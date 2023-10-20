Боранбаеву заменили наказание на ограничение свободы

Общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Суд заменил осужденному Кайрату Боранбаеву наказание на ограничение свободы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Зерендинского районного суда Акмолинской области

Фото: olympic.kz

Суд удовлетворил ходатайство Кайрата Боранбаева и заменил неотбытую часть наказания на ограничение свободы.

При замене наказания суд учел следующие обстоятельства:

- осужденный отбыл установленную законом 1/3 часть (2 года 4 месяца 5 дней) срока наказания;

- виновный полностью возместил причиненный государству ущерб, активно сотрудничал со следствием и раскаялся в содеянном;

- в период нахождения под стражей характеризовался положительно. Администрация учреждения представила соответствующие документы и поддержала ходатайство.

В соответствии с решением суда Боранбаев будет находиться под пробационным контролем.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Ранее Боранбаев возместил материальный ущерб в 14,5 млрд тенге в рамках расследования хищения денег при импорте природного газа. В рамках следствия он добровольно возвратил в собственность государства активы более чем на 90 млрд тенге. Боранбаев передал государству гостиничный комплекс Comfort Hotel Astana стоимостью свыше 1,4 млрд тенге. Его компании перечислили в Фонд поддержки инфраструктуры образования более 30 млрд тенге. В собственность государства перешли также ТРЦ, сеть фитнес-клубов, офисные помещения, месторождение, газораспределительная компания и завод Боранбаева. 

Напомним, в июле 2023 года судебная коллегия по уголовным делам суда города Астаны отменила приговор Кайрату Боранбаеву от 31 марта этого года. Тогда суд приговорил его к 8 годам лишения свободы.

В сентябре 2023 года апелляционная коллегия по уголовным делам суда Астаны окончательно назначила Боранбаеву 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

#суд #Кайрат Боранбаев

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