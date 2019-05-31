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Больше, чем просто платье
Назгуль Испанова
Мы беседуем в небольшой и очень уютной студии-ателье молодого дизайнера Ербола Кайранова, которую он вместе с супругой Мирой открыл всего несколько месяцев назад. Помещение мало напоминает традиционные ателье, заставленные необъятными столами, огромными рулонами с тканью, с высоченными, под потолок, стойками с готовыми вещами. Здесь почти домашняя обстановка. Симпатичный мини-диванчик, мягкий ковролан на полу, стильное зеркало с подсветкой. Все со вкусом, но в то же время сдержанно, без лишних деталей.