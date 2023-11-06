Больше, чем цифры

Об ее итогах мы поговорили с заместителем руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Максатом Турлубаевым.

– Максат Кайратович, публикация тематических сборников окончательных итогов переписи населения началась только недавно. Объясните, почему был выдержан такой срок?

– Национальная перепись населения проводилась с 1 сентября по 30 октября 2021 года. Уже в декабре этого же года Бюро национальной статистики представило первые предварительные итоги. Это были данные по численности населения, половозрастному составу и количеству населения, проживающего в городской и сельской местности. В июле 2022 года были опубликованы краткие итоги переписи в разрезе регионов, национальностей, религии, владения языками.

С августа 2022-го начато формирование текущей статистики исходя из итогов переписи, то есть учитываются данные по рождаемости и смертности, а также миграции населения (количество прибывших⁄выбывших на ПМЖ).

Хочу отметить, что большинство стран мира, в том числе и Казахстан, придерживается определенной методологии, рекомендованной ООН, по основным этапам проведения переписи, срокам подготовки и обработки итогов, опубликования результатов. На основе этого наше Бюро национальной статистики составило план мероприятий, где регламентировались сроки подготовки, проведения и обработки переписи населения. Окончательным сроком публикации итогов указан четвертый квартал 2023 года. В среднем на обработку данных во многих странах затрачивается от одного года (регистровые переписи) до трех лет (бумажные носители). К примеру, Беларусь и Азербайджан провели перепись населения еще до пандемии коронавирусной инфекции, в 2019 году, а презентовали итоги в 2021 году и 2022 году соответственно. В России и Таджикистане, как и у нас, перепись прошла два года назад, итоги подводятся в текущем году.

Окончательные сборники по итогам переписи мы начали публи­ковать с 30 октября и в течение месяца с периодичностью два раза в неделю. Все материалы можно просмотреть на нашем сайте stat.gov.kz

– Особенность переписи-2021 в том, что заполнить анкету можно было онлайн. Много казахстанцев воспользовались данной возможностью?

– Действительно, впервые при переписи населения в 2021 году работа осуществлялась двумя способами: онлайн посредством сайта sanaq.gov.kz и через опрос интервьюерами с использованием планшетов. Всего перепись прошли 19 186 015 человек. Из них 11 миллионов были опрошены интервьюерами (57,8%) и более восьми миллионов прошли опрос в режиме онлайн (42,2%).

Доля онлайн-участвовавших у нас оказалась значительно выше, чем в других странах. Например, в Европе средний процент прохож­дения переписи онлайн составил 30-31%, в Беларуси – 22%, в России – порядка 8%.

Надо понимать, что полученная информация – это огромный пласт данных. При обработке проводились верификация и корректировка путем форматно-логического контроля, а также интеграция – сверка данных, полученных путем опроса планшетами и в режиме онлайн. Также осуществлялась дополнительная проверка на дублированные записи.

– Согласно данным последней переписи, население Казах­стана выросло на 20%. С чем связан такой прирост и в каких регионах он оказался наи­большим?

– Если сравнить итоги двух переписей – 2009 и 2021 годов, то можно выделить ряд тенденций, отображающих текущую демогра­фическую структуру. Население страны увеличилось более чем на три миллиона человек, и это связано с естественным приростом за межпереписной период.

Наибольший прирост населения наблюдается в трех городах республиканского значения. Самый большой приток на момент переписи был отмечен в столице. За последние 12 лет население Астаны выросло в два раза и сос­тавило 1,23 миллиона человек. В Алматы численность населения превысила два миллиона человек, то есть жителей мегаполиса стало больше на 630 тысяч человек. А население Шымкента увеличилось на 430 тысяч человек и составило 1,1 миллиона жителей.

Также были отмечены многочисленные и малочисленные регионы – это Алматинская и Туркестанская области, где проживают 2,2 и 2,1миллиона человек соответственно – с одной стороны, и Северо-Казахстанская область – 540,7 тысячи жителей, с другой.

Хочу подчеркнуть, что в статистике по итогам переписи нет вновь созданных областей. Поскольку на момент переписи в Казахстане было 17 регионов. Безусловно, на сегодня численность в данных трех областях пересчитана с учетом данных переписи.

По последним данным, на 1 октября 2023 года численность казахстанцев составила 19 967 964 человека. Население республики близится к отметке в 20 миллионов, и это будет значимым событием. Достижение этой цифры ожидается в ноябре текущего года.

– Как за межпереписной период в Казахстане поменялся возрастной состав населения?

– Средний возраст населения увеличивается незначительно. С учетом прошлой переписи он вырос с 31 (2009 год) до 32 лет (2021). По сравнению с другими странами казахстанцы по-прежнему могут считать себя молодой нацией. Так, в странах Европы средний возраст колеблется от 39,5 (Македония, Норвегия) до 46,5 года (Германия, Италия, Греция), в Соединенных Штатах Америки это 38,5 года, в Китае – 38,4 года.

Тренд «старения нации» затронул и наших соседей по СНГ. В Армении средний возраст составляет 36,6 года, в России – 40,3, в Беларуси – 40,9, а в Украине – 41,2.

Стоит отметить, что в межпереписной период значительно выросло и количество детей от 0 до 15 лет. Если их доля в 2009 году занимала 24,1% (3,9 миллиона) от общей численности населения на тот момент, то по итогам последней переписи она составила 29,4% (5,6 миллиона).

Также увеличилась доля пожилого населения, граждан старше 65 лет. Их численность выросла с 7,1до 8,2% (1,6 миллиона).

– А что можно сказать о гендерной структуре населения? По-прежнему женщин больше, чем мужчин?

– Согласно статданным, в стране действительно женщин больше. Доля мужчин составила 48,6% (9 324 840 человек), а женщин – 51,4% (9 861 175 человек). По сравнению с предыдущей переписью численность представителей сильного пола увеличилась на 1,6 миллиона, прекрасного – на 1,5 миллиона. Таким образом, на 1 000 женщин в Казахстане приходится 946 мужчин.

Здесь также можно отметить интересный факт: в силу демографических особенностей численность мужчин с момента рождения и до 36 лет больше, чем женщин, далее их численность в соотношении начинает уменьшаться.

Больше всего представительниц прекрасной половины проживает в Алматы – 5,7% от общей численности населения (1 095 738), Алматинской области – 5,6% (1 078 647). Меньше всего – в Северо-Казахстанской области: 1,5% (279 842), а также в Атырау­ской и Западно-Казахстанской областях – около 1,8% (34 376 и 344 448 соответственно).

Соотношение мужчин к женщинам больше лишь в двух регионах – Кызылординской и Туркестанской областях, там на 1 000 женщин приходится по 1 006 и 1 027 мужчин соответственно.

Обращает на себя внимание и тот факт, что в категории возрастов 15–19 лет и 20–24 года женщин и мужчин стало меньше, чем в предыдущую перепись. Это объясняется тем, что в момент переписи населения 2009 года в возрастной группе 20–24 года находилось поколение, родившееся в период пика рождаемости – во второй половине 1980-х. А в 2021 году данную возрастную группу сменило самое малочис­ленное поколение, родившееся в конце 1990-х и в начале 2000-х. Точно так же и по категории 15–19 лет, поколение 2002–2006 годов рождения малочисленнее, чем поколение первой половины 1990-х.

– Коснулся ли Казахстана мировой тренд – урбанизация?

– Как и во всем мире, уровень урбанизации в нашей стране растет. В сравнении с 2009 годом доля городского населения в Казахстане выросла с 56 до 61%. В городах проживали 11,7 миллиона человек, в сельской местности – 7,4 миллиона. Если не брать в расчет города республиканского значения, то наиболее урбанизированный регион – это Карагандинская область, где 80% населения проживает в городской местности. На втором месте идет Актюбинская (74%), на третьем – Павлодарская области (70%).

По количеству населения, проживающего в сельской местности, лидирует Туркестанская область – это 75,7% жителей, или 1,6 миллиона человек.

В целом по статистике за прошедшие 10 лет наибольший отток сельских жителей отмечен в Восточно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях. В данных регионах из сел мигрировали от 77 до 100 тысяч человек.

– Максат Кайратович, какие еще изменения произошли в стране в межпереписной период?

– Согласно результатам последней переписи, в стране проживают представители 124 национальностей. Доля казахов выросла с 63,1 до 70,4% и в абсолютном выражении достигла 13,5 миллио­на человек. В топ-5 входят такие национальности, как русские – 15,5%, узбеки – 3,2%, украинцы – 2% и уйгуры – 1,5%.

Из положительных моментов могу отметить, что по итогам переписи каждый четвертый казахстанец имеет высшее образование, в пять раз увеличилась численность детей, посещающих организации дошкольного воспитания.

До конца ноября будут опубли­кованы девять тематических сборников по следующим нап­равлениям: «Население» (в двух томах), «Национальный состав, вероиспо­ведание и владение языками», «Образование», «Доходы и источники средств сущест­вования населения», «Мигра­ция населения», «Занятость населения» (в двух томах), «Брак и семья», «Домашние хозяйства», «Жилищные характеристики населения». Любой желающий может самостоятельно посмотреть их на нашем сайте. Также эти данные послужат ценным источником для аналитиков.

Перепись населения – это уникальные данные по более чем 318 социально-экономическим показателям. К примеру, только при наличии статистической информации по переписи можно узнать реальное количество населения, владеющего языками, в том числе иностранными, какую веру исповедуют люди, состоят ли в гражданском браке и так далее. Поэтому каждый гражданин, участвовавший в национальной переписи населения, сделал ­серьезный и ценный вклад в планирование и разработку социальных программ государства.

– В Казахстане в 2025 году пройдет сельскохозяйственная перепись. Какая подготовительная работа ведется в этом направлении?

– В соответствии с поруче­нием Главы государства и протокольным поручением заседания Правительства бюро готовится к сельскохозяйственной переписи, которая пройдет в 2025 году. Пос­ледняя сельхозперепись проводилась в республике в 2005–2006 годах.

Зачем это делается? Для сбора информации по различным аспектам. Это землепользование, сельскохозяйственные культуры, домашний скот, размеры ферм, использование техники и демографические характеристики фермеров. Перепись дает ценную информацию для разработки политики, распределения ресурсов, сельскохозяйственного планирования и мониторинга тенденций в этом секторе.

Ранее мы проводили сельскохозяйственную перепись в два этапа – отдельно по растениеводству и животноводству. С учетом международной практики теперь будет один этап, который объединит вопросы этих двух направлений.

Планируется использовать современные цифровые технологии – заполнение опросных листов онлайн на сайте. Через месяц сбор данных по остальным респондентам (не прошедшим онлайн-опрос) будет осуществляться посредством интервьюеров с использованием планшетов (30 дней).

Переписью будут охвачены сельскохозяйственные предприя­тия (20,7 тысячи), крестьянские и фермерские хозяйства, ИП, осуществляющие деятельность в сельском хозяйстве, садоводческие и дачные кооперативы, личные подсобные хозяйства в сельской и городской местностях.

Вопросы будут касаться рабочей силы, численности поголовья скота, используемых земель, посевных площадей, перерабатывающих мощностей, производственной инфраструктуры, построек и другого.

Вместе с тем, согласно Рекомендациям конференции европейских статистиков (ЕЭК ООН), ФАО ООН, в подготовительном периоде есть необходимость проведения пилотной сельскохозяйственной переписи, которая стартует в 2024 году.