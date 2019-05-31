Больше, чем просто платье

Мы беседуем в небольшой и очень уютной студии-ателье молодого дизайнера Ербола Кайранова, которую он вместе с супругой Мирой открыл всего несколько месяцев назад. Помещение мало напоминает традиционные ателье, заставленные необъятными столами, огромными рулонами с тканью, с высоченными, под потолок, стойками с готовыми вещами. Здесь почти домашняя обстановка. Симпатичный мини-диванчик, мягкий ковролан на полу, стильное зеркало с подсветкой. Все со вкусом, но в то же время сдержанно, без лишних деталей.

Чувствуется, что главный в этом творческом пространстве – мужчина. К тому же бывший… военный. И вдобавок еще юрист по образованию. Вот такой неожиданный поворот.

Родом Ербол из Аркалыка бывшей Тургайской области. В 10-летнем возрасте вместе с семьей переехал в Петропавловск. Здесь же окончил школу, затем юридичес­кий факультет университета. Говорит, что для родителей – отец, кстати, всю жизнь проработал в полиции, в уголовном розыске, в управлении по борьбе с организованной преступностью – главным было дать серьезное образование детям. Получив диплом юриста, парень совсем недолго постажировался в суде, а затем по приг­лашению поступил на работу в погранслужбу.

Сполна познал суровый быт жизни военного. Нес службу на дальней заставе, охранял границу, работал контролером на пунктах пропуска… После 7 лет в солдатских сапогах понял: надо уходить. Работа, хоть и интерес­ная, но тяжелая в плане режима, без нормальных выходных, почти не оставляет времени на семью, друзей, увлечения. А еще Ербол почувствовал, что хочет заниматься чем-то совершенно другим. На семейном совете решили: будем заниматься дизайном и пошивом женской одежды. Так все и закрутилось-завертелось.

– И все-таки почему именно одежда? – допытываюсь у Ербола. – Не самое популярное для мужчин занятие, во всяком случае в нашем городе.

– У меня мама – профессиональная швея. Она родом из Омска, который славится своей легкой промышленностью, всю жизнь шьет, работала в ателье «Большевичка», – рассказывает молодой дизайнер. – Конечно, у нас дома была швейная машинка, мама шила нам с братом брюки, кос­тюмы, пальто. Не могу сказать, что тогда этим интересовался, не помню, чтобы сидел возле нее, учился шить… Но, безусловно, это все от мамы мне передалось. Потом уже, в старших классах, я себе вполне мог сам подшить брюки, например, еще что-то по мелочи отремонтировать.

Профессионального образования у Ербола нет. Если не считать «художки», в которую он записался в первом классе, но года через три бросил. Хоть и нравилось ему рисовать, но гонять мяч во дворе подросшему мальчишке на тот момент было куда увлекательнее. Так что в швейном и дизайнерском деле он самый что ни на есть самоучка. Все постигал постепенно, на собственной прак­тике. Со смехом признается, что поначалу и в тканях-то толком не разбирался.

– Ну и где же ваши эскизы? – с любопытством смотрю на рабочий стол, где лежит ворох белой ткани в горошек. Из нее выкроен надетый на манекен лиф платья (или блузы?) с кокетливо открытым плечом.

– А их нет, не делаю эскизы, у меня все в голове, – улыбается Ербол. – Когда смотрю на вещь, мысленно разбираю ее на части, представляю в формате 2D, то есть не в объеме, а так, как это было бы на бумаге. Пытаюсь понять, что и как сделано, те же воланы или складки, например. Лекала все делаю сам. У меня есть базовые лекала, основа, на которой я конструирую разную одежду. На этом базовом лекале были построены и платья, и пиджаки, и юбки. Обычно заказчики приходят с фотографиями и просят сделать копию понравившейся им вещи. Материал обычно прошу приносить свой. К сожалению, у нас в Петропавловске тяжело с этим, даже в специализированных магазинах редко можно найти хорошую качественную ткань. А то, что продается под видом европейской, в лучшем случае Корея.

Сам дизайнер предпочитает покупать ткани в соседнем Омске, говорит, там и выбор хороший, и качество достойное. Причем он не берет рулонами: набирает разные отрезы буквально по 2–3 м, обычно уже с прицелом на конкретную придуманную им вещь. Здесь же сразу подбирает фурнитуру, пуговицы, ткань для подклада.

Кстати, в его коллекции, конечно же, пока еще очень скромной по размеру, есть интересные пальто. Элегантный фасон дополнен оригинальной деталью: подкладка сшита из плательной ткани с ярким броским принтом. В таком сложно остаться незамеченной.

Одежда может быть довольно простой, но в каждой вещи должен присутствовать оригинальный яркий акцент, который выделит ее из общей массы, сделает запоминающейся, считает Ербол Кайранов. И демонстрирует умопомрачительное розовое платье облегающего фасона. Пикантности добавляют отрезные чашечки и легкие, готовые вот-вот сос­кользнуть лямочки. Их можно спустить, лиф на косточках, пояс­няет автор, и платье становится просто суперженственным.

В целом в цветовой палитре молодого дизайнера преобладают спокойные, мягкие природные оттенки: бежевый, серый, черничный, зеленый, модный горчичный. В своих работах он старается подчеркнуть женственность, легкость, нежность и элегантность. Не любит столь популярный сейчас oversize, а также унисекс и смешение женского и мужского гардероба. За единственным, пожалуй, исключением, которое он позволяет себе, – широкие плечи, заимствованные у мужского костюма. Но и эта деталь работает на то, чтобы придать и подчеркнуть изящность и хрупкость женской фигуры. Это главное отличие его вещей, будь то платье, юбка, сарафан, жакет или пальто.

Первый самый строгий критик творчества Ербола и она же, разумеется, главная модель – жена. Хотя, по его же утверждению, в их команде Мира (кстати, по образованию тоже юрист) – это мозг, центр идей, а он – всего лишь руки, которые трансформируют идеи в одежду.

– Она смотрит на вещи женским взглядом и может подсказать, нужна здесь эта деталь или нет. Или, например, что лучше сделать разрез не сбоку, а сзади, – говорит дизайнер. – Процентов 70 из того, что я сделал, – это от жены. Многие вещи мы придумываем и создаем вместе.

Для первой коллекции by Kairanov разработали и сшили 8 платьев. Все они были отсняты в профессиональной фотостудии и представлены вниманию широкой публики в Инстаграме на рабочей страничке дизайнера. Работы модницам понравились. А одно платье из легкого атласа стало просто хитом.

– Пришлось сшить пять таких, хотя я предупреждал заказчиц, говорил, что такое платье уже заказывали в городе, – вспоминает Ербол. – Но все девушки хотели именно такое, и даже не в другом цвете, а именно зеленое в горошек.

Недостатка в заказах у дизайнера нет. С момента открытия ателье сшито более полусотни изделий. Сейчас в работе платья для выпускных балов.

Над вопросом о философии творчества Ербол задумывается:

– Сложно сказать… Хочу, чтобы моя одежда давала людям возможность подчеркнуть их индивидуальность и была доступной. Наверное, это для меня главное.

Дополню ответ его же словами под одной из фотографий в Инстаграме: «Что делает девушку красивой? Несомненно, платье!!! Оно подчеркивает. Оно скрывает. Придает уверенности. Привлекает взгляды. Заставляет запомнить. Заставляет завидовать. Заставляет хотеть. Поэтому девушкам всегда мало... Им хочется больше... Больше платьев. Я не только соз­даю платья, но и дарю ощущения».