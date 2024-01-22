Более 40 человек оказались под оползнем на юго-западе Китая

В провинции Юньнань в КНР более 40 человек оказались под землей после оползня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: kazpravda.kz

Более 40 человек оказались под землёй в результате оползня в провинции Юньнань, расположенной на юго-западе Китая, передает в понедельник Центральное телевидение Китая.

В понедельник в 5.51 утра (03.51 по времени Астаны) в уезде Чжэньсюн городского округа Чжаотун провинции Юньнань произошел оползень, в результате которого пострадали несколько деревень.

"По предварительным данным, под землей оказались 44 человека из 18 домохозяйств", - говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что для проведения поисково-спасательных работ задействованы более 200 спасателей, более 200 человек были эвакуированы из зоны бедствия.