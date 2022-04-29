Богатство – в многообразии

Около 7 тыс. языков разных народов со своими традициями и культурным наследием образуют яркую палитру современного человечества, и сегодня эксперты в разных странах борются за то, чтобы это полотно не утратило уникальных красок.

МНОЖЕСТВО МИРОВ

«Каждый язык имеет определенный ритм и свойственную ему манеру описания окружающего мира. Когда забывается язык, это сравнимо с исчезновением целого мира», – так об этническом и языковом многообразии говорила Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

На протяжении всей истории человечества племена и народы объединялись и разделялись, возникали новые наречия, а некоторые исчезали навсегда. Этот процесс продолжается и сегодня. Мы можем наблюдать, как один язык обретает глобальное значение, другой переживает расцвет, третий оказывается на грани исчезновения.

Этнический вопрос оказывает огромное влияние на развитие государства, на состояние общества. Нередки случаи, когда непримиримые противоречия между этносами разрастаются до вооруженных конфликтов. Успешные модели построения полиэтничных государств становятся предметом исследования для ученых всего мира.

Казахстанская модель полиэтничного и многоконфессионального взаимодействия считается одной из успешных. На территории страны постоянно проживают представители более 100 национальностей. В основе взаимодействия этнических групп лежит принцип интеграции – сохранение традиций и языков, взаимное обогащение культур и недопустимость любых форм дискриминации. При этом национальная интеграция предполагает включение всех граждан страны, независимо от этнической принадлежности, в единую казахстанскую нацию, в которой фактором консолидации выступают казахский язык и культура казахского народа.

Одним из главных механизмов реализации казахстанской модели межэтнического согласия и единства является Ассамблея народа Казахстана.

АНК, созданная 1 марта 1995 года, формировалась как орган репрезентации всех национальностей на территории страны. За прошедшие годы ассамблея превратилась в сильный институт гражданского общества с парламентским представительством и конституционным статусом. Сегодня АНК не только объединяет и координирует работу многочисленных этнокультурных центров республики, но и оказывает значительное влия­ние на развитие гражданского общества, реализует масштабные благотворительные проекты, развивает институт медиации и играет важную роль в воспитании казахстанского патриотизма и толерантности.

Для формирования сбалансированных межэтнических взаимоотношений наряду с консолидацией в Казахстане проводится политика, направленная на сохранение культурной и языковой индивидуальности каждого этноса. В разных регионах работают воскресные школы при этнокультурных центрах, выходят газеты и журналы на языках разных народностей, открыты этнические театры.

Кроме того, важный компонент казахстанской модели – деполитизация этносферы, выраженная в конституционном запрете на создание этнических политических партий. Законодательно закреплены и поддерживаются обществом принципы равноправия представителей всех народностей, недопустимость ограничений по признаку национальности в доступе к образованию, работе на государственной службе, занятии высоких государственных должностей, в нау­ке, культуре, и других сферах.

Полиэтничную интеграцию в Казахстане доктор политических наук из канадского Университета Торонто Эдвард Шатц назвал «интернационализмом с казахским лицом». Он охарактеризовал его как баланс между интересами титульного казахского этноса и других этносов в языковой, культурной и других социальных сферах. Благодаря этому балансу, считает ученый, Казахстану удалось остановить центробежные тенденции на заре независимости и обратить их в центростремительные по мере социально-экономического развития государства.

Модель межэтнического сог­ласия в Казахстане сегодня привлекает мировое сообщест­во. Эксперты отмечают, что стратегия национального строительства, избранная нашей страной, ближе всего к третьей модели полиэтничного общест­ва из трех, определенных учеными. Первая заключается в построе­нии мононационального государства, поглощении или «выдавливании» других этносов, культур и языков. Вторая – в отрицании национального воп­роса как такового, в расчете на то, что полиэтничная среда сама придет к какому-то равновесию. И третья модель – целенаправленное поддержание равноправного взаимодействия и сохранение многообразия культур. В Казахстане эта модель привела к созданию прочных социальных взаимосвязей, взаимному обогащению культур, формированию взаимоотношений дружбы, согласия и духовной близости. Все эти компоненты складываются в понятие нацио­нального единства, которому посвящен в Казахстане праздник 1 Мая.

СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ

В яркой культурной мозаике мира различные этносы переживают свои взлеты и падения. Как отмечают эксперты ЮНЕСКО,­ глобализация и развитие информационных технологий с одной стороны помогают малым народностям стать видимыми миру, с другой стороны языки различных этносов буквально тонут в потоках информации, поступаю­щей на английском, который стал по умолчанию языком Интернета. В результате новые поколения просто теряют интерес к родному языку, отдавая предпочтение тому, на котором можно получить больше информации, найти более высокооплачиваемую работу или организовать выгодную торговлю.

Общий фон межэтнических взаимоотношений в разных странах отнюдь не способствует сохранению уникальных языков и культурных традиций разных народов. По данным ЮНЕСКО, в мире существует около 7 тыс. языков, из них 43% сейчас находятся под угрозой исчезновения. Заметную роль в системах образования и госуправления в разных странах играют лишь несколько сотен языков, а в мире цифровых технологий исполь­зуются менее 100.

– Сегодня четверо из десяти учащихся в мире не имеют возможности обучаться на родном языке, на котором они говорят и который они понимают лучше всего. Как следствие, процесс их обучения оказывается построенным на непрочном фундаменте. Подобное отдаление от родного языка является нашей общей проб­лемой, поскольку разнообразие языков является общим благом, а сохранение этого разнообразия – нашей общей обязанностью, – подчеркнула Генеральный директор ЮНЕСКО­ Одрэ Азуле в своем обращении в Международный день родного языка 21 февраля.

К слову, этот день в 2022 году был посвящен влиянию новых технологий на развитие языков. В ЮНЕСКО отмечают, что формирование высокотехнологичной цифровой среды может не только унифицировать язык общения, но и, наоборот, помогать сохранению и развитию языков.

Во-первых, эксперты говорят о необходимости создания много­язычных цифровых инструментов. Они позволят носителям разных наречий и диалектов больше пользоваться ими, не принося их в жертву «языку Интернета». Также благодаря этим инструментам каждый человек может открыть для себя все много­образие языков народов мира. Кроме того, современные технологии позволят сохранить в виде аудиозаписей языки, которые существуют только в устной форме и не имеют письменности. Так исследователи могут проводить их лингвистический анализ, не выезжая в места проживания носителей. И таким образом даже редкие наречия станут глобальным достоянием.

Моделями сохранения языков с использованием новых технологий поделились линг­висты и энтузиасты из разных стран. Зачастую группы, занимающиеся сохранением языков, образуют причудливые связи в Сети, вопреки географическим ограничениям. Например, в Карелии, где множество наречий коренных народов находятся на грани исчезновения, применили методику «языковых гнезд», разработанную в Новой Зеландии, где, в свою очередь, энтузиасты борются за сохранение редких диалектов.

Как объяснил экспертам ООН представитель Центра поддерж­ки коренных народов Карелии Алексей Цикарев, суть методики в том, что создаются специальные группы в детских садах с «полным погружением» в язык. Все сотрудники говорят с детьми только на карельском. Параллельно создаются курсы для родителей, чтобы дети, выходя из «языкового гнезда», и дома могли общаться на родном языке.

Еще одна методика используется для сохранения коренных наречий и диалектов в республике Коми. Специалисты сделали ставку на расширение применения коренного языка во множест­ве разных направлений.

– Во-первых, необходимо, чтобы язык коренного народа присутствовал во всех сферах, в том числе и на уровне государства, – подчеркнула руководитель Цент­ра инновационных языковых технологий Коми Марина Федина. – Например, у нас есть бюро официального перевода под моим руководством, наши ребята переводят все нормативно-правовые акты на язык коми, мы занимаем­ся синхронным переводом на мероприятиях различных уровней, выступаем в судах, когда есть такая надобность.

Центр также занимается расширением использования языка коми в Интернете, созданием интересного для молодежи контента, размещением переводов современной литературы в Сети и многими другими направлениями.

– Когда молодежь увидит, что язык можно использовать, язык будет жить, – убеждена Марина Федина.

Сохранение культурного богатства и многообразия языков на планете становится в новом тысячелетии одной из важнейших задач и одним из главных признаков цивилизованного общества. Сохраняя свой родной язык, относиться с уважением к традициям и языку другого народа – в этом суть развития общества, построенного на принципах взаимоуважения и толерантности. Смысл современной толерантности сформулировала в одном из выступлений Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле как «способность понять, что разнообразие культур – богатство, а не повод для распрей».

Задача продвигать идеи мирного сосуществования и взаимного уважения культур – одна из главных, которые из года в год выполняет ЮНЕСКО. Со времени своего основания организация, по словам Одрэ Азуле, борется с нетерпимостью и всеми формами расизма и дискриминации. Генеральный директор призвала распространять в мире ценности толерантности и гуманизма.

Одрэ Азуле напомнила: «Умение воспринимать каждую культуру вне рамок непосредственных и очевидных различий – вот составная часть единства человечества, его общий язык».