и Межбанковского объединения. Поддержаны совместные инициативы деловых кругов по активизации сотрудничества в целях реализации проектов в области финансов, высоких технологий, транспортно-коммуникационной инфраструктуры, энергетики и инвестиций на пространстве ШОС.

Государства-члены считают важной и актуальной задачей рациональное развитие и эффективное управление водными ресурсами, что имеет особое значение для сохранения окружающей среды, экосистем и биоразнообразия, достижение социальных целей устойчивого развития. В этом контексте они приветствовали принятие Резолюции ГА ООН 73/226 от 20 декабря 2018 года "Среднесрочный всеобъемлющий обзор хода проведения Международного десятилетия действий "Вода для устойчивого развития на 2018-2028 годы", призванной содействовать координации и повышению эффективности предпринимаемых мер и шагов в этом направлении.

Они выразили озабоченность масштабными последствиями продолжающегося высыхания Аральского моря и отметили важность активизации взаимодействия с ООН, заинтересованными странами и структурами в решении данной проблемы.

IV

Государства-члены считают важным использовать потенциалы стран региона, международных организаций и многосторонних объединений в интересах формирования в Евразии пространства широкого, открытого, взаимовыгодного и равноправного сотрудничества в целях обеспечения надежной безопасности и устойчивого развития.

Государства-члены подтвердили намерение укреплять внешнеполитическую координацию в формате ШОС в рамках ООН и ее специализированных учреждений, а также на других международных площадках. Они будут усиливать взаимодействие, проводить консультации и развивать контакты по линии министерств иностранных дел, посольств и постоянных представительств государств-членов ШОС при ООН и других международных организациях. В этой связи отмечена инициатива Пакистана о налаживании координации между государствами-членами ШОС по вопросам, касающимся взаимодействия с Управлением ООН по наркотикам и преступности в г. Вене.

Государства-члены подчеркнули необходимость и далее активно привлекать государств-наблюдателей, партнеров по диалогу и партнерские международные организации к практической деятельности в экономической, гуманитарной и других сферах, в том числе по линии Делового совета ШОС и Межбанковского объединения ШОС. Они приветствовали принятие Дорожной карты по развитию взаимодействия Секретариата ШОС с наблюдателями и партнерами по диалогу, высказались за дальнейшее расширение связей с международными и региональными объединениями и организациями.   

V

Государства-члены будут укреплять связи в научной, технической, культурной, гуманитарной и туристической сферах, способствуя дальнейшему укреплению отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества. Они будут развивать межкультурный диалог в интересах народов, живущих на пространстве ШОС, сохранять и поощрять многообразие культур, сотрудничать в области изучения культурного и природного наследия региона, проводить международные фестивали и конкурсы, углублять взаимодействие в области музыкального, театрального и изобразительного искусства, кинематографии, телерадиовещания, архивного, музейного и библиотечного дела, а также развивать контакты между людьми, прежде всего молодежью, и туристические обмены, в том числе вдоль исторического "Великого Шелкового пути".

Государства-члены намерены и далее развивать сотрудничество по вопросам профилактики и борьбы с инфекционными болезнями, включая особо опасные, обеспечения безопасности и качества пищевых продуктов на пространстве ШОС. В этой связи государства-члены и далее продолжат работу в рамках регулярных встреч глав служб государств-членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.

Государства-члены положительно оценивают развитие сотрудничества в области здравоохранения, в том числе в рамках реализации Заявления глав государств-членов ШОС о совместном противодействии угрозам эпидемий на пространстве ШОС (г. Циндао, 10 июня 2018 г.). Они приветствовали подписание Плана основных мер по развитию сотрудничества государств-членов ШОС в области здравоохранения на 2019-2021 годы. Будет продолжена совместная работа в таких сферах, как наращивание возможностей в области противодействия распространению инфекционных и неинфекционных заболеваний, реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения, обмена медработниками, телемедицины и содействия сотрудничеству между медицинскими учреждениями стран ШОС.

Государства-члены выступают за последовательную реализацию Программы по развитию сотрудничества государств-членов ШОС в сфере туризма (г. Ташкент, 24 июня 2016 г.) и соответствующего Плана совместных действий на 2019-2020 годы. Они приветствовали подписание Меморандума о взаимодействии между Секретариатом ШОС и Всемирной туристской организацией.

Государства-члены высоко оценили роль Кыргызской Республики как родоначальника Всемирных игр кочевников, способствующих представлению и продвижению древней кочевой культуры и традиций. Они отметили успешное проведение III Всемирных игр кочевников (г. Чолпон-Ата, 2-8 сентября 2018 г.), а также роль Республики Узбекистан как организатора Международных фестивалей по искусству маком и бахши (г. Шахрисабз, 6-10 сентября 2018 г., г. Термез, 5-10 апреля 2019 г.), направленных на сохранение и дальнейшее развитие этих уникальных жанров музыкального искусства.

Государства-члены придают важное значение дальнейшему развитию деятельности Форума ШОС как общественного консультационно-экспертного механизма.

Они подчеркнули важность инструментов народной дипломатии для укрепления взаимопонимания и культурно-гуманитарных связей между государствами-членами ШОС и в этой связи отметили деятельность Центра народной дипломатии ШОС в Узбекистане, а также инициативу Кыргызской Республики о культурно-интеграционном центре стран ШОС и Шелкового пути.

Государства-члены приветствуют итоги Форума женщин стран ШОС (г. Бишкек,15 мая 2019 г.).

Государства-члены приветствовали подписание Соглашения между правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в области средств массовой информации. Отмечая важность поощрения взаимодействия по линии средств массовой информации, положительно оценили итоги Форума представителей СМИ стран ШОС (г. Бишкек, 23-26 мая 2019 г.).
Государства-члены, подчеркивая важное значение спорта как эффективного фактора содействия диалогу между народами, приветствовали подписание Соглашения между уполномоченными органами государств-членов ШОС о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта.

Государства-члены отметили проведение Куньминского и Иссык-Кульского марафонов ШОС (9 декабря 2018 г., 11 мая 2019 г.) и высказались за их проведение на регулярной основе как вклада в углубление дружбы и взаимопонимания между народами государств-членов ШОС, а также в позиционировании ШОС на международной арене.

Государства-члены выступают за углубление сотрудничества в области образования в рамках ШОС. Они признали важным расширять обмен информацией о проводимых мероприятиях по модернизации национальных систем образования, как в рамках межминистерского, так и межвузовского сотрудничества, форумов ректоров, научных конференций и симпозиумов научно-педагогической и студенческой общественности.

Подчеркнута важность дальнейшего развития деятельности Университета ШОС, в том числе путем подключения заинтересованных государств к Соглашению между правительствами государств-членов ШОС об учреждении и функционировании Университета ШОС.

Государства-члены отмечают важность укрепления и наращивания потенциала для предотвращения и смягчения последствий стихийных бедствий и катастроф, а также совместного реагирования на них.

Государства-члены дали положительную оценку деятельности Молодежного совета ШОС и отметили итоги его очередного заседания (г. Бишкек, 13-14 июня 2019 г.), а также подчеркнули необходимость дальнейшей активизации участия Молодежного совета в работе по выполнению положений Совместного обращения глав государств-членов ШОС к молодежи и Программы действий по его реализации от 10 июня 2018 года.

Государства-члены выступают за развитие технологических парков и бизнес-инкубаторов на пространстве ШОС в целях улучшения бизнес-климата в регионе и поддержки молодежных стартап-проектов, в том числе проекта "Международный молодежный бизнес-инкубатор стран ШОС" в рамках Молодежного совета ШОС.

Государства-члены отметили инициативу Республики Узбекистан о подготовке проекта Конвенции ООН о правах молодежи и намерены проводить скоординированную работу по этому вопросу.

Государства-члены ШОС отметили начало реализации в рамках XXIX Всемирной зимней универсиады проекта Международного сервиса "Молодежная карта ШОС" (г. Красноярск, 2-12 марта 2019 г.), а также итоги IV молодежного форума университетов стран ШОС (г. Белгород, май 2019 г.) и организацию III Международного фестиваля "Студенческая весна стран ШОС и БРИКС" (г. Ставрополь, 4-9 июня 2019 г.).

Государства-члены, исходя из важности сохранения экологического баланса на пространстве ШОС и восстановления биоразнообразия в интересах будущих поколений, обеспечения благоприятных условий для благосостояния населения и устойчивого развития, приветствовали подписание Плана мероприятий по реализации Концепции сотрудничества государств-членов ШОС в области охраны окружающей среды на период 2019-2021 годы.

Государства-члены приветствовали договоренности, достигнутые на 24-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Катовице, о руководящих принципах для практической реализации Парижского соглашения. Они подтвердили свою приверженность борьбе с изменением климата.

Государства-члены отмечают важность налаживания взаимодействия между научно-исследовательскими и аналитическими центрами государств-членов ШОС по социально-экономическим вопросам, а также развитие сотрудничества в научно-технической и инновационной сферах и подчеркивают необходимость реализации Плана практических мер ("Дорожная карта") по сотрудничеству научно-исследовательских учреждений государств-членов ШОС на 2019-2020 годы (г. Душанбе, 12 октября 2018 г.). Они считают необходимым содействовать расширению научно-технического и инновационного потенциала ШОС путем организации совместных научно-технических проектов, исследований, конкурсов, обмена опытом между научными и учебными центрами.

Государства-члены считают, что 75-летие победы над фашизмом во Второй мировой войне, которое будет широко отмечаться в 2020 году, вновь подчеркнет непреходящее значение и актуальную задачу не допустить новых трагедий с масштабными человеческими жертвами, необходимость активно противодействовать попыткам реанимации идеологии фашизма, распространять ксенофобию и нетерпимость. В этой связи государства-члены поддержали инициативы российской стороны о принятии на очередном заседании СГГ ШОС в 2020 году заявления лидеров в связи с 75-летием победы над фашизмом, а также о совместном продвижении предложения о признании Победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества, а памятники борцам с нацизмом во всех странах – всемирным мемориалом человечества в резолюцию 74-й сессии ГА ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизма и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

VI

Государства-члены высоко оценивают результаты председательства Кыргызской Республики в 2018-2019 годах, которое способствовало укреплению взаимного доверия и взаимопонимания, конструктивному и плодотворному сотрудничеству, добрососедским отношениям и дружбе между народами государств-членов Организации.

Государства-члены, опираясь на высокий уровень взаимного доверия, будут стремиться к обеспечению безопасности, стабильности, добрососедства, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества в регионе.

Государства-члены будут и впредь укреплять сотрудничество в рамках Организации, чтобы вывести его на качественно новый уровень и превратить пространство ШОС в регион прочного мира, дружбы, процветания и гармонии.

Премьер-министр
Республики Индии Нарендра Моди

Президент
Республики Казахстан К.К. Токаев

Председатель
Китайской Народной Республики Си Цзиньпин

Президент
Кыргызской Республики С.Ш. Жээнбеков

Премьер-министр
Исламской Республики Пакистан Имран Хан

Президент
Российской Федерации В.В. Путин

Президент
Республики Таджикистан Э. Рахмон

Президент
Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев

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