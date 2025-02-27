Более 6 часов продлились переговоры США и России в Стамбуле

США,Россия
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Как заверил Песков, информация по результатам переговоров «так или иначе будет предоставлена»

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Переговоры делегаций России и США в Стамбуле по проблемам работы посольств завершились. Встреча продлилась 6,5 часа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Переговоры завершились без комментариев для прессы. Около 18:20 по времени Астаны автомобиль с российской делегацией покинул территорию резиденции генконсула США в Стамбуле, где проходили переговоры.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что информация по результатам переговоров «так или иначе будет предоставлена».

Встрече предшествовали два предварительных технических контакта Москвы и Вашингтона по этой теме.

Как отмечается, в последние недели контакты РФ и США активизировались. 12 февраля президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп поговорили по телефону. Почти полуторачасовая беседа состоялась спустя 23 дня после инаугурации Трампа. Президенты обсудили широкий спектр тем, включая украинский конфликт, двусторонние отношения и обмен гражданами.

Затем, 18 февраля, в Эр-Рияде встретились высокопоставленные делегации РФ и США. По итогам встречи Лавров сообщил, что стороны достигли договоренности о скорейшем назначении послов России в США и США в России, а также о снятии многолетних препон в работе российских дипломатических миссий.

#переговоры #Россия #США #Стамбул

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