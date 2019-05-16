​Бойкот – удел ленивых

О переменах и необходимости участвовать в выборах говорил кандидат от общественного объединения «Ұлт тағдыры» Амиржан Косанов, выступая перед карагандинцами. Он ­заявил, что народу пора отходить от принципов «диванной» оппозиции.

– Я вижу, что граждане хотят перемен. Но как можно достичь перемен без участия в выборах? Бойкот ничего не даст. Бойкот – это удел ленивых и непоследовательных, тех, кто отказывается от активной политической борьбы. Судьба выбрала меня, чтобы я озвучил те мнения, которые сейчас зреют в народе, – сказал Амиржан Косанов.

Кандидат в Президенты РК также отметил, что если победит в предвыборной гонке, то изменит Конституцию и законы так, чтобы они утверждали свободу слова и расширяли влия­ние народа на власть. Кроме того, он будет ратовать за проведение честных и открытых выборов в Парламент.